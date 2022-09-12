Окупанти на Півдні намагаються вести переговори про здачу зброї, - ОК "Південь"

Російські окупаційні війська опиняються у складних умовах через контрнаступ ЗСУ.

Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За її словами, окремі підрозділи армії загарбників налаштовані вести перемовини з українськими бійцями.

"Намагаються вести перемовини про умови того, як вони (окупанти. - Ред.) складуть зброю та перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права", - пояснила Гуменюк.

Вона додала, що офіцери цих підрозділів отримали завдання залишати позиції у будь-який спосіб, який на той час буде доступний окупантам. Так, російські військові можуть повернутися назад до своїх або скласти зброю та "вийти з бойової гри", оскільки окупанти ще досі сприймають це, як "спецоперацію".

"Є вже такі певні розхитування та деморалізація, настільки глибокі, що навіть командування усвідомлює, що їм далі рухатись немає куди. ... Техніку й озброєння окупанти лишають, а себе та підрозділи евакуюють на лівий берег", - наголосила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.

Читайте: Україна переламала хід війни. Але все може затягнутися і на 2023 рік, - ISW