Що білоруські військові думають про війну в Україні: Якщо РФ провально показала себе в наступі, то в обороні від них нема чого чекати
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Філософія російської армії "у нас невичерпні ресурси" зазнала краху.
Як інформує Цензор.НЕТ, білоруське видання "Наша Ніва" опитала чинних офіцерів Білоруської армії та Прикордонного комітету про війну в Україні. Ранг опитаних - від молодших офіцерів до полковника.
"Путін думав, що Україна не готова до такої війни, а виявилося, що це Росія не готова, - зазначає чинний полковник. - Іти завойовувати Україну без резервів і з таким широким фронтом...".
За словами військових РБ, філософія російської армії "у нас невичерпні ресурси" зазнала краху.
"Ну так, можливо і невичерпні, але одна справа їх мати, а інша - ними користуватися. І знищення складів боєприпасів та шляхів їх доставки - це вже практична сторона. Без доступу до "необмежених ресурсів" війна скотилася до метушні за селища міського типу, що в "офіційних джерелах" видається мало не за битви на Курській дузі", - кажуть військові Білорусі.
"За фактом, "другу армію світу" зупинили реактивні системи кінця 90-х, і це, звичайно, смішно, це знущання з усієї філософії непереможності російської зброї", - додали в армії РБ.
Також, за словами військових, зазнало краху і твердження про "найкращу в світі ППО" російської армії.
"Якщо Росія провально показала себе в наступі, то в обороні я б від них нічого не чекав", - каже один з військових Білорусі.
"Українцям буде і простіше в атаці, і пропорції втрат у наступі будуть меншими, ніж у росіян, які не можуть відновити свої втрати швидко, оскільки не мають резервів. Це так і виходить: росіяни два місяці беруть село, потім за два дні його віддають. З погляду військового мистецтва та оперативної стратегії українці красені, бажаю їм зберегти більше життів та вибити окупантів так, щоби раз і назавжди. Це їхня перша справжня війна за незалежність", - сказав найвищий з опитаних офіцерів ЗС Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
- Тогда мы идём к вам !
До речі що там з Лиманом? так отож...
у подворотнего гопника.
а те, опитане, - безродні бариги-заробітчани на цепку у будці біля хати вусатого таргана-колгоспника
2004-вот украинци ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт всмєстє с ВСУ.
- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
*
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»? - Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»! - А в чому між ними різниця? - Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
А той перекинув його своїй білоруській рідні Образилися і перестали телефонувать!
ну думаю Усьо ..кіздец лукашенку.....Партизани....та ще й под Мінском..
Знайдіть партизана
September 10 at 10:27 PM ·
0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО
5-10 км: о, ї&ать, ми вже мотопіхотний
10-15 км: прикинь, механізований
15-20 км: та й&бана, танковий
20-25 км: &ля, ракетний
25-30 км: Льоха, там ще «С-300» підари в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема