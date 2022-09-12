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Росія запустила ракети по цивільній інфраструктурі у відповідь на звільнення Україною міст і сіл, - Брінк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

баканов,брінк

Російська федерація запустила ракети по цивільній інфраструктурі України у відповідь на звільнення ЗСУ міст і сіл на сході держави.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері заявила посол США в Україні Бріджіт Брінк.

"Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на сході: запуск ракет з метою знищення найважливішої цивільної інфраструктури", - написала Брінк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі: Лише мета залишити людей без світла й тепла

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
в статье **** расказывал как он продаст Украину ***** за 100млр. и все действия зэлупы говорят о договорняке
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12.09.2022 01:09
+30
да но только украинцы не согласились Вот и приходится фсбэшной зэ-шобле изворачиваться - Ермак гэрэушное дерьмо за старшего а клоун 🤡 -видосы записывает
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12.09.2022 01:17
+26
По этому поводу не мешало бы полезных санкций козломордым подкинуть…
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12.09.2022 01:02
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По этому поводу не мешало бы полезных санкций козломордым подкинуть…
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12.09.2022 01:02 Відповісти
з цього приводу треба знищувати об'єкти на території кацапстану !
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12.09.2022 01:27 Відповісти
Нафтові промисли. Одна масштабна пожежа і вони миттю присядуть.
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12.09.2022 09:21 Відповісти
Санкції - це забагато. А от ATACMS і F/A-18C будуть у самий раз.
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12.09.2022 04:59 Відповісти
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12.09.2022 01:02 Відповісти
Ну якщо б не хлопці з ЗСУ, то хто зна..
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12.09.2022 01:05 Відповісти
ти в поляках сумніваєся? шо вони бздять кацапів?
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12.09.2022 01:06 Відповісти
В дії не бачив, так що..
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12.09.2022 01:07 Відповісти
в статье **** расказывал как он продаст Украину ***** за 100млр. и все действия зэлупы говорят о договорняке
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12.09.2022 01:09 Відповісти
Продав?
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12.09.2022 01:11 Відповісти
да но только украинцы не согласились Вот и приходится фсбэшной зэ-шобле изворачиваться - Ермак гэрэушное дерьмо за старшего а клоун 🤡 -видосы записывает
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12.09.2022 01:17 Відповісти
Юг, заэс и т.д. Все перечислить?
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12.09.2022 07:12 Відповісти
А ти сліпий?
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12.09.2022 07:49 Відповісти
папа буратины оманского
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12.09.2022 01:06 Відповісти
Беня , звичайна мразота 😡
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12.09.2022 01:09 Відповісти
А куди Гершеле втікнув коли б російські танки окупували всю Україну. Мабуть загримів би до Російської цюпи років так на 25
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12.09.2022 01:25 Відповісти
Чому такими згущеними фарбами - його із 100 млрд земля обітованна прийняла б у обійми як героя нації , вона його і без них приймає , бо трішки туди навозив , навіть земельки для могили на суперкладовищі придбав ((
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12.09.2022 01:51 Відповісти
Він і там встиг нагадити.Тому невиїздний.
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12.09.2022 07:48 Відповісти
Коломойский все доказав у 2014 році. Це просто кацапський фейк
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12.09.2022 04:41 Відповісти
Валєра, ти?
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12.09.2022 06:37 Відповісти
У 2014 його приватна армія захопила одеській припортовий та низку інших підприємств,скільки і чого він передав армії?чому він досі не сидить за дерибан скрапленого газу під час повномасштабної війни?
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12.09.2022 07:52 Відповісти
Так может , всё-таки признать их террористами? Не надо бояться называть вещи своими именами
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12.09.2022 01:06 Відповісти
США ведь объяснили

По из законам такое признание это не просто "ярлык"
А обязанность начать серъезные действия
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12.09.2022 01:10 Відповісти
То час серйозних дій ще не настав, я так розумію. Чекати будуть поки кудись ядеркою бомбоне чи ЗАЕС підірве?
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12.09.2022 10:06 Відповісти
- Зеленський: "Закрийте небо"
- Байден: "Ми боїмося Путіна"
- Зеленський: "Дайте нам літаки"
- Байден: "Літаки не дамо, це призведе до ескаляції"
- Зеленський: "Дайте нам ППО"
- Байден: "у нас немає ППО, ми його не виробляли, всі бюджети пішли на закупівлю 4000 літаків".
- Зеленський: "Який у вас військовий бюджет?"
- Байден: "800 мільярдів долларів"
- Зеленський: "І нема нічого краще Стінгера?"
- Байден: "Позвоніть, Шольцу, у нього там на складах ГДР є радянські ЗРК ракети на 5 км.
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12.09.2022 01:13 Відповісти
Неактуально

Все дают давно
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12.09.2022 01:16 Відповісти
що дають?
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12.09.2022 01:18 Відповісти
То чем сейчас кацапов бьют

И это не "стингеры"
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12.09.2022 01:20 Відповісти
повылазило у гноя под-зэлупноого?с чем сейчас воюют и освобождают?
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12.09.2022 01:44 Відповісти
Как там Дерьмак военными закупками руководит? Тебе нормально отстегивает?
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12.09.2022 01:19 Відповісти
ну і методичка в тебе... Це перший випуск типографії зажопів Бойка для cвоїх ботів перекваліфікованих на підтримку ЄрZе? Невдалий випуск, слід визнати... Втім - то ваші проблеми.
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12.09.2022 01:30 Відповісти
Зай твій божок асфальтом літаки збиває, пуйло б ще рік потерпів, то б дійсно зе армію дорозвалив...
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12.09.2022 07:49 Відповісти
Олег Пономарь, чи Олег Шарп, зараз вже не згадаю (а, може, і обидва), в одній із своїх публікацій, давали інсайд з держдепу, що при підготовці рандеву в Овальному кабінеті БД і під час самої зустрічі дідьо Джо пропонував Zе купити в Пентагону гаубиці М-777; Zе відмовився...
І беззаперечний факт: напередодні вторгнення 24/02 UK та USA насильно впихнули нашому МО безкоштовно певну кількість НЛАВів, Джавелінів і Стінгерів (кількість вже не пам'ятаю; але ця інфа є тут на Цензорі, можеш пошукати і уточнити).
От і думай тепер, якщо є чим - чи хоті Байден залишити Україну без зброї в протистоянні з споконвічним ворогом. І хто хотів ту зброю...
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12.09.2022 01:44 Відповісти
Але ці довбні, основну кількість привезених перед вторгненням протитанкових засобів, залишили на складах у Києві, а вже після нападу заметушились. Інфа надана людиною з МО.
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12.09.2022 06:43 Відповісти
Видишь как ,ничего Украине не дали, а пыздоф вы расисяне ,огребли до невозможности
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12.09.2022 07:44 Відповісти
До середини березня скінчились снаряди і бзде почав істерично волати про допомогу.за 3 роки не було випущено не то що жодного снаряду жодної кулі чи бронежилету.Те що кацапи дають заслуга наших військових,волонтерів та небайдужим які допомагають армії.
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12.09.2022 07:58 Відповісти
может вы разрешите нам наконец отвечать по россии в таком случае?!
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12.09.2022 01:14 Відповісти
Залужный - Президент. Порошенко - Премьер. Или наоборот. Какая разница?
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12.09.2022 01:15 Відповісти
Порох - президент, Залужний - на своєму місці, його не треба рухати, прем'єр... Ну не знаю.
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12.09.2022 01:26 Відповісти
Такий варіант в історії України уже був і причому непоганий-----СИМОН ПЕТЛЮРА
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12.09.2022 01:27 Відповісти
Чи не зарано портфелі ділити кинулись?
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12.09.2022 05:00 Відповісти
порох калірований аферист і барига. тільки на фоні квартального ідіота виглядає "сивочолим гетьманом".
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12.09.2022 02:21 Відповісти
Був в історії України ще один аферист і барига - Мазепа. Мудрий український на̀рід цього гада страшенно ненавидів, бо цей злодюга був дуже-дуже багатий, та і оті всі грошенята були "на крові". Коли цьому паразиту оголосили анафему, то Україна раділа і святкувала тиждень! І треба було 300 років та мільйони убитих українців, щоб до укрАінцев дійшло, чого хотів отой проклятий барига і де б зараз була Україна, якби баригу послухали.
Але зараз все повторилось. Вже надцятий раз.
Мати претензії до Всесвіту і не заглядати в зеркало - це генетична хвороба україців. Українці - це нація анархістів. Нація, котра століттями платить кров'ю за свій анархізм і спинитися ніяк не може. Щоб нами хтось керував? Та ніколи! Ми ж козаки! Воля, кінь, *****! А держава? Та пофіг нам та держава! Ми вільні як Вітер у степах! Українці завжди ненавиділи владу над собою. Чи добру, чи погану. І якби Президентом став Ісус Христос, то вони б його за два тижні розіп'яли ще раз...
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12.09.2022 03:53 Відповісти
Ось він шматок рашистського лайна пригожинського ,чморітє його друзі ! Ах ти ж негідник, ах ти ж.....
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12.09.2022 07:47 Відповісти
Не надо его в президенты. Он на своем месте
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12.09.2022 07:44 Відповісти
Вони ж кончені, тому це для них норма.
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12.09.2022 01:20 Відповісти
Це чергова підла спроба відігратися на цивільному населенні - ні на що інше кацапія та її недоармія вже не здатні.

Сьогодні російські пропагандисти цілий день билися у нападах, закликаючи бомбити електростанції та лінії електропередач,
щоб залишити без світла лікарні та пологові будинки.
І ось тепер країна-терорист почала втілювати свої загрози у життя😠
Бидло є бидло і нам потрібно боротися з ними до останнього орка на нашій землі 🙂
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12.09.2022 01:36 Відповісти
Вони також пропонували зірвати атомні
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12.09.2022 08:30 Відповісти
якби кацапськи ракети могли втікати - вони б втікли...
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12.09.2022 01:38 Відповісти
Пора бить в ответ по инфраструктуре Белгорода. Для начала
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12.09.2022 01:42 Відповісти
"росія терміново збирає засідання РБ ООН: вимагатиме від України повернути незаконно захоплені в Харківській області російські танки, артилерію, БТР, ЗРК, РЛС та сотні тонн *********** - заявив Небензя.
"контрнаступ ЗСУ нелегітимний і незаконний" - резюмував представник росії.
У Небензі увечері на балконі загойдаються штори,а потім хтось скаже:Доброго вечора,ми з України,що вам повернути?
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12.09.2022 04:56 Відповісти
Це не прикол? Я чув про це вчора але посилання не бачив.
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12.09.2022 08:51 Відповісти
Це треба бути совсім конченими щоб лупанути по ТЕЦ.Не сьогодні так завтра приїдуть 300 км "подарунки" для хаймерсів і тоді отвєточка може прилетіти і в ТЕС Брянська,Белгорода,Воронежа і ще кудись.Ой руськіє дєбіли,так дєбіли.
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12.09.2022 07:52 Відповісти
Це їхній відчай. Вони психують і лютують.
А ТЕЦ відбудують за їхні гроші.
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12.09.2022 09:23 Відповісти
Просто бить им в ответ по такой же инфраструктуре на российской территории, например Белгород без света оставить, тогда совсем иначе запоют. Просто сказать, что будет зеркалка и не обижайтесь, мы только отвечаем
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12.09.2022 08:10 Відповісти
Зермак буде проти..... у ОПі й СН кубло зрадників.
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12.09.2022 08:21 Відповісти
Просто уничтожать московитские военные аэродромы. Методично.
Все места базирования военной авиации, ремонтные заводы.
Это всё будет.
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12.09.2022 09:18 Відповісти
Глупости. Это будет банальным атом терроризма, приведет к росту поддержки путлера и увеличению числа "добровольцев" на войну в Украину. А с военной точки зрения лишено смысла. Есть масса военных объектов которые необходимо уничтожить для освобождения украинской земли, как на территории Украины, так и в рашке.
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12.09.2022 09:59 Відповісти
Причем тут атом? А, что до ответки, а как их заставить прекратить утюжить Харьков? Тут два варианта или ответки или оккупация Белгорода (санитарный кордон). Что касается поддержки войны, то она выше не станет, наоборот станут требовать немедленно прекратить. Они не проведут мобилизацию, т.к. у них банально не где взять офицерский состав на отмобилизованных, а снабжения и на тех что есть не хватает. Такое войско будет разгромлено еще быстрее, чем под Балаклеей. И что сделают вооруженные и злые на свое руководство орки? Правильно - снесут. А тут еще у олигархов частные армии. Короче все предпосылки для полного развала.
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14.09.2022 13:39 Відповісти
Атом - это какое-то автоисправление. Имелся в виду "акт терроризма". Одно дело поддерживать войну в Украине, и совсем иное "защита родины", особенно если правильно подать.
Там масса военных объектов, которые несут прямую угрозу нам. Электростанции Харьков не обстреливают Уничтожение военных объектов я поддерживаю обеими руками, а гражданские нет (чем очевидней разница между рф и Украиной, тем лучше).
А развал политической системы будет не от обстрелов российской территории, а от военного провала и разгрома именно в Украине. Нет в раше другой национальной идеи, кроме таких вот войн. После разгрома у них в головах случается коллапс и дальше политические процессы. Это уже было много раз в истории...
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14.09.2022 16:37 Відповісти
Надо как-то отвечать на удары по электростанциям и вот теперь еще и по дамбам. Военные объекты естественно мочить в первую очередь, но и ответки не забывать кидать, чтобы перестали по украинским объектам критической инфраструктуры мочить.
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14.09.2022 23:17 Відповісти
Тут нужно идти до конца и называть вещи своими именами. В ответ на действия украинских военных раша, в очередной раз, ответила терактом...
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12.09.2022 09:54 Відповісти
Скоро мы эти "очередные разы" прекратим. Не поймут что это было.
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12.09.2022 10:16 Відповісти
Лично мне хотелось бы кроме военной победы увидеть изоляцию раши, как террористического государства, лет на 10-20...
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12.09.2022 12:11 Відповісти
И суд над нерусскими обитателями кремля.
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12.09.2022 12:25 Відповісти
 
 