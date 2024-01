Ніколенко про удар рашистів по ТЕЦ: "Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України"

Російський ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктурі України був актом відчаю після величезних втрат і відступу російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

"Росія вдарила по критичній інфраструктурі України. Цілями були електростанції, що призвело до масових відключень електроенергії. Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України. Незважаючи на свою терористичну тактику, вони приречені програти цю війну", - йдеться у повідомленні.

Russia hits Ukrainian critical infrastructure. Power stations were targeted, causing widespread electricity outages. This is an act of desperation following Russia’s immense losses and retreat in eastern Ukraine. Even with their terrorist tactics, they are doomed to lose this war