Дві системи ППО IRIS-T Німеччина передасть Україні до кінця року, ще дві - на початку наступного, - посол Фельдгузен

Німеччина планує поставити Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця цього року, а на початку наступного - ще дві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо НВ заявила посол ФРН Анка Фельдгузен.

"Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири такі системи (IRIS-T. - Ред.). Це захищатиме великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде, як на мене, друга система теж, а третя і четверта потім, на початку нового року", - зазначила дипломат.

Також читайте: Україна розраховує восени отримати першу надсучасну німецьку систему ППО Iris, - Кулеба