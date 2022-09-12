В ЄС набуло чинності рішення про призупинення спрощеного візового режиму з РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У понеділок, 12 вересня, набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тепер віза до Євросоюзу коштуватиме для громадян РФ 80 євро замість 35.
Консульства прийматимуть рішення щодо того, давати росіянам візи чи не давати, протягом 15-45 днів, а не 10, як було раніше.
Також заявники на отримання візи повинні будуть надати більший перелік документів.
В ЄС вважають, що призупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Росією істотно скоротить кількість віз, що видаються росіянам для поїздок до країн Шенгенської зони.
ЄС наразі не вводить загальну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, у тому числі Угорщина, виступили проти.
Нагадаємо, 9 вересня Рада ЄС затвердила повне призупинення угоди про спрощений візовий режим з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
27 mins ·Привіт, котики. Про важливе хочу поговорити.
Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.
Це повна фігня. І фігня небезпечна.
Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці - вихід на кордони 1991 року - тільки в мініатюрі.
Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?
Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.
І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон - це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.
Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.
Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже - ще не програвши остаточно - перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ - це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.
І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.
І наша стратегія має бути простою.
1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.
2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.
3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.
4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.
Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.
Терористів знищують. Крапка.
Здається влада залишає собі чорний хід для сріальчиків та культурних обмінів.
замість стімулювання єміграції росіян та вивоза ними грошей з паРаші прийняли рішення щоб росіян та грошей залишилося у ***** більше
1. Відмова від визнання РФ державою - спонсором тероризму
2. Відмова від встановлення максимальної цени на газ
Хто зампамив - той кацап!
Курво! ти за рускій мір тут спамиш?
Раніше це треба було робити. Ці таргани русаки вже розбіглися по всьому ЄС , а незабаром почнуть сєять рускій мір.
Виходь, підлий трус! Драцца будєм!
Єрьомін! Ти там вапше іпанутий на всю голову антисеміт та *******? Ти якого біса мене спамиш, придурок. Зараз у лазню підеш. Це ж порушення правил сайту, якщо ти не в курсі.
Виходь з відкритим забралом, нє сци!