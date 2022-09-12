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Україна переламала хід війни. Але все може затягнутися і на 2023 рік, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прапор,зсу

Українські війська завдали Росії великої поразки, відвоювавши під час швидкого контрнаступу майже всю Харківську область. ЗСУ по-максимуму використовують західні системи озброєння.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Його аналітики зазначають, що Київ оголосив про контрнаступ в Херсоні а потім атакував сектори, від яких Росія відвернула свою увагу. 

Збройні сили України застосували HIMARS та інші західні системи для атак на російські наземні лінії зв'язку в Харківській і Херсонській областях, створивши умови для успіху операції.

Читайте: Ще декілька перемог - і росіяни тікатимуть, - Резніков

Українська влада демонстративно обговорювала удари на півдні, успішно вводячи росіян в оману щодо своїх намірів в Харківській області.

Нинішній контрнаступ не покладе край війні, зазначають експерти ISW. Кампанія на північному сході України в підсумку завершиться, що дозволить російським військам відновити стійку оборонну лінію і, можливо, навіть провести локальні контратаки.

Україні доведеться починати нові контрнаступальні операції, щоб завершити звільнення окупованої Росією території, у зв'язку з цим війна, імовірно, затягнеться до 2023 року.

Україна переламала хід війни на свою користь. Київ, ймовірно, буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а Росія буде все частіше неадекватно реагувати на фізичний і психологічний тиск з боку України, підсумовують експерти.

Також дивіться: "Ох я их и наубивал. Мне нравится", - кадри ближнього бою воїнів ЗСУ проти російських окупантів. ВIДЕО

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Українські війська завдали великої оперативної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область у стрімкому контрнаступі.
  • 11 вересня українська влада зупинила останній діючий реактор Запорізької АЕС.
  • Міністерство оборони Росії підтвердило, що російські війська відводяться з позицій на всій території Харківської області.
  • Українські сили просунулися у Вовчанськ і Великий Бурлук, на південь від міжнародного кордону.
  • Українські сили продовжують вести позиційні бої і завдавати ударів по російських військових, тиловим і транспортним засобам уздовж Південної осі.
  • Російські сили провели обмежені наземні атаки в районі Авдіївки та Бахмута.
  • Російська влада продовжує черпати бойові сили з різних зовнішніх джерел для підтримки операцій в Україні і щосили намагається компенсувати добровольців.
  • Успіх недавніх українських контрнаступів, ймовірно, сприяв заяві Росії про те, що референдуми про анексію будуть відкладені на невизначений термін.
  • Нагадаємо, до цього аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вже звітували, що наші бійці звільнили понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів з 6 вересня.

Також фахівці стверджували, якщо українські війська звільнили Великий Бурлук, то це дозволило їм розмістити сили в межах 15 кілометрів від міжнародного кордону, як бачимо зі звіту Залужного про 50 км, цього поки не сталося.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
"Освободітєлі" під підкритям тікають з України.
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12.09.2022 09:00
+4
а ну голосно - всім кацапячим *********** ...
Слава ЗСУ!
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12.09.2022 09:01
+4
переломили ход войны это конечно очень хорошо, но переломать хребет касапскому пресмыкающемуся - куда лучше...
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12.09.2022 09:04
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Звичайно затягнеться.
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12.09.2022 08:59 Відповісти
знаю стільки, шо трохи зверху...
але оптімізм і надія не покидає і нe покинe...
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12.09.2022 09:06 Відповісти
Звісно, але не треба і розслаблятись.
Попереду багато боїв.
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12.09.2022 09:11 Відповісти
"Освободітєлі" під підкритям тікають з України.
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12.09.2022 09:00 Відповісти
а ну голосно - всім кацапячим *********** ...
Слава ЗСУ!
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12.09.2022 09:01 Відповісти
переломили ход войны это конечно очень хорошо, но переломать хребет касапскому пресмыкающемуся - куда лучше...
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12.09.2022 09:04 Відповісти
Кампанія на північному сході України в підсумку завершиться, що дозволить російським військам відновити стійку оборонну лінію -чому вона має завершитися? коли навпаки ленд ліз скоро а в орків меньше і сили і зброї
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12.09.2022 09:06 Відповісти
я думаю имеют в виду то, что Крым останется на следующий год
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12.09.2022 09:14 Відповісти
Втомилися хлопці
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12.09.2022 09:19 Відповісти
кадр 2 - того мелкого під шонку заханирьте.
a Ермака на передній план!
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12.09.2022 09:26 Відповісти
Якщо Україна справді збирається відвойовувати Крим і Донецьк, то до 2025 року, але однозначно Україна переможе. Як це не цинічно прозвучить, але якщо Україна хоче не синицю в руці, а журавля, то не бажано щоб війна закінчилася раніше 2025 року, тому що в такому випадку росія не буде добита економічно і не розвалиться, а хочу щоб її задушили, а не відрізали їй руки, а їй збираються відрізати руки.
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12.09.2022 09:29 Відповісти
ми не вигребем стільки часу , я про економіку
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12.09.2022 09:32 Відповісти
Маємо зрозуміти одну просту річ: поки російський народ не прозріє від путінської пропаганди, до тих пір путін дозволятиме собі брехати і вводити в оману росіян і світову громадськість, до тих пір продовжуватиметься війна, в якій заради путінських забаганок гинутимуть і українці і росіяни. Прискорити процес прозріння чи виводу рашистів на чисту воду можуть тільки цілеспрямовані дії ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!
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12.09.2022 09:34 Відповісти
з останнйого набегу Чінгіз хана - Україна ще не бачила стільки братьов...
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12.09.2022 09:35 Відповісти
татко сміявся, в хаті німець був і заставляв його посуду за собою мить
каже - обридло раз, взяв ту каструлю і жбурнув в німця, а сам в город і заховався.....
каже німець всі кусти зрізав автоматом....
мамка знала схованку і поїсти приносила, а потім прийшла і каже іди вже, Василю, додому він тебе не троне - в него нога наривала і ти саме туди жбурнув... - все витекло....
заходжу каже і до німця, "стріляти будеш?" не стрельнув але і посуду більше мити не вимагав....
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12.09.2022 09:59 Відповісти
Якщо США, Германія, Великобританія ще дасть зброї та техніки побільше, ЗСУ і в цьому році вийдуть на кордони, Пентагон дайте хоть Бородавочніков і Атакамси
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12.09.2022 10:41 Відповісти
все дадут только не ботам и диванным балаболам
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12.09.2022 16:47 Відповісти
Це ти про себе
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12.09.2022 19:45 Відповісти
 
 