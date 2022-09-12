Кулеба про ракетний удар окупантів по ТЕЦ: Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму
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Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у твіттері, коментуючи ворожі ракетні обстріли цивільної інфраструктури напередодні ввечері, інформує Цензор.НЕТ.
"Терористична Росія завдала ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, залишивши тисячі українців без світла, води та тепла. Путін планує більше такої тактики взимку та промацує ґрунт. Зараз він має отримати жорстку відповідь. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму", - зазначив Кулеба.
Як повідомлялось, напередодні окупанти завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів.
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Але ж ніт - бабосики з гаманців ***** ЗЄрмакам дуже подобаються. У Фрідмана та Абрамовича спитайте.
Арахамія особисто листи писав щоб з них санкції зняли.
І Кулебі це чудово відомо!!!
Але ж ******* весь час перекладають відповідальність за свої вчинки на Захід.
Всі ці заяви виключно для внутрішнього споживача- зебілів. Доречі, ***** вчиняє так само.
ЗЄ мавпує Луку та ***** постійно.
Кулеба - далеко не дурак. Он прекрасно понимает, что РФ срать хотела на подобные "признания" и обстрелы инфраструктуры продолжаться. Но Кулеба так же знает, что наши западные помогаторы не хотят чтобы Украина давала адекватный ответ в виде ударов по территории РФ (независимо от того, военные это объекты или те же ТЭС). Именно поэтому не дают нам дальнобойные ракеты.
Понятно, что по Белгородским ТЭС долетят и ХИМАРСы ... Разрешат ли "помогаторы" дать адекватный (далеко не жесткий) ответ ? ...
миттєвий радбез ООН має бути як мінімум
І це в той час, коли чергова авоська зеленолобих "нуаніже нєбудут акатавать крітічєскію інфраструктуру" була з тріском розбомблена...