Росіяни вдарили по Новобаварському району Харкова, ракета влучила у житловий будинок, - Терехов
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Росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, влучили у житловий будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов
"Під обстрілом Новобаварський район. Попадання по житловому будинку", - зазначив він.
За словами Терехова, наразі відсутня інформація про постраждалих та руйнування.
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ТЁТЯ РОЗА
@Anakoyher
Нацистов в Украине обнаружено не было.
Поэтому было принято решение бомбить всех подряд.🙁
По перше, українці ж не дикуни. По друге, це не ефективно з точки зору максимізації кацапських втрат.
оте все - "началник а це де?"- нікому в нівшо низше пояса не стучало....
Когда вокруг пылали и рушились дома, когда люди молились во время очередного захода бомбардировщиков, и слышен был свист их двигателей, когда слышали свист очередного пакета ракет "града". - И, надо же - в подвале ни одного сепаратиста, только проклятия в адрес россиян и проукраинские высказывания. Удивительно, но факт! (Были сволочи из других домов прибежали, когда их дома разбили, так они при виде российского солдата плакали пьяными слезами:- "Родненькие, мы вас так ждали!" И это не по наслышке. Но таких было гораздо меньше, чем тех, кто проклинал их.
Люди делились друг с другом, заботились о чужих малышах, когда их отцы под обстрелами бегали за 2 километра на разбитые продуктовые базы возле трампарка, а бабушки на ходунках умоляли детей бросить их ради внуков и уходить, пока не поздно.
Эх, не видели вы ад, господа, а то вы бы по другому рассуждали.
Якщо вже цілити, то в танки за $2,000,000 штука, абож у РЕБ за $10,000,000 штука. Один РЕБ = 30 дохлих кацапів. Зрозуміла математика?
звали звали *****?
і ***** вже в вас в хаті... - подобається?
в Київ хочу! - ну не вмію і не хочу чтокати...
Правда, тролли писали в комментариях: - да кто же тебе признается, мол, что ответка была?
Кто не жил там, тот верил наверное.
И опять одни и те же ники.