Росіяни вдарили по Новобаварському району Харкова, ракета влучила у житловий будинок, - Терехов

Росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, влучили у житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов

"Під обстрілом Новобаварський район. Попадання по житловому будинку", - зазначив він.

За словами Терехова, наразі відсутня інформація про постраждалих та руйнування.

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