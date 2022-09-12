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Окупанти намагаються відійти з Харківщини на територію РФ, займаються мародерством, грабують школи, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист

На Харківському напрямку внаслідок успішного контрнаступу українських Сил Оборони окупанти намагаються втекти вглиб тимчасово захоплених територій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО, частина з них намагається перейти кордон з РФ і виїхати на територію Бєлгородської області.

Зазначається, що під час втечі військові РФ займаються масовим мародерством, завантажуючи на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп'ютери. Зафіксовано непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди.

В одному з сіл окупанти викрали автобус та покинули за 6 кілометрів. В ньому виявлено 36 тіл окупантів.

"Особовому складу підрозділів так званої "ДНР", що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива. Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація – про успішний наступ рашистів", - зазначили в ГУР МО.

Також читайте: Окупанти залишили Великий Бурлук та Дворічну. На окремих ділянках фронту на Харківщині ЗСУ вийшли на держкордон з РФ, - Синєгубов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Юрій Гудименко

27 mins ·Привіт, котики. Про важливе хочу поговорити.

Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.

Це повна фігня. І фігня небезпечна.

Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці - вихід на кордони 1991 року - тільки в мініатюрі.

Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?

Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.

І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон - це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.

Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.

Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже - ще не програвши остаточно - перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ - це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.

І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.

І наша стратегія має бути простою.

1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.

2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.

3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.

4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.

Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.

Терористів знищують. Крапка.
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12.09.2022 11:41
+15
хуже всего, что уничтожением украинских книг занимались местные жители коллаборанты
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12.09.2022 11:23
+15
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12.09.2022 11:31
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"...виявлено 36 тіл окупантів." Джерело: https://censor.net/ua/n3366548
А що сталось? Массове самогубство за закликом Марії Деві Хрістос?
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12.09.2022 11:20 Відповісти
напевне їм допомогли усвідомити те, що вони накоїли в Україні, самим би їм було складно...
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12.09.2022 11:30 Відповісти
вивозили тіла
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12.09.2022 11:45 Відповісти
ну з розповіді виглядає так, що вони просто вивозили тіла загиблих. Бо не говориться, що автобус був знищений чи обстріляний
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12.09.2022 11:58 Відповісти
Мабуть було мало пального Скільки могли - вивозили трупи в транспорті, який не було жаль - бо чужий А потім кинули! (Колись, у якійсь з книжок, вичитав пісню золотошукачів, які через пустелю їдуть з вантажем здобутого золота І у кожному куплеті вони щось кидають по дорозі чи втрачають В кінці кінців у останньому куплеті пісок заносить кістяк останнього, що прожив довше всіх!)
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12.09.2022 12:56 Відповісти
Так відступали і їхні брати по розуму фашисти.
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12.09.2022 11:20 Відповісти
Берите книги на украинском языке, скоро он для вас станет родным.
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12.09.2022 11:21 Відповісти
хуже всего, что уничтожением украинских книг занимались местные жители коллаборанты
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12.09.2022 11:23 Відповісти
Так вони й своєю мовою не вміють читати
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12.09.2022 11:24 Відповісти
Есть хорошая книга воспоминаний "Крутой маршрут" писательницы Евгении Гинзбург, матери писателя Василия Аксенова, о ее зековских годах.
И там мне запомнился такой характерный эпизод.
Когда из Москвы отправляли очередной этап на Север, старые, опытные зеки наставляли молодых - Когда будете проезжать Вологодскую область, заступит вологодский наряд. С ними будьте осторожны, они быструю речь не понимают и поэтому начинают сильно злиться. С ними надо медленно-медленно...
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12.09.2022 11:33 Відповісти
не родним ,а розмовним.Як англійська.
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12.09.2022 11:30 Відповісти
А хочете анекдот про Путіна. Потрапив до раю. Десь через рік проситься на Землю подивитися як живе його срусскій народ. Боги його випустили на пару годин. Ото іде Масквою Арбатом. Глип пивбар зайшов та замовив пива.Пє та й пита бармена як тут справи. А той у відповідь Усьо в порядке. А Крим наш? Та наш, А Украина? Теж наша.А Європа? Теж наша. Ну то сколько с меня за піво---16 ГРИВЕНЬ
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12.09.2022 13:26 Відповісти
Мюллер выглянул в окно. По улице шел Штирлиц, ведя на поводке крохотную, зеленую с оранжевыми полосками, шестиногую собачонку. "Странно, - подумал Мюллер, - этого анекдота я еще не знаю..."
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12.09.2022 14:36 Відповісти
От якби розвідка знайшла б й знищила б, наприклад, пушиліна, то було б новиною, а так лише інформаційний шум. Мов хтось не знає, що рашисти є вродженими мародерами!
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12.09.2022 11:27 Відповісти
Дикуни
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12.09.2022 11:28 Відповісти
Я так розумію де немає кадирівців там вони спокійно відходять , уходять , тікають і т д
Де є кадир.. там вони кацапів вбивають за відступ ?
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12.09.2022 11:30 Відповісти
Так, називається "прориватися з боєм"
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12.09.2022 11:33 Відповісти
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12.09.2022 11:31 Відповісти
Є фільм "Кулі справедливості". Трешак, виробництво Болгарії і Казахстану.
Так там є отакі, як на картанці, "свинорили".
За сюжетом - генетично модифіковані люди.
Любителям апокаліптичних сюжетів раджу подивитись.
ОБОВ'ЯЗКОВО дотерпіти до кінця!
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12.09.2022 11:42 Відповісти
Одічалиє тікають з унітазами напєрєвєс. Кончені істоти.
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12.09.2022 11:34 Відповісти
Господи, твоя воля! "Друга армія" світу - веде себе як саранча на полі!
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12.09.2022 11:35 Відповісти
ДЫНЫРЫ и ЛЫНЫРЫ в плен не брать а расстреливать на хер, как обменный фонд они кацапам не нужны а нам не не фиг этих предателей кормить!!!! Не хотели пойти против кацапни в 14 году крича - это не наша война а проти Украины подняли оружие и не верьте этим плачящим подонкам которые сейчас попадают к нам в плен!!!!! Автоматной очередью в голову и как говорил "классик" (сталин) - НЭТ ЧЭЛОВЕКА.,НЭТ ПРОБЛЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.09.2022 11:38 Відповісти
Юрій Гудименко

27 mins ·Привіт, котики. Про важливе хочу поговорити.

Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.

Це повна фігня. І фігня небезпечна.

Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці - вихід на кордони 1991 року - тільки в мініатюрі.

Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?

Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.

І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон - це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.

Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.

Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже - ще не програвши остаточно - перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ - це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.

І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.

І наша стратегія має бути простою.

1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.

2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.

3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.

4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.

Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.

Терористів знищують. Крапка.
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12.09.2022 11:41 Відповісти
В них почався Броунівськии рух.
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12.09.2022 11:48 Відповісти
Голодранці кацапські і тупе бидло , а не вояки , про це стало відомо нам , коли вони стояли під Києвом 😠
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12.09.2022 12:02 Відповісти
Не моє. Хочу сказати москалям,яким не подобалися наші підручники по історії: нові вам не сподобаються ще більше.
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12.09.2022 14:37 Відповісти
 
 