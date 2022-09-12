Ніколенко про удар рашистів по ТЕЦ: "Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України"

Російський ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктурі України був актом відчаю після величезних втрат і відступу російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

"Росія вдарила по критичній інфраструктурі України. Цілями були електростанції, що призвело до масових відключень електроенергії. Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України. Незважаючи на свою терористичну тактику, вони приречені програти цю війну", - йдеться у повідомленні.

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