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Зеленський не хоче переговорів з Путіним, бо росіяни лише висувають ультиматуми

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,путін

Президент України Володимир Зеленський не планує проводити переговори з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, бо росіяни не готові до конструктивних перемовин і ладні тільки ставити ультиматуми.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, не в його принципах починати розмову з людиною, яка висуває ультиматуми.

"На сьогодні ні. Я не бачу жодного бажання з їхньої (Росії. - Ред.) сторони, щоб бути конструктивними. Щодо їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував - він (Путін. - Ред.) чи хтось інший. Це мій принцип - я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми", - заявив президент України.

Читайте: Україна прагне сидіти за столом переговорів з РФ як переможець, а це вирішується на полі бою, - Кулеба

Зеленський додав, що будь-які домовленості, які можуть бути досягнуті між сторонами, можливі лише за умови повного виведення військ ворога з України.

"Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа - дипломатичне рішення, а інша - Мінськ-2, -3, -5, -10. Це дві різні речі, бо Мінськ - порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням", - пояснив він.

Також дивіться: Росія не відмовляється від переговорів з Україною, але чим більше відкладається процес, тим складніше буде домовитись, - Лавров. ВIДЕО

"Все одно Росія має з нами кордон, все одно це наш сусід з величезним населенням, так що після деокупації нашої країни нам доведеться жити з ними поруч як з сусідами", - додав Зеленський.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+48
"Народ-богоносец", ага. Готовы уничтожить всю планету из-за того, что украинцы надрали им зад)

Смешные тупоголовые кацапы забывают, что и Ядерное Оружие (ЯО), которым они готовы ударить по Украине, НАТО, ЕС - находится в том же плачевном состоянии, что и их обоссаные вояки)
Как говорит Олег Шарп, "не может быть в государстве всё говняным, а армия - классной. Ну, не может!
Если туалеты говняные, СМИ говняные, технологии - хоть и украденные, но в российском исполнении - говняные, мозги пропитые и говняные, образование говняное, царь трижды говняный, то с какого перепугу армия должна быть супер-пупер, не говняной?
Она что, с другой планеты?
Она - лишь продукт прогнившего социума, который держится на пропаганде, лжи и углеводородах"
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12.09.2022 10:42
+30
Спасибо Эрдоган за дроны. Но, не может быть ни каких переговоров, только капитуляция России на условиях Украины. Условия простые: освобождение всех оккупированных территорий Украины. Выплата материального ущерба. Сокращение российской армии до 50 тысяч. Запрет на наличие ядерного вооружения, сокращение других видов вооружения. Раздел России на сферы влияния Украины, США, Англии, Германии, Польши и т.д. (как было в Германии в 1941г.) Отстранение путина и его окружения от власти, суд над ними и т.д.
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12.09.2022 10:45
+27
Ой,який герой став,коли ЗСУ всупереч дєрьмаку почали давати відсіч. А сам бігав по ОП в кокаїновому угарі. Батька нації з себе корчить тепер? Та ні. Мерзота зелена. Пам'ять в українців--це не пам'ять рибки гупі. Хай навіть не розраховують.
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12.09.2022 10:48
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Як виявилося у зеленого лайна є принципи.
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12.09.2022 10:40 Відповісти
путло не пропонує гроші, тому ніяких перемовин
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12.09.2022 10:43 Відповісти
Та він тих "переговорів" боїться як вогню! Бо прекрасно розуміє: він на них - НУЛЬ! Бо йому там покладуть на стіл той компромат, яким його мовчки тримає "за яйця" д"Єрмак, і скажуть - "Соглашайся на наши условия!" А йому ще жить хочеться - бо знає: кацапські умови - його "смертний вирок" на каштані Хрещатика Повісять вояки, як тільки він повернеться в Київ!
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12.09.2022 11:05 Відповісти
Я думаю, компромат на Вовчика не лише ФСБ має. Але й ЦРУ.
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12.09.2022 11:32 Відповісти
Того він і "Сидить, як миш під віником!"
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12.09.2022 13:07 Відповісти
річ не в них. Немає сенсу у "Мінську-3". Хоче переговорів - нехай слухає шо наші пушки говорять.
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12.09.2022 10:43 Відповісти
нізя заморожувати. зараз треба усьо порішать. військово. доки у нас така підтримка і у них така криза. дасть аллах ********* взагалі розлізеться на клапті, тоді чого з ким і про що там говорить. про репарації слід говорить вже з окремими суб'єктами.
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12.09.2022 10:49 Відповісти
А з якого дива мій коммент у спамі?
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12.09.2022 10:58 Відповісти
Тебе й самого варто у спам, сам оціни: "ЛАЙНО" й "принципи" ти ставиш одне коло одного! Шизофренія. Зеуйопок відмазки "ліпить" на пУбліку, саме для таких, як ти. Ще пару слів й ти його цукеркою назвеш... Тактика сєрусєру 100500. Воно з "старту" скавуліло весь час про "домовленості", Військо йому "пояснило", що чекає. А ти вже як карась клюнув на "прикорм"...
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12.09.2022 11:21 Відповісти
Бабі своїй будеш тикати.
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12.09.2022 11:22 Відповісти
Ти ще й дебіл... Ніжних підказок хочеш, дебіл, а вартуєш півкопійки. Спам.
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12.09.2022 11:25 Відповісти
А хто ти тут взагалі такий? Місячне ...
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12.09.2022 11:29 Відповісти
Ти 100% дебіл. Поняття честі й совісті у словнику пошукай, опариш. Таким, як ти, я ще у сєсєрі писки "ремонтував" на кораблях Камчатки бойовим водолазом А тепер - вали кобилі у тріщину, кнехт тупий
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12.09.2022 11:39 Відповісти
Тебе ***** послати чи сам підешь?
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12.09.2022 11:47 Відповісти
Відмазки зеуйопка не принципи!
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12.09.2022 11:15 Відповісти
Я забув слово принципи взяти у лапки.
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12.09.2022 11:18 Відповісти
ну так кто тебе виноват? удали тот пост и не позорься
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12.09.2022 17:15 Відповісти
зеленскому нет веры от слова совсем - он врал врет и будет врать это его кредо - просто он трусливый и боится украинцев которые кровью и потом освобождают Украину
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12.09.2022 17:12 Відповісти
Вместо него Дерьмак на связи со своими кураторами 24 / 7.
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12.09.2022 10:41 Відповісти
"Народ-богоносец", ага. Готовы уничтожить всю планету из-за того, что украинцы надрали им зад)

Смешные тупоголовые кацапы забывают, что и Ядерное Оружие (ЯО), которым они готовы ударить по Украине, НАТО, ЕС - находится в том же плачевном состоянии, что и их обоссаные вояки)
Как говорит Олег Шарп, "не может быть в государстве всё говняным, а армия - классной. Ну, не может!
Если туалеты говняные, СМИ говняные, технологии - хоть и украденные, но в российском исполнении - говняные, мозги пропитые и говняные, образование говняное, царь трижды говняный, то с какого перепугу армия должна быть супер-пупер, не говняной?
Она что, с другой планеты?
Она - лишь продукт прогнившего социума, который держится на пропаганде, лжи и углеводородах"
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12.09.2022 10:42 Відповісти
pipec debyl on tupoe imperskoe bydlo reshila shto ono tut bude pravila dlja vseh staviti
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12.09.2022 10:47 Відповісти
Щось в лісі здохло? Та нє, ***** кинуло Вавочку і воно образилось.
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12.09.2022 10:44 Відповісти
так так бабоси в омані дав вові тільки за південь а заграбастати забажав усю Україну
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12.09.2022 10:47 Відповісти
Ні, Путлер дав йому за всю Україну. Тому Зела пробував порвати країну по швах: по різних націоналностях, по різних конфесіях, по різних мовах. Він навіть ставив ставки на угорців, на татар та євреїв.
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12.09.2022 11:08 Відповісти
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12.09.2022 10:47 Відповісти
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12.09.2022 10:51 Відповісти
Беня, тебя, шлемазла, в Деллавере ждут=)
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12.09.2022 11:09 Відповісти
Спасибо Эрдоган за дроны. Но, не может быть ни каких переговоров, только капитуляция России на условиях Украины. Условия простые: освобождение всех оккупированных территорий Украины. Выплата материального ущерба. Сокращение российской армии до 50 тысяч. Запрет на наличие ядерного вооружения, сокращение других видов вооружения. Раздел России на сферы влияния Украины, США, Англии, Германии, Польши и т.д. (как было в Германии в 1941г.) Отстранение путина и его окружения от власти, суд над ними и т.д.
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12.09.2022 10:45 Відповісти
это был бы идеальный вариант - но кацапы даже "хорошие" на это вряд ли согласятся
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12.09.2022 17:23 Відповісти
тому і висувають що після омана мають на боневтика та дерьмака убойний компромат
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12.09.2022 10:46 Відповісти
Що чмо скаже?
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12.09.2022 10:46 Відповісти
Мы их на землю скоро опустим..
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12.09.2022 10:47 Відповісти
Повірю ож ВІН чогось там "хоче", чи " не хоче" коли оту ушитку фсбшну погань посадить. А так " не тобі, чмо, вирішувати чого ти там хочеш".
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12.09.2022 10:48 Відповісти
никто никого не посадит там все повязаны кровью и деньгами как коза-ностра
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12.09.2022 17:26 Відповісти
коза ностра ( наше дело) некогда не придавала свои людей. там до сих пор существуют понятия о чести. конечно своеобразные, но это коза-ностра!
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12.09.2022 21:22 Відповісти
Ой,який герой став,коли ЗСУ всупереч дєрьмаку почали давати відсіч. А сам бігав по ОП в кокаїновому угарі. Батька нації з себе корчить тепер? Та ні. Мерзота зелена. Пам'ять в українців--це не пам'ять рибки гупі. Хай навіть не розраховують.
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12.09.2022 10:48 Відповісти
Пам'ять в українців--це не пам'ять рибки гупі.

А-ха-ха-хахаа. Ви серйозно?
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12.09.2022 10:57 Відповісти
Він писав за українців, а не несєлєніє, тому правда.
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12.09.2022 17:09 Відповісти
тогда в Украине живет не так много украинцев процентов 25 судя по последним выборам
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12.09.2022 17:27 Відповісти
Ну десь так, в інших просто український паспорт і їм в принципі однаково де жити і паспорт якою країни в них буде. Аби тільки були нилькі тарифи на комуналку і високі зарплати. І мир.
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12.09.2022 17:35 Відповісти
Тупі невігласи зомбовані - це точно не портрет українця, бо щоб бути українцем треба знати історію України хоча б на базовому рівні. Інакше це просто люмпени.
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12.09.2022 17:56 Відповісти
хай собі бавиться, аби у справи дорослих не лізло. Стаття ZZ-top (Залужний-Забродський) розставила все по місцях. Нехай дурник відосики пише, - це не зашкодить... але Єлдака необхідно відпрацювати, якщо хоче залишитись в історії=)
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12.09.2022 11:13 Відповісти
Точно, давно ли в очко пуйла хотел заглянуть и мир увидеть
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12.09.2022 12:55 Відповісти
не трынди кацап недорезанный
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12.09.2022 17:28 Відповісти
Москва палає - щастя більшого нема. Ой, як люблю тебе я, спалена Москва

Фактично, 08 вересня у Рамштайні, всі учасники повинні були погодитись з необхідністю завдання Україною ударів по території РФ.
Така згода була отримана.
Все інше - було антуражем.
Shlomo Nagel
смотреть -- "Москва горить"
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12.09.2022 10:54 Відповісти
А мени дуже подобаеться цей вариант. Пропоную послухать.😁
https://www.youtube.com/watch?v=FGT91FHfZoI
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12.09.2022 12:11 Відповісти
да это лучший вариант и чувак может фонограммы записывать вместо Вакарчука
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12.09.2022 17:31 Відповісти
дай бог что бы это было так - удары нужно наносить не по белгороду а по более крупных городах - москва ближе всего
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12.09.2022 17:35 Відповісти
Завтра Зеля розкаже інше.
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12.09.2022 10:58 Відповісти
100500! Зеуйописко весь час кукурікає "нє пріхадя в сазнаніє"...
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12.09.2022 11:23 Відповісти
Переговори мають бути на умовах України
З Кримом і Донбасом включно
Росія вимагає визнати Крим російським Донбасу надати незалежність
На таке не піде жодний президент України адже це вважатиметься державною зрадою
якщо тривалий час воювати а згодом отримати ленд-ліз а він буде діяти щонайменше 2 роки
Тож на жодні умови Росії неможливо йти
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12.09.2022 11:13 Відповісти
**** зеленая так это же твои ***** весной предлагали мир с рашкой и отдать Крым на 20 лет
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12.09.2022 17:39 Відповісти
а твой кумир пол Украины сдал! андрюша, смотри сватов и марафон,это твой уровень развития
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12.09.2022 21:25 Відповісти
А якщо ху@ ло дасть згоду на перемовини без жодного ультиматуму,
то що , можна починати розмовляти з терористом і вбивцею вже сьогодні?

Повна маячня від потерпілого !!
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12.09.2022 11:17 Відповісти
Підтримую.
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12.09.2022 11:20 Відповісти
Ви всі наче показилися. У росіян тисячі українців у полоні!
Це до війни Зеленський міг хотіти, чи не хотіти. А зараз його війсковослужбовці, для яких він верховний головнокомандувач, гниють по концтаборах. Чи у вас як за паребріком: на полонених плювати?
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12.09.2022 20:51 Відповісти
Пойти на переговоры с ****** это значит быть не только обманутым а и значит дать ***** удержаться у власти еще на десяток-другой лет. То что ***** нас обманет в 100500-й раз и использует перемирие для наращивания сил, закупки ударных дронов у Ирана, Китая и еще где то там, и нового удара хотябы чтобы отомстить, даже не сомневаюсь ни капли. Да и не сомневайтесь что ***** для своего пипла выставит переговоры как величайшую победу и достижения целей которые якобы он с самого начала ставил. И холопы опять будут носить на руках своего сцаря и требовать от него добить Украину.
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12.09.2022 11:31 Відповісти
Вилізло з запою...

Дмитрий Медведев

Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» - детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России.

683.6KviewsSep 12 at 09:20
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12.09.2022 11:34 Відповісти
При всіх розкладах це приниження для ху.. - з ним нема про що розмовляти навіть Зеленському. Тобто ху..ло не цікавий навіть для 95 кварталу.
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12.09.2022 11:38 Відповісти
Мрія Зелі поговорити з Путлером і отримати золотой ярлик на князюваня в країні. Це для нього значно більше ніж Ната. Ната йому геть не потрібна.
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12.09.2022 15:51 Відповісти
а кто твоего зеленского справшивать будет хочет он в НАТО или нет?
Народ Украины хочет и БУДЕТ в НАТО и Европейском Союзе
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12.09.2022 17:41 Відповісти
Путину эти переговоры тоже не нужны, ему необходимо затянуть время, необходимо подтянуть резервы, подтянуть бурятов и других узкоглазых , ракеты с Сирии и с других месть. Путину нужна передышка, он будет цепляться за власть до последнего, еще много людей погибнет в жерновах войны. Переговоры с нынешней российской властью в принцепе не возможны. Шойгу в своей книге написал, что в случае победы над Украиной, Россия оставит в качестве рабов 5% населения, а остальных видимо вырежут. Украине не нужны переговоры, нужна только победа и капитуляция России на ее услових.
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12.09.2022 11:49 Відповісти
да ты кэп - какой то "провидец"
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12.09.2022 17:42 Відповісти
дЕрмак не знал о наступлении ЗСУ на Харьковщине...потому и успешно все прошло...скорее всего он знал про Херсонское направление ...куда Шариковы путлера стянули быдло даже с Дамбасса...
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12.09.2022 12:06 Відповісти
Ти ба! За більш як півроку прозрів після Бучі Маріуполя Вінниці? А як же "просто перестать стрелять","сойдьомся посрєдінє"," увідєть мір в глазах *****"?Прийде ще час за все відповісти "по взрослому"!
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12.09.2022 12:06 Відповісти
«За словами Зеленського, не в його принципах починати розмову з людиною, яка висуває ультиматуми.»
А як же бути з «принципом» заглянути в очі х#йла? Чи з «принципом» зійдемось десь посередині? А брехати перед вторгненням - це пинцип?
І загалом, а чи є в нього взагалі якісь принципи, засновані на моралі і гідності?
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12.09.2022 12:07 Відповісти
бреше оно как всегда - как можна ему верить после "шашлыков" и "сидите дома -войны не будет"
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12.09.2022 17:44 Відповісти
знову на союзників наидає.Видно Блінкен знатний фітиль вставив.припекло.Образився "тойщоневтік"!
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12.09.2022 12:10 Відповісти
Нас поступово привчають, що переговори будуть.
І їх, на жаль, вестиме місцева московська агентура, а не ЗСУ.
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12.09.2022 12:10 Відповісти
"Хотіти" і "могти" - дві різні речі. Але спроби роблять постійно, згоден.
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12.09.2022 13:04 Відповісти
не будет переговоров кацап не бойся
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12.09.2022 17:45 Відповісти
Виходить з цього як що рашисти припинять вивсувати ультиматуми, а навпаки скажуть зеленському:
-"Слухай дружбан, а давай ми в України будемо арендувати Крим і частину Донбасу, як раніше",
то мабуть Зе розтає як дівчинка на побаченні. Ціна за аренду буде скидкою на газ, а відбудову України доручать тому ж Абрамовичу, щоб він кинув 20 міліардів (з яких пловину освоє Зе команда), а інше пообіцяють дати пізніше.
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12.09.2022 12:11 Відповісти
Ну принаймні чомусь та навчився. Зрозумів нарешті що договори з рф та росіянами не варті паперу на якому написані. А може ще ні і думає що причина тільки в царі...
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12.09.2022 12:30 Відповісти
бред зелено-кацапский - ничего он не научился просто ссцыт украинского народа
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12.09.2022 17:46 Відповісти
Шановний автор статті, а скажіть чому путін та росія у Вас з великої букви? З 2013-го читаю Ваші новини через таку помилку мусив навіть зареєструватися, не допускайте більше таких помилок.
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12.09.2022 13:15 Відповісти
Якщо на переговорах усьому світу буде чітко висловлена позиція українського народу - деокупація/контрибуція/демілітаризація агресора, то можна і на переговори.
А якщо туди прєдставлять укрАінскіє інтірєси знову поїдуть подоляки, арахамії, абрамовічі, які навіть посрати не можуть без підкилимних договорняків, то краще не треба.
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12.09.2022 13:37 Відповісти
Путин даже любителя видеть мир в глазах достал, эта успех
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12.09.2022 14:48 Відповісти
Шановний автор статті, не розумію чому путін та росія у Вас з великої букви? Виправте дану помилку і більше її не повторюйте. Читаю Ваш сайт з 2013 року прийшлося навіть зареєструватися щоб Вам написати.
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12.09.2022 16:50 Відповісти
Когось цікавить, що там хоче чи ні зеленський? Йому б рояль чи хоча б піаніно...
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12.09.2022 17:33 Відповісти
переговоры возможны когда есть доверие. Какое доверие к профессиональному кремлевскому вруну может быть? Оно чертво колесо открывает которое ломается в тот же день не то чтобы что-то обещать смазливо....
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12.09.2022 17:48 Відповісти
переговоры с агрессором и окупантом со стороны Украины возможны толкьо о капитуляциии Кацапии
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12.09.2022 17:56 Відповісти
Хай на "переговори".., відправлять Хаймарси.
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12.09.2022 18:22 Відповісти
Як так, передумав заглянути в очі Пуйлу?
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12.09.2022 18:29 Відповісти
"Не хоче переговорів з путіним" - не означає, що не хоче переговорів з рашкою. Можливо путіна вирішили прибирати в самій москві, і Зеленнський отримав про це сигнал, тому і встав в позу великго патріота.
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12.09.2022 18:32 Відповісти
А що трапилось з гідрантом? Раніше так хотів зазирнути ***** в очко. А тепер не хоче?
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12.09.2022 21:07 Відповісти
 
 