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Екскерівника СБУ на Харківщині Дудіна підозрюють у держзраді та самовільному залишенні місця служби, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

дудін

Затримано колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, 24 лютого 2022 року начальник управління СБ в Харківській області за власною ініціативою почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Підозрюваний перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і не здійснював функцій та завдань, покладених на УСБУ в області щодо захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України. Також він вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення Голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків.

Окрім того, як співробітник-військовослужбовець СБ України, будучи у підпорядкуванні командувача угруповання військ "Харків", з метою ухилення від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану, самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області. Підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача та виконання завдань, пов’язаних з організацією контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності УСБУ в Харківській області, а також участі цього підрозділу в обороні м. Харкова у складі сил угруповання військ "Харків", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дудіна, який до кінця травня очолював Управління Служби безпеки України у Харківській області, затримали і висунули підозру.

В ДБР підтвердили затримання. Водночас Дудін заявив, що Татаров допомагає ФСБ переслідувати його за вказівкою члена партії "Слуга народу" Слюсарєва.

Читайте: ДБР підтвердило затримання і висунення підозри екскерівнику СБУ Харківщини Дудіну

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+51
Брехня. Навіть якщо цей Дудін мутний. Чому брехня? Тому що йому пред'являють зелені, на яких взагалі клейма немає де поставити.
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12.09.2022 11:09
+45
А Єрмаку за розмінований Чонгар, Азовське море та справу вагнера коли будуть справи?
А Портнову за "розстрільні списки"?
А усім поголовно членам ОПЗЖ за колабораціоністську діяльність?
А батальйону Монако за розкрадання держвласності?
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12.09.2022 11:12
+29
Розкидаються словами «державна зрада», бо самі зрадники. Відомий пропагандистський трюк перейнятий від рашистів, які нас називають фашистами в той час як самі були і є фашистами, а, може, і гіршими, ніж фашисти!
Державна зрада - це коли дають, наприклад, наказ розмінувати Чонгар або знімають клістрони з ПВО.
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12.09.2022 11:14
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Брехня. Навіть якщо цей Дудін мутний. Чому брехня? Тому що йому пред'являють зелені, на яких взагалі клейма немає де поставити.
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12.09.2022 11:09 Відповісти
Згоден з вами. Обидві сторони кажуть протилежне. І цього Дудіна я не знаю. Але знаю зелену владу. Після потоків брехні я не можу їм вірити. Так і хочеться риторично запитати: а судді хто? Тому вичікую. Подивимось. А може хтось більше в темі- то підкажуть.
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12.09.2022 11:16 Відповісти
єрмак, бо Дудін сказав, що рмак і татаров співпрацюють з фсб.
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12.09.2022 11:20 Відповісти
Слухав Дудіна. Слухав владу. Цей текст зараз використовують всі сторони (про працю на кремль). На жаль. Слово проти слова. Брехливе ДБР про невідомого діяча. Вірю, що згодом правда буде.
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12.09.2022 11:26 Відповісти
Слово проти слова, це не докази, що одного, що інших - емоційні соплі.
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12.09.2022 11:30 Відповісти
Так отож.
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12.09.2022 11:31 Відповісти
Навіть якщо його посадять, як було з Марченком, він багато цікавого розповість про ЗЕлених гнид, трохи згодом
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12.09.2022 11:46 Відповісти
В цій справі є дві явних нестиковочки.

1) Якщо:
"За даними слідства, 24 лютого 2022 року начальник управління СБ в Харківській області за власною ініціативою почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України."
чому його звільнили тільки в травні?
2) Чому підозра та затримання не в травні, а тільки зараз, хоча Дудін перебував у відомому місці і не збігав за кордон?

Не виключено, що Дудін мутний, але від цієї "справи" вже сморід зказухи на кілометри.
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12.09.2022 16:10 Відповісти
Чистоі води брехня , на мій погляд 😠
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12.09.2022 11:10 Відповісти
якщо ви знаєте громадянина Дудіна особисто ви повинні навести дані, що спростовують обвинувачення, це ваш обов'язок...
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12.09.2022 11:13 Відповісти
Кому?
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12.09.2022 11:18 Відповісти
наприклад, тут, в коментах, або у блозі, якщо владі не довіряє, треба щось робити, а інакше постраждає невинна людина, ви ж розумієте, як це серйозно...
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12.09.2022 11:23 Відповісти
Це дуже серйозно. Тому і хочеться щось зрозуміти. Поки довіри до ДБР і влади не збільшилось.
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12.09.2022 11:29 Відповісти
Взагалі то це ДБР втікло у західні області. А потім стало паскудити. Спочатку на Танюшу Чорновіл і Пашинського. Потім на Кривоноса, тощо.
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12.09.2022 11:36 Відповісти
Харків не здали, як здали Херсон. Дивом... А може і Дудіним.
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12.09.2022 11:35 Відповісти
Цікаво, чи порушені відповідні справи відносно ментів та есбеушників херсонщини, відносно генерала Наумова?
Справи по цих статтях можна порушити проти половини провладних діячів зеленої шобли!
Хоча, їх за що, вони ж дєрьмака ні в чому не звинувачують...
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12.09.2022 11:12 Відповісти
Як можна на наумова плохо смотреть, якщо він вивозив общак зебратви
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12.09.2022 11:46 Відповісти
А Єрмаку за розмінований Чонгар, Азовське море та справу вагнера коли будуть справи?
А Портнову за "розстрільні списки"?
А усім поголовно членам ОПЗЖ за колабораціоністську діяльність?
А батальйону Монако за розкрадання держвласності?
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12.09.2022 11:12 Відповісти
Це брехня! Його переслідують за тими мотивами, що і генерала Кривоноса. За супротив ворогу!
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12.09.2022 11:12 Відповісти
А що там Чернігів? Де керівницво втекло і навіть своїм співробітникам патріотам, які залишилися боронити місто, зброї не видало. Мусили отримувати автомати в теробороні. Там ніхто не отримав підозри?
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12.09.2022 11:13 Відповісти
це якийсь сюр... якщо була зброя, могли відкрити зброярні й озброюватись і не тільки самі, а не тероборону роззброювати.
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12.09.2022 11:27 Відповісти
іпала жаба гадюку....
там, обоє - рябоє, шо Служба БізнесаУкраіни, шо - ЗЕцыцьки!!..
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12.09.2022 11:13 Відповісти
Обвинувачують у незаконній обороні Харкова?
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12.09.2022 11:14 Відповісти
Розкидаються словами «державна зрада», бо самі зрадники. Відомий пропагандистський трюк перейнятий від рашистів, які нас називають фашистами в той час як самі були і є фашистами, а, може, і гіршими, ніж фашисти!
Державна зрада - це коли дають, наприклад, наказ розмінувати Чонгар або знімають клістрони з ПВО.
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12.09.2022 11:14 Відповісти
ДБР треба розганяти. Вони під час війни таких справ наробили що і перемоги ніколи не побачимо!
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12.09.2022 11:16 Відповісти
е - ні!!!! судити сук, усіх до одного!!!! військовим народним трибуналом!!
тут уже пів ЄС "розігнаних" панаєхала!! 😡😡😡😡
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12.09.2022 11:19 Відповісти
Докази потрібні,слова це проосто слова.
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12.09.2022 11:16 Відповісти
зеленські-дермаки-татарови гарячково шукають-призначають винних у своїх же ж, зелених, зрадах-про.бах..
жалюгідний Найвеличнівшивий та його блдська-тупорила свита.. на превеликий жаль, особливо під час війни, вибір прикольних лохів
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12.09.2022 11:20 Відповісти
Пане Генпрокурор коли буде повидомлено про пiдозру у державнiй зрадi, Ермаку,Татарову?Кажи,будь ласка!
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12.09.2022 11:23 Відповісти
Про дезжзраду хочу почути аргументи.... а самовільно покинути ввірений пост, це щось схоже на поступок-втечу бандюковича... це та ж сама зрада.
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12.09.2022 11:23 Відповісти
А хто його на посаду затвердив, Баканов чорт, чи від попередників залишився?
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12.09.2022 11:24 Відповісти
А заодно арестовать ермака , татарова и еще кучу дерьма из СН.
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12.09.2022 11:27 Відповісти
Хто зна. Може, дудін є ниточка до баканова і наумова. Трохи дивно, що саме цих двох персонажів дудін у співробітництві з фсб не звинувачує.
У будь-якому разі справа по такій посадовій особі СБУ - це можливість підняти максимум негативної інформації по всій системі СБУ. А там хай суд вирішує.
Якщо дудін правий, то кращої можливості розказати про корупцію в СБУ годі йому і шукати.
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12.09.2022 11:46 Відповісти
Якщо щось знає то його прибють, це не Бурба який мав підтримку в ГУР,а також політиків і зовні
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12.09.2022 11:53 Відповісти
то й добре! я не впевнений в правдивості слів того Дудіна, як не впевнений в обвинуваченнях. Правда десь посередині. Але ця справа та інші по факту дій службових осіб на початку війни дасть змогу дізнатись багато цікавого, багато чого випливе на поверхню так що ініціатори справ з ОП будуть не дуже раді....
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12.09.2022 11:53 Відповісти
Скоро ми дізнаємось багато цікавого про Єрмака.
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12.09.2022 12:01 Відповісти
Наче нас можна чимось здивувати або ми чогось не знаєм, за що можна на довічне ув'язнити....
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12.09.2022 15:17 Відповісти
Обращает на себя внимание, что в сообщении от Генпрокуратуры нет ни одного конкретного подтверждения и обстоятельств. Набор штампов для обвинения кого угодно и в чем угодно.

" ... почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України" В каких конкретно действиях заключалась эта "шкода"? ... гробовая тишина от Генпрокуратуры.
"... перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил ..." Как именно "перешкоджав"? ... гробовая тишина от Генпрокуратуры.
А вот это вообще шедевр: " ... не здійснював функцій та завдань, покладених на УСБУ в області щодо захисту державного суверенітету ..." Да по этой формулировке Зелю и всю его зеленую комарилью надо давно к стенке было поставить. Генпрокуратуру это не интересует?
И т.д. и т.п.

Голимая заказуха ручной Генпрокуратуре! Очередное доказательство отсутствия закона и права в Украине.
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12.09.2022 12:03 Відповісти
100500
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12.09.2022 12:18 Відповісти
а квартальный пдорас баканов белый и пушистый?
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12.09.2022 12:07 Відповісти
Можна було б повірити, що Дуді зрадник, але Зєрмаківська ОПа вирішила заарештувати його під шумок добрих новин з Харківської обл., коли вся увага наріду сконцентрована на смажених орків. Тому така манера арешту смердить кремлівською методичкою і заказухою. Дудін декілька місяців тому робив відеопослання великому гамнокомандуючому, от тепер за нього і взялися кремлівські щурі.
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12.09.2022 12:10 Відповісти
Це той Дудін що правду написав як Синєгубов з колєгамі 27 днів бухав з 24 лютого у Харкові на квартирі рига і думали чи здаватися їм кацапам, потім прийшли до СБУ узнати з ким вони воюють і зробити "штаб визволення Харкова", на той момент Північна Салтівка була вже в руїнах.
Бубочка своїх нє бросаєт, Дудіну не позаздриш
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12.09.2022 12:36 Відповісти
Очильника СБУ, Баканова, не було в країні майже місяць. Де справа?

Чи він був на закордонному завданні?
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12.09.2022 12:39 Відповісти
А що у Зе клоунів немає претензій до СБУ Херсона яке разом з сімями як раз перед 24 лютим виїхало в сторону ЄС ?
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12.09.2022 12:43 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
35) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
36) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
37) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна.
38) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі.

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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12.09.2022 12:47 Відповісти
про вагнеривців вже забули. про размінування Чонгара, наумова, оман, трухіна, бойко, коломийського, офшори зеленського, напади на волонтерів, пограбування гумдопомоги у Запоріжжі і ще багато чого забули. влада розгоняє нову новину, щоб забути старі.
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12.09.2022 12:50 Відповісти
а що там з "друзякою" Бакановим?
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12.09.2022 13:23 Відповісти
У ЗЕлених зрадник зрадником поганяє
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12.09.2022 13:45 Відповісти
ну от, і свій на 300% генпрокурор приєднався до флешмобу ДБР
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12.09.2022 13:49 Відповісти
Щось я не пригадаю, що так цькували Баканова, який зробив те ж саме.
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12.09.2022 14:11 Відповісти
а что, и так можно брехать?
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12.09.2022 14:12 Відповісти
А ти проти себе вже ст.ККУ знайшов-гнида?
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12.09.2022 14:27 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

27 мин

Це ***** так салютує арешту полковника Дудіна,який НЕ здав Харків,як його до того схиляли очільник облНПУ тав облвоєнком.І,водночас,це така собі,"міні"-проекція того,що ***** збираються зробити із інфраструктурою великих міст України-ракет в нього ще вистачає для цього.
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12.09.2022 14:55 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

А чого це,зе-боти,які тут 3 місяці поспіль волали про численні котли для русні,від 200-2000 і до 20000,внІзапнА замовкли?Бо Єрмак сказав Ша?!-йдуть перемовини про випуск оточених та притиснутих до Дніпра,20 тисяч орків,БЕЗ БК?!І ці ПЕРЕМОВИНИ вони вирішили заглушити Дудіним?
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12.09.2022 15:01 Відповісти
Яка одухотворенна пика!!Захищав західні кордони України...Я йому вірю...
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12.09.2022 16:20 Відповісти
 
 