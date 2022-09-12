В ЄС набуло чинності рішення про призупинення спрощеного візового режиму з РФ

У понеділок, 12 вересня, набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тепер віза до Євросоюзу коштуватиме для громадян РФ 80 євро замість 35.

Консульства прийматимуть рішення щодо того, давати росіянам візи чи не давати, протягом 15-45 днів, а не 10, як було раніше.

Також заявники на отримання візи повинні будуть надати більший перелік документів.

В ЄС вважають, що призупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Росією істотно скоротить кількість віз, що видаються росіянам для поїздок до країн Шенгенської зони.

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ЄС наразі не вводить загальну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, у тому числі Угорщина, виступили проти.

Нагадаємо, 9 вересня Рада ЄС затвердила повне призупинення угоди про спрощений візовий режим з Росією.