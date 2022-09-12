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Ніколенко про удар рашистів по ТЕЦ: "Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,тец,кременчуцька

Російський ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктурі України був актом відчаю після величезних втрат і відступу російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

"Росія вдарила по критичній інфраструктурі України. Цілями були електростанції, що призвело до масових відключень електроенергії. Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України. Незважаючи на свою терористичну тактику, вони приречені програти цю війну", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+4
Це нагадує кацапську традицію: насрати перед порогом ворога перед втечею "восвояси"
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12.09.2022 09:43
+3
Пора лупити нам по кацапській інфраструктурі! Бо даже виб'ємо кацапопітеків зі своєї території це не факт що війна припиниться. Вони будуть лупити по нас ракетами зі своєї території. Тому вже треба "малювати" плани як нам кацапів нищити на їхній території-бо вони нам спокою не дадуть!
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12.09.2022 09:49
+2
oni shas k zime vot takimi podljankami i budut zanimatsa treba ih samih ostavitj bez sveta ta tepla 🤬
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12.09.2022 09:44
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Це нагадує кацапську традицію: насрати перед порогом ворога перед втечею "восвояси"
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12.09.2022 09:43 Відповісти
oni shas k zime vot takimi podljankami i budut zanimatsa treba ih samih ostavitj bez sveta ta tepla 🤬
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12.09.2022 09:44 Відповісти
За даними Генеральної прокуратури України, у період з 2005-го до 2014 року з України були продані 832 танки, 232 вертольоти, 202 літаки, 714 БМП і БТР, …1 млн стрілецької зброї Як допомагали ворогу Як Україна віддалла москалям стратегічну авіацію З 1996 по 1999 роки Україна ліквідувала 29 літаків Ту-160 і Ту-95МС та 487 крилатих ракет повітряного базування класу Х-55. Згідно з домовленістю між Україною та росією, останній було передано три Ту-95МС, вісім Ту - 160 та 581 крилата ракета повітряного базування. Їх передислокацію було завершено 21 лютого 2000 року в росію (с)
? .
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12.09.2022 09:47 Відповісти
Пора лупити нам по кацапській інфраструктурі! Бо даже виб'ємо кацапопітеків зі своєї території це не факт що війна припиниться. Вони будуть лупити по нас ракетами зі своєї території. Тому вже треба "малювати" плани як нам кацапів нищити на їхній території-бо вони нам спокою не дадуть!
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12.09.2022 09:49 Відповісти
Це добре продуманий акт і ніяк не пов'язаний з наступом. Росія почала війну,щоб знищити Україну. Які ваші кроки?
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12.09.2022 09:52 Відповісти
Це продовження атак на ТЕЦ. Для того щоб не було опалення.
А це приведе до катастрофи взимку.
Чи ми приготувались до такого, заготували буржуйки дрова генератори та пальне?
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12.09.2022 10:04 Відповісти
і де ту буржуйку тулити на 8му поверсі?) а генератор на 3-5 кв жере 15 літрів за 12 годин
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12.09.2022 10:11 Відповісти
Де тулити? Витягаєш склопакет, ставиш туди сендвіч робиш дірку під димохід. Або в підвалі дому організовуйте для всього під'їзду місце обігріву. А генератор для звязку а не для прання чи електрошашличниці.
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12.09.2022 10:20 Відповісти
местные коллаборанты и информаторы работают
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12.09.2022 10:23 Відповісти
Так и есть. Акт відчаю.
Привожу цитату из одного тг раши.
"В пятницу 9 сентября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Во время закрытой части совещания в узком кругу обсуждалась ситуация на фронте и потеря части захваченных территорий в нескольких областях Украины. Большая часть совещания проходила на повышенных тонах и упреках со стороны президента в адрес военного и силового руководства. Во время "конструктивного" обсуждения проблем Путин принял решение вернуться к первоначальным планам "спецоперации", которые были утверждены ещё до начала конфликта, а именно планомерно уничтожая ракетными ударами объекты критической инфраструктуры, сделав акцент на объекты энергетической инфраструктуры. Путин полагает, что таким образом можно посеять хаос, сломить положительный настрой и поддержку военных действий со стороны гражданского населения Украины показав, что ущерб для гражданского населения в преддверии зимы может быть катастрофическим.
Надо сказать, что Путина пытались отговорить. Так, секретарь Совбеза Николай Патрушев высказал сомнения в эффективности данного решения указав, что во-первых, сейчас обстановка коренным образом отличается от той, которая была на момент начала конфликта: в Украине сейчас есть подготовленная мобилизованная армия, появилось ПВО и "превосходные" западные вооружения, война длится уже более полугода и у России уже нет того количества войск и вооружений, что были до начала войны, и во-вторых, США могут разрешить украинскому руководству наносить удары предоставленным ими оружием по объектам на территории России.
Представители руководства министерства обороны и Генерального штаба также выразили свои сомнения и опасения по этому поводу. Во время совещания Путин отложил принятие решений, а уже в субботу 10 сентября вечером, на фоне новостной повестки о неудачах на фронте и необходимости фактически покинуть территорию Харьковской области, президент дал распоряжение о нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины, причём цели утверждал и частично выбирал Путин лично.
В воскресенье днем Путину доложили, что в пятницу и субботу во время отступления российских войск на территорию России могли проникнуть до 100 украинских ДРГ (Диверсионно-разведывательных групп), в том числе среди беженцев.
Уже вечером в воскресенье, после ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины, Путину по линии Совбеза доложили, что неформальные переговоры с представителями руководства США прерваны, по инициативе американской стороны. Также, президента уведомили, что в свете этих событий, ВЕРОЯТНО стоит ожидать удара по объектам в Крыму и Крымский мост одна из целей."
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12.09.2022 10:38 Відповісти
То есть удар Малюткой по Японии - это акт отчаяния ?
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12.09.2022 10:58 Відповісти
удар малюткой по твоей дурной башке - кацапаский тролль
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12.09.2022 16:07 Відповісти
 
 