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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 950 осіб, 243 літаки, 213 гелікоптерів, 2 168 танки, 1 269 артсистем та 4 640 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 52 950 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 52 950 (+300) осіб ліквідовано,
- танків - 2168 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 4 640 (+23) од,
- артилерійських систем - 1269 (+6) од,
- РСЗВ - 311 (+0) од,
- засоби ППО - 162 (+0) од,
- літаків - 243 (+1) од,
- гелікоптерів - 213 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 903 (+1),
- крилаті ракети - 216 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3463 (+18) од,
- спеціальна техніка - 117 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках", - зазначили у Генштабі.
Топ коментарі
+5 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+4 Яр Холодний
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+4 Sergey Sheshenya
показати весь коментар12.09.2022 10:31
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Ви ж не думаєте, що у авторів карти deep state є своя агентурна мережа вздовж лінії фронту, і вони отримують інфу "із перших рук" і відразу наносять її на карту?
Ізюм весь наш.
Судячи по чисельних відео в інтернеті лише з Харківщини, за останні 3-4 дні орки щоденно втрачали багато десятків танків, багато десятків бмп і бтр, десятки сау, десятки спецтехніки (солнцепьокі, зоопарки, командно-штабні машини, різні РЛСки і т.п.).
А по статистиці ГШ - майже середні добові втрати часів позиційного етапу війни.
а московитів рахувати нонсенс вони всі втекли
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести.