Росія запустила ракети по цивільній інфраструктурі у відповідь на звільнення Україною міст і сіл, - Брінк
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Російська федерація запустила ракети по цивільній інфраструктурі України у відповідь на звільнення ЗСУ міст і сіл на сході держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері заявила посол США в Україні Бріджіт Брінк.
"Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на сході: запуск ракет з метою знищення найважливішої цивільної інфраструктури", - написала Брінк.
Топ коментарі
+31 Voc Vox
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+30 Voc Vox
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+26 Вячеслав Галушка
показати весь коментар12.09.2022 01:02
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Будь ласка, зачекайте...
По из законам такое признание это не просто "ярлык"
А обязанность начать серъезные действия
- Байден: "Ми боїмося Путіна"
- Зеленський: "Дайте нам літаки"
- Байден: "Літаки не дамо, це призведе до ескаляції"
- Зеленський: "Дайте нам ППО"
- Байден: "у нас немає ППО, ми його не виробляли, всі бюджети пішли на закупівлю 4000 літаків".
- Зеленський: "Який у вас військовий бюджет?"
- Байден: "800 мільярдів долларів"
- Зеленський: "І нема нічого краще Стінгера?"
- Байден: "Позвоніть, Шольцу, у нього там на складах ГДР є радянські ЗРК ракети на 5 км.
Все дают давно
И это не "стингеры"
І беззаперечний факт: напередодні вторгнення 24/02 UK та USA насильно впихнули нашому МО безкоштовно певну кількість НЛАВів, Джавелінів і Стінгерів (кількість вже не пам'ятаю; але ця інфа є тут на Цензорі, можеш пошукати і уточнити).
От і думай тепер, якщо є чим - чи хоті Байден залишити Україну без зброї в протистоянні з споконвічним ворогом. І хто хотів ту зброю...
Але зараз все повторилось. Вже надцятий раз.
Мати претензії до Всесвіту і не заглядати в зеркало - це генетична хвороба україців. Українці - це нація анархістів. Нація, котра століттями платить кров'ю за свій анархізм і спинитися ніяк не може. Щоб нами хтось керував? Та ніколи! Ми ж козаки! Воля, кінь, *****! А держава? Та пофіг нам та держава! Ми вільні як Вітер у степах! Українці завжди ненавиділи владу над собою. Чи добру, чи погану. І якби Президентом став Ісус Христос, то вони б його за два тижні розіп'яли ще раз...
Сьогодні російські пропагандисти цілий день билися у нападах, закликаючи бомбити електростанції та лінії електропередач,
щоб залишити без світла лікарні та пологові будинки.
І ось тепер країна-терорист почала втілювати свої загрози у життя😠
Бидло є бидло і нам потрібно боротися з ними до останнього орка на нашій землі 🙂
"контрнаступ ЗСУ нелегітимний і незаконний" - резюмував представник росії.
У Небензі увечері на балконі загойдаються штори,а потім хтось скаже:Доброго вечора,ми з України,що вам повернути?
А ТЕЦ відбудують за їхні гроші.
Все места базирования военной авиации, ремонтные заводы.
Это всё будет.
Там масса военных объектов, которые несут прямую угрозу нам. Электростанции Харьков не обстреливают Уничтожение военных объектов я поддерживаю обеими руками, а гражданские нет (чем очевидней разница между рф и Украиной, тем лучше).
А развал политической системы будет не от обстрелов российской территории, а от военного провала и разгрома именно в Украине. Нет в раше другой национальной идеи, кроме таких вот войн. После разгрома у них в головах случается коллапс и дальше политические процессы. Это уже было много раз в истории...