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обстріл (21162) Харків (3910) Терехов (246)

Росіяни вдарили по Новобаварському району Харкова, ракета влучила у житловий будинок, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, влучили у житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов

 "Під обстрілом Новобаварський район. Попадання по житловому будинку", - зазначив він.

 За словами Терехова, наразі відсутня інформація про постраждалих та руйнування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські терористи вдруге за вечір 11 вересня нанесли ракетний удар по Харкову

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Біснуються кацапські чорти - бо отримали по пиці на Харківщині
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12.09.2022 01:30
+7
Вони ведуть себе як п'яне бидло , тому-що вони є п'яне бидло . Їх зупине лише кров з носа
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12.09.2022 01:40
+7
В Харкові ніколи не звали "русский мир" . Так, дійсно багато ватників, які голосували за регіоналів, але їх набагато менше ніж на донбасі. В Харкові не було жодного мітингу як на донбасі, типу "путін ввєді войска". Щоб провести один мітинг, Кернес завозив туристів з бєлгорода. На початку березня в Харкові пройшла хода "путін геть", а також хода нашого "Металіста" з відомою піснею.
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12.09.2022 05:53
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Біснуються кацапські чорти - бо отримали по пиці на Харківщині
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12.09.2022 01:30 Відповісти
Вони ведуть себе як п'яне бидло , тому-що вони є п'яне бидло . Їх зупине лише кров з носа
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12.09.2022 01:40 Відповісти
з носа, з рота і з вух.
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12.09.2022 01:49 Відповісти
З лоба та потилиці
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12.09.2022 01:53 Відповісти


ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher

Нацистов в Украине обнаружено не было.
Поэтому было принято решение бомбить всех подряд.🙁
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12.09.2022 01:43 Відповісти
Настав час дупити по Белгороду.Рівняти все в русні і робити буферну зону
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12.09.2022 01:52 Відповісти
По військовим базам, ГСМ, тощо - так. По цивілам - ні.
По перше, українці ж не дикуни. По друге, це не ефективно з точки зору максимізації кацапських втрат.
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12.09.2022 04:02 Відповісти
в них жалю до нас нема, з якого біса в нас до їх він повинен бути?
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12.09.2022 04:40 Відповісти
Вам шашечки або їхати?
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12.09.2022 05:02 Відповісти
піздопорожній ****** - так і думав...
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12.09.2022 05:20 Відповісти
коли мені треба їхати я сам сажусь за руль...
оте все - "началник а це де?"- нікому в нівшо низше пояса не стучало....
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12.09.2022 05:27 Відповісти
Тебя бы в подвал пятиэтажки где-нибудь в Мариуполе в Левобережном районе, на 20 дней, когда все эти дни вокруг рвутся снаряды, нет газа, электричества и воды, а с тобой в подвале трое детей, которые есть хотят, а возле колодца на спуске к морю снайперы расстреляли людей, возле колодца у хлебозавода прилетело, когда люди набирали воду, и там долго лежали убитые.
Когда вокруг пылали и рушились дома, когда люди молились во время очередного захода бомбардировщиков, и слышен был свист их двигателей, когда слышали свист очередного пакета ракет "града". - И, надо же - в подвале ни одного сепаратиста, только проклятия в адрес россиян и проукраинские высказывания. Удивительно, но факт! (Были сволочи из других домов прибежали, когда их дома разбили, так они при виде российского солдата плакали пьяными слезами:- "Родненькие, мы вас так ждали!" И это не по наслышке. Но таких было гораздо меньше, чем тех, кто проклинал их.
Люди делились друг с другом, заботились о чужих малышах, когда их отцы под обстрелами бегали за 2 километра на разбитые продуктовые базы возле трампарка, а бабушки на ходунках умоляли детей бросить их ради внуков и уходить, пока не поздно.
Эх, не видели вы ад, господа, а то вы бы по другому рассуждали.
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12.09.2022 07:21 Відповісти
І як розвалена п'ятиетажка у Ростові допоможе від прильоту ракет? Плюс, не забувайте, у вас немає зайвих $500,000 на кожну ракету щоб нею розвалювати старий курник і вбивати кацапів, страхова вартість яких $300,000 за голову макс.
Якщо вже цілити, то в танки за $2,000,000 штука, абож у РЕБ за $10,000,000 штука. Один РЕБ = 30 дохлих кацапів. Зрозуміла математика?
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12.09.2022 07:32 Відповісти
Ох, коли вже закінчиться це "прасування" Харкова і Миколаєва! Сил і наснаги нашим захисникам винищувати орків на нашій землі, гнати їх за наші границі, а потім "діставати" їх і на їхній території... щоб не кортіло їм обстрілювати наші міста... ніколи більше...
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12.09.2022 02:06 Відповісти
харківчани відгребають "руцькій мир" як не ніхто.
звали звали *****?
і ***** вже в вас в хаті... - подобається?
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12.09.2022 05:18 Відповісти
В Харкові ніколи не звали "русский мир" . Так, дійсно багато ватників, які голосували за регіоналів, але їх набагато менше ніж на донбасі. В Харкові не було жодного мітингу як на донбасі, типу "путін ввєді войска". Щоб провести один мітинг, Кернес завозив туристів з бєлгорода. На початку березня в Харкові пройшла хода "путін геть", а також хода нашого "Металіста" з відомою піснею.
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12.09.2022 05:53 Відповісти
Однозначно, в Харкові вати не більше ніж у Миколоєві, Одесі, Дніпрі.
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12.09.2022 05:55 Відповісти
був і там і там і там і в там теж був - памятаю це почюття - до дому,
в Київ хочу! - ну не вмію і не хочу чтокати...
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12.09.2022 06:05 Відповісти
Дальше будет как обычно. Украинское приграничье будут безнаказанно обстреливать, как это было на линии разграничения. Как в новостях: - российские боевики, мол, как обычно, нарушили минские договорённости, а мы, как обычно, их соблюдали и огня в ответ не открывали.
Правда, тролли писали в комментариях: - да кто же тебе признается, мол, что ответка была?
Кто не жил там, тот верил наверное.
И опять одни и те же ники.
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12.09.2022 07:00 Відповісти
 
 