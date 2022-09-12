Зеленський не хоче переговорів з Путіним, бо росіяни лише висувають ультиматуми
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Президент України Володимир Зеленський не планує проводити переговори з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, бо росіяни не готові до конструктивних перемовин і ладні тільки ставити ультиматуми.
Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, не в його принципах починати розмову з людиною, яка висуває ультиматуми.
"На сьогодні ні. Я не бачу жодного бажання з їхньої (Росії. - Ред.) сторони, щоб бути конструктивними. Щодо їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував - він (Путін. - Ред.) чи хтось інший. Це мій принцип - я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми", - заявив президент України.
Зеленський додав, що будь-які домовленості, які можуть бути досягнуті між сторонами, можливі лише за умови повного виведення військ ворога з України.
"Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа - дипломатичне рішення, а інша - Мінськ-2, -3, -5, -10. Це дві різні речі, бо Мінськ - порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням", - пояснив він.
"Все одно Росія має з нами кордон, все одно це наш сусід з величезним населенням, так що після деокупації нашої країни нам доведеться жити з ними поруч як з сусідами", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Смешные тупоголовые кацапы забывают, что и Ядерное Оружие (ЯО), которым они готовы ударить по Украине, НАТО, ЕС - находится в том же плачевном состоянии, что и их обоссаные вояки)
Как говорит Олег Шарп, "не может быть в государстве всё говняным, а армия - классной. Ну, не может!
Если туалеты говняные, СМИ говняные, технологии - хоть и украденные, но в российском исполнении - говняные, мозги пропитые и говняные, образование говняное, царь трижды говняный, то с какого перепугу армия должна быть супер-пупер, не говняной?
Она что, с другой планеты?
Она - лишь продукт прогнившего социума, который держится на пропаганде, лжи и углеводородах"
А-ха-ха-хахаа. Ви серйозно?
Фактично, 08 вересня у Рамштайні, всі учасники повинні були погодитись з необхідністю завдання Україною ударів по території РФ.
Така згода була отримана.
Все інше - було антуражем.
Shlomo Nagel
смотреть -- "Москва горить"
https://www.youtube.com/watch?v=FGT91FHfZoI
З Кримом і Донбасом включно
Росія вимагає визнати Крим російським Донбасу надати незалежність
На таке не піде жодний президент України адже це вважатиметься державною зрадою
якщо тривалий час воювати а згодом отримати ленд-ліз а він буде діяти щонайменше 2 роки
Тож на жодні умови Росії неможливо йти
то що , можна починати розмовляти з терористом і вбивцею вже сьогодні?
Повна маячня від потерпілого !!
Це до війни Зеленський міг хотіти, чи не хотіти. А зараз його війсковослужбовці, для яких він верховний головнокомандувач, гниють по концтаборах. Чи у вас як за паребріком: на полонених плювати?
Дмитрий Медведев✔
Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» - детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России.
683.6KviewsSep 12 at 09:20
Народ Украины хочет и БУДЕТ в НАТО и Европейском Союзе
А як же бути з «принципом» заглянути в очі х#йла? Чи з «принципом» зійдемось десь посередині? А брехати перед вторгненням - це пинцип?
І загалом, а чи є в нього взагалі якісь принципи, засновані на моралі і гідності?
І їх, на жаль, вестиме місцева московська агентура, а не ЗСУ.
-"Слухай дружбан, а давай ми в України будемо арендувати Крим і частину Донбасу, як раніше",
то мабуть Зе розтає як дівчинка на побаченні. Ціна за аренду буде скидкою на газ, а відбудову України доручать тому ж Абрамовичу, щоб він кинув 20 міліардів (з яких пловину освоє Зе команда), а інше пообіцяють дати пізніше.
А якщо туди прєдставлять укрАінскіє інтірєси знову поїдуть подоляки, арахамії, абрамовічі, які навіть посрати не можуть без підкилимних договорняків, то краще не треба.