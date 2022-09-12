Ніколенко про удар рашистів по ТЕЦ: "Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України"
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Російський ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктурі України був актом відчаю після величезних втрат і відступу російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.
"Росія вдарила по критичній інфраструктурі України. Цілями були електростанції, що призвело до масових відключень електроенергії. Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України. Незважаючи на свою терористичну тактику, вони приречені програти цю війну", - йдеться у повідомленні.
Russia hits Ukrainian critical infrastructure. Power stations were targeted, causing widespread electricity outages. This is an act of desperation following Russia’s immense losses and retreat in eastern Ukraine. Even with their terrorist tactics, they are doomed to lose this war— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 11, 2022
Будь ласка, зачекайте...
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А це приведе до катастрофи взимку.
Чи ми приготувались до такого, заготували буржуйки дрова генератори та пальне?
Привожу цитату из одного тг раши.
"В пятницу 9 сентября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Во время закрытой части совещания в узком кругу обсуждалась ситуация на фронте и потеря части захваченных территорий в нескольких областях Украины. Большая часть совещания проходила на повышенных тонах и упреках со стороны президента в адрес военного и силового руководства. Во время "конструктивного" обсуждения проблем Путин принял решение вернуться к первоначальным планам "спецоперации", которые были утверждены ещё до начала конфликта, а именно планомерно уничтожая ракетными ударами объекты критической инфраструктуры, сделав акцент на объекты энергетической инфраструктуры. Путин полагает, что таким образом можно посеять хаос, сломить положительный настрой и поддержку военных действий со стороны гражданского населения Украины показав, что ущерб для гражданского населения в преддверии зимы может быть катастрофическим.
Надо сказать, что Путина пытались отговорить. Так, секретарь Совбеза Николай Патрушев высказал сомнения в эффективности данного решения указав, что во-первых, сейчас обстановка коренным образом отличается от той, которая была на момент начала конфликта: в Украине сейчас есть подготовленная мобилизованная армия, появилось ПВО и "превосходные" западные вооружения, война длится уже более полугода и у России уже нет того количества войск и вооружений, что были до начала войны, и во-вторых, США могут разрешить украинскому руководству наносить удары предоставленным ими оружием по объектам на территории России.
Представители руководства министерства обороны и Генерального штаба также выразили свои сомнения и опасения по этому поводу. Во время совещания Путин отложил принятие решений, а уже в субботу 10 сентября вечером, на фоне новостной повестки о неудачах на фронте и необходимости фактически покинуть территорию Харьковской области, президент дал распоряжение о нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины, причём цели утверждал и частично выбирал Путин лично.
В воскресенье днем Путину доложили, что в пятницу и субботу во время отступления российских войск на территорию России могли проникнуть до 100 украинских ДРГ (Диверсионно-разведывательных групп), в том числе среди беженцев.
Уже вечером в воскресенье, после ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины, Путину по линии Совбеза доложили, что неформальные переговоры с представителями руководства США прерваны, по инициативе американской стороны. Также, президента уведомили, что в свете этих событий, ВЕРОЯТНО стоит ожидать удара по объектам в Крыму и Крымский мост одна из целей."