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У боях на Херсонщині 810 бригада морської піхоти РФ втратила 85% особового складу, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Херсонському напрямку ворог зазнав значних втрат у живій силі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.
"За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Nestor Nen
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+8 govtva
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+6 Яр Холодний
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(2) китайці))
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Навіть якщо відволікатися від того, що вони окупанти і воюють на чужій землі, який може бути моральний стан у тих солдатів, яких Головнокомандувач послав воювати і вмирати, і в день, коли вони стікають кров'ю і гинуть сотнями, їх Головнокомандувач відкриває найбільше колесо огляду у Європі", а столиця веселитися та запускає святкові феєрверки
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
September 10 at 10:27 PM ·
0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО
5-10 км: о, ї&ать, ми вже мотопіхотний
10-15 км: прикинь, механізований
15-20 км: та й&бана, танковий
20-25 км: &ля, ракетний
25-30 км: Льоха, там ще «С-300» підари в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема