Минулої доби захисники України витіснили ворога з понад 20 населених пунктів, - Генштаб

Продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації.

"Ця тенденція зберігається. Так, за минулу добу, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області. В Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої "народної міліції" з числа місцевих жителів", - зазначають у Генштабі.

Також повідомляється, що загалом, за минулу добу, Силам оборони вдалось витіснити ворога з понад двадцяти населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.

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