Окупанти залишили Великий Бурлук та Дворічну. На окремих ділянках фронту на Харківщині ЗСУ вийшли на держкордон з РФ, - Синєгубов

Російські окупанти, під тиском наших ЗСУ, тікаючи з Харківщини, продовжують мститися мирному населенню. Цієї ночі близько опівночі ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по Новобаварському району Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок удару частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок. На жаль, 1 людина загинула, 2 поранених. Інформація уточнюється.

"Близько 20:00 ворог завдав ракетного удару по Холодногірському району, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. 2 працівників загинули. Рятувальники майже всю ніч локалізовувли масштабну пожежу. Також вчора від ракетних обстрілів росії постраждав об‘єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі. 2 людей отримали поранення", - інформує Синєгубов.

Він нагадує, що внаслідок російських ракетних ударів в м. Харків та на великій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду.

"Наразі по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають. Дякуємо нашим енергетикам та рятувальникам за оперативну та самовіддану роботу!", - зазначає очільник регіону.

Синєгубов також інформує, що наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів.

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"Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію рф. Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ",- резюмує Синєгубов.