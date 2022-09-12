У боях на Херсонщині 810 бригада морської піхоти РФ втратила 85% особового складу, - Генштаб

На Херсонському напрямку ворог зазнав значних втрат у живій силі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.

"За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

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