Україна переламала хід війни. Але все може затягнутися і на 2023 рік, - ISW
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Українські війська завдали Росії великої поразки, відвоювавши під час швидкого контрнаступу майже всю Харківську область. ЗСУ по-максимуму використовують західні системи озброєння.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
Його аналітики зазначають, що Київ оголосив про контрнаступ в Херсоні а потім атакував сектори, від яких Росія відвернула свою увагу.
Збройні сили України застосували HIMARS та інші західні системи для атак на російські наземні лінії зв'язку в Харківській і Херсонській областях, створивши умови для успіху операції.
Українська влада демонстративно обговорювала удари на півдні, успішно вводячи росіян в оману щодо своїх намірів в Харківській області.
Нинішній контрнаступ не покладе край війні, зазначають експерти ISW. Кампанія на північному сході України в підсумку завершиться, що дозволить російським військам відновити стійку оборонну лінію і, можливо, навіть провести локальні контратаки.
Україні доведеться починати нові контрнаступальні операції, щоб завершити звільнення окупованої Росією території, у зв'язку з цим війна, імовірно, затягнеться до 2023 року.
Україна переламала хід війни на свою користь. Київ, ймовірно, буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а Росія буде все частіше неадекватно реагувати на фізичний і психологічний тиск з боку України, підсумовують експерти.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Українські війська завдали великої оперативної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область у стрімкому контрнаступі.
- 11 вересня українська влада зупинила останній діючий реактор Запорізької АЕС.
- Міністерство оборони Росії підтвердило, що російські війська відводяться з позицій на всій території Харківської області.
- Українські сили просунулися у Вовчанськ і Великий Бурлук, на південь від міжнародного кордону.
- Українські сили продовжують вести позиційні бої і завдавати ударів по російських військових, тиловим і транспортним засобам уздовж Південної осі.
- Російські сили провели обмежені наземні атаки в районі Авдіївки та Бахмута.
- Російська влада продовжує черпати бойові сили з різних зовнішніх джерел для підтримки операцій в Україні і щосили намагається компенсувати добровольців.
- Успіх недавніх українських контрнаступів, ймовірно, сприяв заяві Росії про те, що референдуми про анексію будуть відкладені на невизначений термін.
- Нагадаємо, до цього аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вже звітували, що наші бійці звільнили понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів з 6 вересня.
Також фахівці стверджували, якщо українські війська звільнили Великий Бурлук, то це дозволило їм розмістити сили в межах 15 кілометрів від міжнародного кордону, як бачимо зі звіту Залужного про 50 км, цього поки не сталося.
Будь ласка, зачекайте...
але оптімізм і надія не покидає і нe покинe...
Попереду багато боїв.
Слава ЗСУ!
a Ермака на передній план!
каже - обридло раз, взяв ту каструлю і жбурнув в німця, а сам в город і заховався.....
каже німець всі кусти зрізав автоматом....
мамка знала схованку і поїсти приносила, а потім прийшла і каже іди вже, Василю, додому він тебе не троне - в него нога наривала і ти саме туди жбурнув... - все витекло....
заходжу каже і до німця, "стріляти будеш?" не стрельнув але і посуду більше мити не вимагав....