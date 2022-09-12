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армія РФ (13507) війна (56620) кордон (3118) Харківщина (4289) Синєгубов (760)

Окупанти залишили Великий Бурлук та Дворічну. На окремих ділянках фронту на Харківщині ЗСУ вийшли на держкордон з РФ, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гоптівка

Російські окупанти, під тиском наших ЗСУ, тікаючи з Харківщини, продовжують мститися мирному населенню. Цієї ночі близько опівночі ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по Новобаварському району Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок удару частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок. На жаль, 1 людина загинула, 2 поранених. Інформація уточнюється.

"Близько 20:00 ворог завдав ракетного удару по Холодногірському району, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. 2 працівників загинули. Рятувальники майже всю ніч локалізовувли масштабну пожежу. Також вчора від ракетних обстрілів росії постраждав об‘єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі. 2 людей отримали поранення", - інформує Синєгубов.

Він нагадує, що внаслідок російських ракетних ударів в м. Харків та на великій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду.

"Наразі по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають. Дякуємо нашим енергетикам та рятувальникам за оперативну та самовіддану роботу!", - зазначає очільник регіону.

Синєгубов також інформує, що наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів.

Також читайте: Уже приблизно 40 населених пунктів звільнили в Харківській області, - Синєгубов

"Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію рф. Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ",- резюмує Синєгубов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
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12.09.2022 09:20
+20
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12.09.2022 09:05
+19
ЗСУ звільнили Вовчанськ
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12.09.2022 09:17
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И вторая армия мира опускается до уровня папуасов.
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12.09.2022 09:04 Відповісти
Вона і була то друга з кінця, але впевнено іде до першого місця. З кінця очевидно))
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12.09.2022 09:29 Відповісти
Рашисти продовжують драп-марш 👍🇺🇦
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12.09.2022 09:05 Відповісти
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12.09.2022 09:05 Відповісти
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12.09.2022 09:13 Відповісти
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12.09.2022 09:20 Відповісти
Це записьки ветерана божевільні?
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12.09.2022 09:53 Відповісти
валите.. и даже не оборачивайтесь..
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12.09.2022 09:06 Відповісти
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12.09.2022 09:07 Відповісти
Тим часом , як пишуть очевидці, монастир рпц під Києвом не припиняв будуватись.
До речі, дивно, і в нас будується рпц храм, після 2014 будівництво майже заморозили, а зараз будують, певно гроші мають..
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12.09.2022 09:08 Відповісти
ех... дороги хаймарс і туман...
кому шо, а зелення сосе....
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12.09.2022 09:13 Відповісти
Падлюки, бо не заарештували майно цапських олігархів, через їхню єврейську приналежність, і не заборонили рпц.
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12.09.2022 09:46 Відповісти
Мабуть тому що вони й самі такі та є прихожанами тієї церкви. А втім, впевнений, десь за рік до виборів почнуть цікавитись київським патріархатом, а може навіть і щось вигадають, щоб примазатись до української церкви
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12.09.2022 09:59 Відповісти
Саме так. Баканов ще в 2019 проговорився, що відвідує рпц церкви. Та це і помітно.
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12.09.2022 10:04 Відповісти
А хіба Лавра не українська ? Бо там засіли вороги ?
Може і Крим не український, га ?
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12.09.2022 10:26 Відповісти
І лавра українська, а тим паче Крим. Бачите, якщо копнути, то може й Баканов патріот, у разі якщо ходить в Лавру, а не якусь менш відому церкву МП за іншою адресою
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12.09.2022 10:29 Відповісти
Він не говорив, що ходить у Лавру, він сказав, що являється прихожаніном рпц.
Бардель в СБУ явно про щось свідчить, чи не так. Зрадники там не самі собою з'явились після 2019.
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12.09.2022 10:40 Відповісти
Ну так я про це. Якщо людина ходить в Лавру, де сидить все керівництво МП, то вона патріотично ходить в українську церкву і не є пріхожаніном рпц, а якщо в якусь іншу, то це вже не патріот, а посіпака МП. Що ж тут нелогічного? Як є залізна логіка і в тому, що все СБУ з часів Януковича, а то із часів КГБ, і по 2019 рік було реформаторським, так після цього від лише зміни керівника та деяких персоналій, стало бАрделем зрадників
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12.09.2022 11:04 Відповісти
Як на мене, якраз нелогічно, що ви, патріот, вигороджуєте зрадників.
А може ви не такий вже і патріот ?
В СБУ зрадили якраз особи призначені на посади в 2019.
Зрадили державу депутати Слугі народа.
Зрадили державу друзі Зеленського.
Зрадниками називають його найближче оточення.
Та і що говорити. Він на камери визнав, що засвітив спецоперацію своїх же спецслужб в телефонній розмові з ворожою нам владою Білорусі.
Але ж якщо почитати вас , то центром зла є лише кондитерська фабрика....
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12.09.2022 11:22 Відповісти
Нє нє. Мені якраз на низ начхати і я їх не вигороджую, а намагаюсь довести, що вони такі ж виродки, як усі інших що ходять в мацковську церкву, не забирають майно олігархів та плямкають про реформи, жодної з яких як виявляється не відбулось. А ви знаходите між виродками якусь різницю, та не якусь, а цілу прірву. Мабуть просто хочете повернути одних на місце інших. Отакий патріотизм
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12.09.2022 12:20 Відповісти
Саме так. Вам начхати на реальні злочини вчинені проти українців. Ви як ДБР боритесь за вигадане. І викладаєте мотиви подібні цим - "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості", бла, бла,бла..
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12.09.2022 12:30 Відповісти
Помилково прочитав заголовок як "вийшли ЗА кордон з РФ" 😆
Трохи прифігів, хоча всьому свій час 😉
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12.09.2022 09:07 Відповісти
российская армия совершила успешный прорыв под Харьковом - рассеяны кадыровцы, исполнявшие функции заградотрядов при отступлении.
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12.09.2022 09:08 Відповісти
Ще Борова за річкою Оскол.
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12.09.2022 09:09 Відповісти
ЗСУ звільнили Вовчанськ
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12.09.2022 09:17 Відповісти
Де негри на хаймерах? Z-дебільні канали пишуть, що в Вовчанськ та Козачу Лопань зайшли війська НАТО
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12.09.2022 09:32 Відповісти
Какая хорошая новость!
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12.09.2022 10:57 Відповісти
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12.09.2022 09:18 Відповісти
Им уже не нужно

Нет ни футболистов ни зрителей
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12.09.2022 09:42 Відповісти
Як там казав їхній класик: «рускіє пьют і воруют».
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12.09.2022 11:11 Відповісти
Треба не зупинятися доки ***** й його кодлу з бункера не витягнуть.
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12.09.2022 09:38 Відповісти
Треба кацапів добивати на їхній території. Коли гітлера ішли добивати то не задумувалися про якісь кордони. Так само і нам нічого думати, кацапи прийшли нас винищувати! Бо живий кацап нам спокою не дасть, лайном але буде кидатися!
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12.09.2022 09:55 Відповісти
Дуже жаль, що не можна коригувати ЇХНЮ інфраструктуру. На їх території.
Щоб ЗНАЛИ як воно.
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12.09.2022 09:57 Відповісти
https://youtu.be/noBQvFPrH4M
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12.09.2022 10:03 Відповісти
Нам треба зброя, багато зброї , щоб знищити усю прикордонну инфраструктуру мордора та міста, які з нами поряд. То повинна бути мертва зона з колючим дротом на височенному мурі, як у «Грі пристолів».
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12.09.2022 11:14 Відповісти
я б почав з великого розбудівництва доріг...
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12.09.2022 11:19 Відповісти
 
 