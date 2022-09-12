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війна (56620) Генштаб ЗС (4529) ліквідація (1960)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 950 осіб, 243 літаки, 213 гелікоптерів, 2 168 танки, 1 269 артсистем та 4 640 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 52 950 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 52 950 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків - 2168 (+14) од,
  • бойових броньованих машин - 4 640 (+23) од,
  • артилерійських систем - 1269 (+6) од,
  • РСЗВ - 311 (+0) од,
  • засоби ППО - 162 (+0) од,
  • літаків - 243 (+1) од,
  • гелікоптерів - 213 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 903 (+1),
  • крилаті ракети - 216 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3463 (+18) од,
  • спеціальна техніка - 117 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках", - зазначили у Генштабі.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 950 осіб, 243 літаки, 213 гелікоптерів, 2 168 танки, 1 269 артсистем та 4 640 броньованих машин 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Якщо карта deep state, то вони беруть за основу інформацію, офіційно озвучену нашим ГШ та регіональними командуваннями. То в них відповідно часовий лаг у 2-3 доби (у бік запізнення).

Ви ж не думаєте, що у авторів карти deep state є своя агентурна мережа вздовж лінії фронту, і вони отримують інфу "із перших рук" і відразу наносять її на карту?
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12.09.2022 10:13
+4
Я так розумію - східна частина Ізюму (за річкою) в руках кацапів! Вони ж коли відходили - міст підірвали Тому і "нестиковка"
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12.09.2022 10:16
+4
Трофеї не рахуються, як їх втрати)
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12.09.2022 10:31
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Дивлячись на огляд новин,то ракети були знищені в хорошій кількості. Відкрийте сторінку трофеїв ЗСУ.
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12.09.2022 09:58 Відповісти
Це новини за позавчора по суті.
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12.09.2022 10:30 Відповісти
Не зрозуміло чому не рахують крилаті. Вчора збили 9 в статистиці штиль ....
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12.09.2022 09:58 Відповісти
Багато інформації і багато фейків. Хотіла подивитися карту бойових дій за 11 вересня,то там додаток,що не знають чи ЗСУ Ізюм контролюють. А Гугл визволення міста 10 числом позначає
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12.09.2022 10:01 Відповісти
Якщо карта deep state, то вони беруть за основу інформацію, офіційно озвучену нашим ГШ та регіональними командуваннями. То в них відповідно часовий лаг у 2-3 доби (у бік запізнення).

Ви ж не думаєте, що у авторів карти deep state є своя агентурна мережа вздовж лінії фронту, і вони отримують інфу "із перших рук" і відразу наносять її на карту?
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12.09.2022 10:13 Відповісти
Я так розумію - східна частина Ізюму (за річкою) в руках кацапів! Вони ж коли відходили - міст підірвали Тому і "нестиковка"
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12.09.2022 10:16 Відповісти
Справа в тім,що Ізюм звільнено. Місто повернулося,я провірила Цензор. Я думала,що Куп'янськ розділено річкою. Але там також іде зачистка з обох сторін
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12.09.2022 10:21 Відповісти
Друже, то у східній частині Куп'янська орки зачепились. Куп'янськ розділений річкою Оскіл на західну (більшу) і східну (меншу, але там вузлова ж/д станція) частини.
Ізюм весь наш.
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12.09.2022 10:30 Відповісти
За минулу добу збито щонайменще 12 ракет, але чому не звітують в генштабі невідомо, можливо ще уламки не познаходили.
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12.09.2022 12:26 Відповісти
я думаю у завтрашньому зведенні буде
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12.09.2022 13:08 Відповісти
Враховування засобів ураження - це взагалі дурня. Дуже важко довести яким чином була ліквідована крилата ракета, яка у разі пуску так чи інакше буде зруйнована.
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12.09.2022 13:25 Відповісти
Хер його знає, хто і як там рахує.
Судячи по чисельних відео в інтернеті лише з Харківщини, за останні 3-4 дні орки щоденно втрачали багато десятків танків, багато десятків бмп і бтр, десятки сау, десятки спецтехніки (солнцепьокі, зоопарки, командно-штабні машини, різні РЛСки і т.п.).
А по статистиці ГШ - майже середні добові втрати часів позиційного етапу війни.
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12.09.2022 10:08 Відповісти
осенью будут цыплят считать, главное что результат - освобождение территорий виден и без подсчетов
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12.09.2022 10:30 Відповісти
Трофеї не рахуються, як їх втрати)
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12.09.2022 10:31 Відповісти
Як зазначено вище це лише безповоротні витрати. Захоплена техніка і м'ясо не рахується.
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12.09.2022 12:09 Відповісти
думаю на харківщині зараз трофеї в торбу складають, а рахувати будуть потім,
а московитів рахувати нонсенс вони всі втекли
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12.09.2022 10:25 Відповісти
Та дай Боже. Теж на це розраховую, що не встигають рахувати 😃😃😃
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12.09.2022 10:31 Відповісти
Було фото що наші переганяють мінмум 5 танків з тавром "z" ( Т-72 чи Т-80) по трасі. Вичислив що то переганяють з Ізюма на Харків.
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12.09.2022 11:18 Відповісти
Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести.
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12.09.2022 13:13 Відповісти
Вчера во время вечернего обстрела Россией украинской территории, когда крылатая ракета попала и в ТЭЦ, писали в телеграмм каналах что сбили большое количество крылатых ракет с помощью ПВО в тех или иных областях. А что мы видим в статистике на 12 сентября. В графе количество сбитых крылатых ракет за сутки ноль. Что-то какая-то постоянная нестыковка между ежедневной статистикой генерального штаба ЗСУ, и информацией о сбитых крылатых ракетах в новостях по ТВ, или информацией с тех или иных украинских телеграмм каналов. Причем я замечал что такое несоответствие происходит очень часто ( если речь идет о крылатых ракетах ).
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12.09.2022 17:07 Відповісти
 
 