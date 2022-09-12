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Що білоруські військові думають про війну в Україні: Якщо РФ провально показала себе в наступі, то в обороні від них нема чого чекати

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

білорусь

Філософія російської армії "у нас невичерпні ресурси" зазнала краху.

Як інформує Цензор.НЕТ, білоруське видання "Наша Ніва" опитала чинних офіцерів Білоруської армії та Прикордонного комітету про війну в Україні. Ранг опитаних - від молодших офіцерів до полковника.

"Путін думав, що Україна не готова до такої війни, а виявилося, що це Росія не готова, - зазначає чинний полковник. - Іти завойовувати Україну без резервів і з таким широким фронтом...".

За словами військових РБ, філософія російської армії "у нас невичерпні ресурси" зазнала краху.

"Ну так, можливо і невичерпні, але одна справа їх мати, а інша - ними користуватися. І знищення складів боєприпасів та шляхів їх доставки - це вже практична сторона. Без доступу до "необмежених ресурсів" війна скотилася до метушні за селища міського типу, що в "офіційних джерелах" видається мало не за битви на Курській дузі", - кажуть військові Білорусі.

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"За фактом, "другу армію світу" зупинили реактивні системи кінця 90-х, і це, звичайно, смішно, це знущання з усієї філософії непереможності російської зброї", - додали в армії РБ.

Також, за словами військових, зазнало краху і твердження про "найкращу в світі ППО" російської армії.

"Якщо Росія провально показала себе в наступі, то в обороні я б від них нічого не чекав", - каже один з військових Білорусі.

"Українцям буде і простіше в атаці, і пропорції втрат у наступі будуть меншими, ніж у росіян, які не можуть відновити свої втрати швидко, оскільки не мають резервів. Це так і виходить: росіяни два місяці беруть село, потім за два дні його віддають. З погляду військового мистецтва та оперативної стратегії українці красені, бажаю їм зберегти більше життів та вибити окупантів так, щоби раз і назавжди. Це їхня перша справжня війна за незалежність", - сказав найвищий з опитаних офіцерів ЗС Білорусі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
- А шо с Беларуси обстрелы Украины продолжаются ?
- Тогда мы идём к вам !
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12.09.2022 11:03
+17
Я побачу, ЩО "заспівають" ці "ахвицери", коли Білорусь поставлять перед фактом виплати Україні репарацій за посібництво у війні!
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12.09.2022 11:11
+12
білоруські військові воюють у полку імені Кастуся Калиновського..
а те, опитане, - безродні бариги-заробітчани на цепку у будці біля хати вусатого таргана-колгоспника
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12.09.2022 11:13
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- А шо с Беларуси обстрелы Украины продолжаются ?
- Тогда мы идём к вам !
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12.09.2022 11:03 Відповісти
це буде їхня перша і остання війна за незалежність. власне Білорусь і так не має суб'єктності.
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12.09.2022 11:06 Відповісти
так хто їм винуватий?вони сракою хочуть грітись в маскві, а жити як в Європі
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12.09.2022 11:31 Відповісти
яу на мене більш практично слухати західних аналітиків. Мені особисто бравурні піснеспіви вже роблять нерви, бо ворог не здався не капітулював , збереться із силами і знову полізе.
До речі що там з Лиманом? так отож...
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12.09.2022 11:04 Відповісти
А шо с Лиманом? Кацапня назад отбила?
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12.09.2022 11:12 Відповісти
ми його і не брали..так, трошки шухер навели
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12.09.2022 11:26 Відповісти
Така цікава тема... А виявилось що слухаєм ререскази чиновником Українських СМІ....
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12.09.2022 11:05 Відповісти
Какие это офицеры? Просто "подстилки" у байстрюка и шавки
у подворотнего гопника.
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12.09.2022 11:05 Відповісти
Та пофігу, що вони думають.
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12.09.2022 11:07 Відповісти
Користуватися можна по-разному. Можна ракетами, предназначенными для поражения защищенных командных центров фигачить по электростанциям и газопроводам. Вот заживете, когда хохлы, в очередной раз замерзнут, в очередную холодную зиму
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12.09.2022 11:09 Відповісти
Я побачу, ЩО "заспівають" ці "ахвицери", коли Білорусь поставлять перед фактом виплати Україні репарацій за посібництво у війні!
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12.09.2022 11:11 Відповісти
тому так і виють,примазуються щоб не платити репарації...мол Єта нє ми Єта всьо лукашенка
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12.09.2022 11:29 Відповісти
білоруські військові воюють у полку імені Кастуся Калиновського..
а те, опитане, - безродні бариги-заробітчани на цепку у будці біля хати вусатого таргана-колгоспника
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12.09.2022 11:13 Відповісти
я за тими білорусами наблюдаю з 2004 року..Їхні дописи--це сидіння на печі і щоб їх хтось звільнив.
2004-вот украинци ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт всмєстє с ВСУ.
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12.09.2022 11:27 Відповісти
Я твій коментар скинув своєму товаришеві - колишньому "територіалу" з Гостомеля Разом з своїми анекдотами:

- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?

- Да нет… Это я сам пратеставал…

- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...

- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
*
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»? - Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»! - А в чому між ними різниця? - Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
А той перекинув його своїй білоруській рідні Образилися і перестали телефонувать!
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13.09.2022 05:15 Відповісти
вибачте шо так пізно відповів...ось для сіху....я вже скидував на цензорі читаю заголовок--Партизаны Полигона-Колодищи готовы к победе..Под Минском активисты вышли на пикет.
 ну думаю Усьо ..кіздец лукашенку.....Партизани....та ще й под Мінском..
Знайдіть партизана
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13.09.2022 17:22 Відповісти
пусть идут нахер беларуские военные, та и вообще все беларусы нахер
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12.09.2022 11:14 Відповісти
Куда будет бежать лукашенко с сынком колюней?
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12.09.2022 11:14 Відповісти
він вже активи перевів в ОАЄ..не дарма він в Ємірати їздив і не раз..
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12.09.2022 11:53 Відповісти
Це їхня перша справжня війна за незалежність", ..тобто?
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12.09.2022 11:17 Відповісти
Бульбаші, хочете свою країну починайте воювати з кацапами. Бо буде вам пиз**а разом з мордором!
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12.09.2022 11:19 Відповісти
Чинний офіцер? Як для мене в армії білорусі не залишилось офіцерів одні щури. Щось він там бажає? Ти в себе покажи хто ти є...
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12.09.2022 11:26 Відповісти
Юрій Гудименко
September 10 at 10:27 PM ·
0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО
5-10 км: о, ї&ать, ми вже мотопіхотний
10-15 км: прикинь, механізований
15-20 км: та й&бана, танковий
20-25 км: &ля, ракетний
25-30 км: Льоха, там ще «С-300» підари в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема

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12.09.2022 11:46 Відповісти
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12.09.2022 11:58 Відповісти
Взагалі-то мені по цимбалах, що там каже армія неяснуючої вже країни - Білорусь.
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12.09.2022 12:02 Відповісти
Таракан маю надію що цього: ти не допутиш!
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12.09.2022 12:30 Відповісти
Буду бачити кацапа чи бульбаша, буду чавити обох. Обісралися ви навіки.
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12.09.2022 12:38 Відповісти
А чего это белорусские "офицеры" от кацапни отгораживаются? 24 было "Мы в Казахстане!", "Мы Киев за три дня!", "Мы Ла-Манш за две недели!" Куда делось "мы"?
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12.09.2022 13:10 Відповісти
русЦкая армия никогда не была ни современной, ни сильной, она могла быть большой (когда то) и даже мотивированной но это другая история.
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12.09.2022 13:21 Відповісти
Яка різниця, що там "думають" бульбашні вояки.
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12.09.2022 13:23 Відповісти
турнепс им в брюквы...
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12.09.2022 14:49 Відповісти
Все хорошо, но это далеко не первая битва за независимость.
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12.09.2022 14:59 Відповісти
 
 