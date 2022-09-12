Дві системи ППО IRIS-T Німеччина передасть Україні до кінця року, ще дві - на початку наступного, - посол Фельдгузен
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Німеччина планує поставити Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця цього року, а на початку наступного - ще дві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо НВ заявила посол ФРН Анка Фельдгузен.
"Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири такі системи (IRIS-T. - Ред.). Це захищатиме великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде, як на мене, друга система теж, а третя і четверта потім, на початку нового року", - зазначила дипломат.
Топ коментарі
+25 Юрий Петров 33876dd3
показати весь коментар12.09.2022 12:22
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар12.09.2022 12:20
+17 FT FT
показати весь коментар12.09.2022 12:25
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Будь ласка, зачекайте...
США це розуміють і якщо наша Влада не затупить, то Україна отримає статус "Прямого Союзника" на все життя - це навіть краще ніж просто бути в НАТО бо ВПК США буде працювати на Україну!
Сподіваюся, що минуле повинне навчити і заставе зробити висновки та не робити більше помилок!
С чего ты взял, что немцы или французы нам должны? Ты сильно переймався долею боснійців, хорватів, лівійців, сірійців? Только сейчас, слышишь, только сейчас до элит в Европе начинает доходить, что рф-экзистециальная угроза. И пока это -ТОЛЬКО НАЧАЛО ПРОЦЕССА.
2. А где наше ПВО? Почему никто не закупал ни снаряды, 122 и 152, не выделял деньги даже на Стугны, не говоря уже за полноценное финансирование Вильхи М.
3. Кто мешал героям из ОПы и Кабмина еще в феврале начать размещать заказы на Рейн-Металле на производство танков, самоходок , ПВО?
4. Лозунги-классная штука для трибуны партсобрания или для цырка. Для реальных дел нужны не лозунги, а работа чиновников и населения. А лозунги потом на вечерах памяти толкать будете.
Если таких вооружений, плюс ракет, способных достать ЧФ, поставить вовремя, то до конца года война закончится. Но эти точно знают, что нет. Почему-то.
Помогут разве что от ракет.
1. У нас есть IRIS-T, но мы не хотим их передавать Украине, чтобы не ссориться с Путлером. Поэтому будем оттягивать передачу как можно дольше.
2. У нас есть IRIS-T, но очень мало. Поэтому заказали на заводе и по мере их изготовления будем передавать в Украину.
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели.
Что за нае... ?
От я і думаю, може їм потяги під укіс почати тут пускати і класти записки "це вам за расєю". Може тоді роздупляться собаки?