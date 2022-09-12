Росія запустила ракети по цивільній інфраструктурі у відповідь на звільнення Україною міст і сіл, - Брінк

Російська федерація запустила ракети по цивільній інфраструктурі України у відповідь на звільнення ЗСУ міст і сіл на сході держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері заявила посол США в Україні Бріджіт Брінк.

"Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на сході: запуск ракет з метою знищення найважливішої цивільної інфраструктури", - написала Брінк.

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