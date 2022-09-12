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Ракетний удар окупантів по житловому будинку у Новобаварському районі Харкова: наразі відомо про одного загиблого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Окупанти обстріляли житловий будинок у Новобаварському районі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріл житлового будинку у Новобаварському районі. Наразі відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований", - зазначив він.

Терехов додає, що водопостачання у Харкові вночі було відновлено. Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Новобаварському району Харкова, ракета влучила у житловий будинок, - Терехов

Автор: Ірина Дашківська
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