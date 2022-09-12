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У боях на Херсонщині 810 бригада морської піхоти РФ втратила 85% особового складу, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,ліквідація

На Херсонському напрямку ворог зазнав значних втрат у живій силі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.

"За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Опять ватоголовые самки будут в тлфн орать "что ж вы бандеровцы творите")))
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12.09.2022 08:04
+8
Самая невезучая бригада ее уже хорошо потрепали азовцы при штурме Мариуполя и командира тогда еще грохнули.
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12.09.2022 08:14
+6
Російські матері шлють прокльони матерям України, сини яких - «бандерафашисти» , убивають на своїй землі їх «мальчиков» , які прийшли їх «асвабаждать»!
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12.09.2022 08:40
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Опять ватоголовые самки будут в тлфн орать "что ж вы бандеровцы творите")))
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12.09.2022 08:04 Відповісти
Російські матері шлють прокльони матерям України, сини яких - «бандерафашисти» , убивають на своїй землі їх «мальчиков» , які прийшли їх «асвабаждать»!
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12.09.2022 08:40 Відповісти
их проклятия до лампочки , у нас каждая женщина - ведьма , вот кого им нужно боятся, ты себе не представляешь какие заговоры и ритуалы они совершают с начала войны ....................русня дохнуть будет еще лет сто после окончания.
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12.09.2022 12:37 Відповісти
Навпаки, вже ринулися займати черги за Ладой - Калиною.
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12.09.2022 09:06 Відповісти
кацапихи еще нарожают.
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12.09.2022 08:08 Відповісти
Від кого? Від тих, 85%, що на добриво пішли? Чи від самого путєна?
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12.09.2022 08:41 Відповісти
А що? Декілька років тому була ініціатива запліднювати кацапських самиць спермою *****.
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12.09.2022 09:03 Відповісти
Так там самий ботокс. З зайвою хромосомою.
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12.09.2022 09:10 Відповісти
нууу, є варіанти. (1) кадирівці
(2) китайці))
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12.09.2022 09:11 Відповісти
Навряд чи китайцям партія дозволить кров марати. А чеченці через задній отвір не запліднять. Так шо русню можна до червоної книги заносити. Треба хоч пару екземплярів зберегти для вивчення.
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12.09.2022 09:15 Відповісти
Замахаются пыль глотать.
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12.09.2022 12:28 Відповісти
Ціни на свинину слідують за ціною на металобрухт))
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12.09.2022 08:09 Відповісти
Самая невезучая бригада ее уже хорошо потрепали азовцы при штурме Мариуполя и командира тогда еще грохнули.
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12.09.2022 08:14 Відповісти
Если бы там служили морпехи из фильма "Одиночное плавание". укропам бы несдобровать
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12.09.2022 08:43 Відповісти
По словам вашего мелкофюрера, если бы у бабушки были бы органы дедушки, то она бы была дедушкой
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14.09.2022 10:11 Відповісти
С юмором проблема, я бы на вашем месте поостерегся такие высеры строчить
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14.09.2022 11:26 Відповісти
Все рівно не тіште себе ілюзіями орки будуть перти не завтра так післязавтра допоки буде існувати їх імперія
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12.09.2022 08:36 Відповісти
Ти ба скільки добрив ...
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12.09.2022 08:36 Відповісти
У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій"
_________________________________________________________________________
Навіть якщо відволікатися від того, що вони окупанти і воюють на чужій землі, який може бути моральний стан у тих солдатів, яких Головнокомандувач послав воювати і вмирати, і в день, коли вони стікають кров'ю і гинуть сотнями, їх Головнокомандувач відкриває найбільше колесо огляду у Європі", а столиця веселитися та запускає святкові феєрверки

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12.09.2022 08:42 Відповісти
Доречі, то колесо в перший же день зламалося
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12.09.2022 09:04 Відповісти
це символічно....майже так само як і "піджарка" руZZкіх дітей в Кємірава після "перемоги" путіна на виборах....
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12.09.2022 09:34 Відповісти
Колесо фирмы "Армата".
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12.09.2022 12:31 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.09.2022 09:32 Відповісти
Юрій Гудименко
September 10 at 10:27 PM ·
0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО
5-10 км: о, ї&ать, ми вже мотопіхотний
10-15 км: прикинь, механізований
15-20 км: та й&бана, танковий
20-25 км: &ля, ракетний
25-30 км: Льоха, там ще «С-300» підари в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема

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12.09.2022 11:49 Відповісти
 
 