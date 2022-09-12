Окупанти на Півдні намагаються вести переговори про здачу зброї, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська опиняються у складних умовах через контрнаступ ЗСУ.
Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
За її словами, окремі підрозділи армії загарбників налаштовані вести перемовини з українськими бійцями.
"Намагаються вести перемовини про умови того, як вони (окупанти. - Ред.) складуть зброю та перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права", - пояснила Гуменюк.
Вона додала, що офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції у будь-який спосіб, який на той час буде доступний окупантам. Так, російські військові можуть повернутися назад до своїх або скласти зброю та "вийти з бойової гри", оскільки окупанти ще досі сприймають це, як "спецоперацію".
"Є вже такі певні розхитування та деморалізація, настільки глибокі, що навіть командування усвідомлює, що їм далі рухатись немає куди. ... Техніку й озброєння окупанти лишають, а себе та підрозділи евакуюють на лівий берег", - наголосила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.
Будь ласка, зачекайте...
Та й у Дніпро накидати - і потім збирати раків немов кабанів... 🦞🦞🦞
Кожен хто принесе відрізані яйця кадирівця, або "вагнерівця" - подвійна пайка "баланди"...
.Приклад? Будь-ласка.. відхід від Києва ,там ешелонами втікали але були направлдені на схід в лднрєрію
СЛАВА ЗСУ!!!
Гарантировать нормальные условия плена и еще подзаработают, тем более, что им не платят.
Все равно они не понимают, за что им тут умирать. Могут пропасть безвести и вообще семья без машины останется. Всем выгодно, кроме Уйла.
September 10 at 10:27 PM ·
0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО
5-10 км: о, ї&ать, ми вже мотопіхотний
10-15 км: прикинь, механізований
15-20 км: та й&бана, танковий
20-25 км: &ля, ракетний
25-30 км: Льоха, там ще «С-300» підари в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема
Ніякої пощади, обстрілювати, потім полон і концтабор для полонених кацапів, хай свома руками потім розміновують Українські міста і прибирають завали багатоповерхівок які вони зруйнували
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести.