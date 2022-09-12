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Кулеба про ракетний удар окупантів по ТЕЦ: Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тец,харків

Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у твіттері, коментуючи ворожі ракетні обстріли цивільної інфраструктури напередодні ввечері, інформує Цензор.НЕТ.

"Терористична Росія завдала ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, залишивши тисячі українців без світла, води та тепла. Путін планує більше такої тактики взимку та промацує ґрунт. Зараз він має отримати жорстку відповідь. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялось, напередодні окупанти завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів.

Також читайте: Зеленський про ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі: Лише мета залишити людей без світла й тепла

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Або просто щільно бомбардувати кацапську інфраструктуру, щоб імперський сказ скоріше пройшов.
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12.09.2022 09:37
+7
Яке ідіотське формулювання. Це не спонсорство тероризму, а чистий тероризм! Ставити питаня слід про визнання рашки недодержавою-терористом!
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12.09.2022 09:46
+6
А чому спонсором, а не саме державою-терористом ?
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12.09.2022 09:45
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Або просто щільно бомбардувати кацапську інфраструктуру, щоб імперський сказ скоріше пройшов.
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12.09.2022 09:37 Відповісти
treba otvetitj po Belgorodu - tam tozhe e TEC
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12.09.2022 09:42 Відповісти
США не хочуть визнавати, покищо..... единий вихід для нас це дзеркальна відповідь кацапам.... коли **************** взвиє тоді і куйло на резинову сраку сяде....
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12.09.2022 09:43 Відповісти
На жаль, наших "величних" дипломатів чомусь заклинило. От хочуть щоб еерефію визнали спонсором тероризму і все. Ця недокраїна уже давно визнана агресором, яка веде війну. А що таке спонсор тероризму- це фінансування, забезпечення терористичних актів, терористичних операцій. Країна, яка напала на іншу країну, веде загарбницьку війну - це уже не спонсор тероризму, а значно більше зло і зовсім інше і більш глобальне поняття. Коли військові сили вдаються до тероризму-обстрілів цивільних об"єктів - це прямий тероризм в умовах воєнної агресії. Але світ ще не може це сприйняти , бо не хоче до кінця дратувати московітських шизофреніків, даючи їм шанс зупинитись, бо із введенням формулювання держави-терорист треба цілу державу поставити поза законом, а це ядерна держава!!!! Тому хватить зациклюватись дурнею, а ще когось звинувачувати у небажанні визнавати москалів спонсорами тероризму , проголошувати чиюсь "слабкість". Для того є школа ( академія) дипломатії а не тупе бажання"хочеться"
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12.09.2022 10:16 Відповісти
Кулеба косит под дурочка когда требует признать рашку спонсором терроризма - Штаты давно бы уже признали если бы не технологические и сырьевые цепочки с путлер-ленд
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12.09.2022 15:54 Відповісти
А чому спонсором, а не саме державою-терористом ?
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12.09.2022 09:45 Відповісти
Бо сцикотості дуже через край..Ганьба!!Нас знищує країна.., а всі ще не зрозуміли суті?Чи тут щось і
ще?
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12.09.2022 10:14 Відповісти
Яке ідіотське формулювання. Це не спонсорство тероризму, а чистий тероризм! Ставити питаня слід про визнання рашки недодержавою-терористом!
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12.09.2022 09:46 Відповісти
Ну так визнавайте. Хто ж ЗЄ та СН заважає?

Але ж ніт - бабосики з гаманців ***** ЗЄрмакам дуже подобаються. У Фрідмана та Абрамовича спитайте.
Арахамія особисто листи писав щоб з них санкції зняли.
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12.09.2022 09:48 Відповісти
Такий крок автоматично покладе вторинні санкції на країни-союзники України та США (які поки-що не встигли звільнитися від залежності від енергоносіїв помийки) і зруйнує антипутінську коаліцію
І Кулебі це чудово відомо!!!
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12.09.2022 09:48 Відповісти
Кулєбі також відомо, що ЗЄ особисто просив Байдена по телефону не визнавати РФ країною спонсором тероризму. І Байден про це казав.

Але ж ******* весь час перекладають відповідальність за свої вчинки на Захід.

Всі ці заяви виключно для внутрішнього споживача- зебілів. Доречі, ***** вчиняє так само.
ЗЄ мавпує Луку та ***** постійно.
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12.09.2022 10:01 Відповісти
а зачем твоему зеленскому признание ращки спонсором терроризма? это же чистой воды турорылый зеленомордый пиар
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12.09.2022 15:56 Відповісти
Він такий же мій, як і твій (при умові, що у другому турі ти голосував за українця, а не колоборанта).
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12.09.2022 16:46 Відповісти
так зачем ты вбрасываешь что зеленский что-то там просил байдена - это же бред чистейшей воды длч лохов
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12.09.2022 16:58 Відповісти
Тому що Байден сказав після телефонної розмови з ЗЄ, що США саме на прохання України не будуть визнавати РФ країною спонсором тероризму.
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12.09.2022 19:25 Відповісти
Бо смокчуть нафту-газ-керогаз, як ні в чому не бувало..Бридко..
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12.09.2022 10:16 Відповісти
... і дають нам зброю, бо від своєї мудрий наріт відмовився...
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12.09.2022 10:20 Відповісти
бридко - быть таким тупым ботом как ты
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12.09.2022 15:57 Відповісти
Та не СПОНСОРОМ а терористом 1
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12.09.2022 09:48 Відповісти
"Жесткий ответ" в виде признания РФ страной спонсором терроризма ... Т.е. они по нам ракетами, а мир по ним "признанием ..."

Кулеба - далеко не дурак. Он прекрасно понимает, что РФ срать хотела на подобные "признания" и обстрелы инфраструктуры продолжаться. Но Кулеба так же знает, что наши западные помогаторы не хотят чтобы Украина давала адекватный ответ в виде ударов по территории РФ (независимо от того, военные это объекты или те же ТЭС). Именно поэтому не дают нам дальнобойные ракеты.
Понятно, что по Белгородским ТЭС долетят и ХИМАРСы ... Разрешат ли "помогаторы" дать адекватный (далеко не жесткий) ответ ? ...
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12.09.2022 09:54 Відповісти
не пиши бред тупой бот
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12.09.2022 15:58 Відповісти
дипломатія у твіттері...
миттєвий радбез ООН має бути як мінімум
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12.09.2022 09:55 Відповісти
Не, тут если б самолётами по небоскрёбу, так да. А если ракетами по Украине или пассажирскому самолёту, так это не считается.
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12.09.2022 10:14 Відповісти
И не просто ракетами по Украине, а конкретно-ракетный дождь..Твари
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12.09.2022 10:17 Відповісти
терпило зеленое - где твои ракеты? почему похерили программы ? кого во власть выбрали? - а виноват США?
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12.09.2022 15:59 Відповісти
який нах спонсор?? Держава-терорист!
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12.09.2022 10:16 Відповісти
Я не дуже розуміюсь в політиці, тому маю запитання. А що нам дасть це? Вони перестануть стріляти? Складуть зброю? Видадуть путіна для трибуналу? Визнавати терористами треба покидьків, які віддають злочинні накази. Визнавать терористами, або посібниками терористів тих, кого ми називаємо пропагандистами. А тих, хто виконує злочинні накази, визнати військовими злочинцями. Якось так. Треба закуповувать більше ппо, ********* і не тільки. Дуже багато влучань, дуже. Так не може бути. 9 з 10 ракет має збиватись. Бомбардувальники ворожі мають збиватись. Також закуповувати ракети, якими можна бахнути по червоній площі. І почати кошмарити ті райони, звідки по нам ведеться обстріл. І все. Дипломатам честь і хвала, вони роблять свою роботу не гірше за наших мужніх воїнів. Та закінчити війну нашою перемогою можуть тільки ЗСУ.
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12.09.2022 10:21 Відповісти
Кулеба,а ви визнали в Верховній Раді,що росія-терорист,та спотнсор-терористів?
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12.09.2022 10:32 Відповісти
Державою - терористом, а не спонсором тероризму, пане Дмитре...
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12.09.2022 11:00 Відповісти
международное определение -спонсор терроризма
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12.09.2022 16:01 Відповісти
А терорист це не міжнародне? Спонсор це типу - буряти терористи, а їхній спонсор може уникнути покарання, бо не знав що буряти-терористи. От не знав і все, по схемі анексії Криму - нас там нєт.
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12.09.2022 22:55 Відповісти
Кацапія і спонсор... але головне інше, кацапія є сама-терорист.
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12.09.2022 11:40 Відповісти
В української влади пустопорожнє верещання "накройтє нєба" поступово перейшло на "абьявітє тєрарісамі".
І це в той час, коли чергова авоська зеленолобих "нуаніже нєбудут акатавать крітічєскію інфраструктуру" була з тріском розбомблена...
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12.09.2022 13:20 Відповісти
зеленые балаболы просто хайпожерят и переводят стрелки падлы..
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12.09.2022 16:02 Відповісти
Заклинило зі спонсором тероризму? Країна терорист ще куди не шло, але необхідно визнавати стан війни.
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12.09.2022 15:00 Відповісти
международное определение - спонсор терроризма
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12.09.2022 16:06 Відповісти
 
 