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Дві системи ППО IRIS-T Німеччина передасть Україні до кінця року, ще дві - на початку наступного, - посол Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

iris

Німеччина планує поставити Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця цього року, а на початку наступного - ще дві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо НВ заявила посол ФРН Анка Фельдгузен.

"Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири такі системи (IRIS-T. - Ред.). Це захищатиме великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде, як на мене, друга система теж, а третя і четверта потім, на початку нового року", - зазначила дипломат.

Також читайте: Україна розраховує восени отримати першу надсучасну німецьку систему ППО Iris, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Краще так ніж, допомога від Гетьманцева , який за день до війни зірвав оборонний бюджет з піною у рота...
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12.09.2022 12:22
+22
Швидкість Німеччини у допомозі України зброєю-вражає...
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12.09.2022 12:20
+17
Меня улыбает как Германия нам в обмен на капитуляцию, предлагала *гарантию безопасности*. Каким образом они вообще то нам могли что то гарантировать, если они год собираются нам поставить несколько станций ПВО. С такими темпами рашисты могли захватить Украину 10 раз вдоль и поперек прежде чем немцы что то там перднут.
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12.09.2022 12:25
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Oni dolzni pomoc i ot balisticeskix raket takze,ne tolko ot krylatix.Mozet radius nebolsoj no vsio ravno
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12.09.2022 12:20 Відповісти
Перекриють напрямки «входу» ракет. Ще буде NASAMS! Та і вчора багато збили тим що є!
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12.09.2022 12:29 Відповісти
А можливо вже щось серйозне поступило?
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12.09.2022 14:20 Відповісти
Баллистические цели был способен сбивать уже Бук М1. Вопрос состоит в дальности, высоте и скорости реагирования по цели. Есть соответствующие таблицы по диапазонам указанных параметров. И сейчас баллистические ракеты сбивают, Точку У- чаще, Искандер намного реже. В любом случае, современный комплекс это будет делать лучше, чем системы 80- х годов.
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12.09.2022 21:57 Відповісти
Dlia Iskanderov luce vsego byl Patriot PAC3 sistemi.No te ocen dorogyje.Mozet stati i dast kogda nebut
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12.09.2022 22:33 Відповісти
Швидкість Німеччини у допомозі України зброєю-вражає...
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12.09.2022 12:20 Відповісти
Краще так ніж, допомога від Гетьманцева , який за день до війни зірвав оборонний бюджет з піною у рота...
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12.09.2022 12:22 Відповісти
Ця система була замовлена і тільки виробляється під Україну. І критикувати тих, хто взагалі щось дає - це ідіотизм!
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12.09.2022 12:24 Відповісти
Сенс допомоги у своєчасності-коли вона затримується то й сенсу вже немає...
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12.09.2022 12:31 Відповісти
Сенс у ППО немає? Сенс буде завжди і чим більше, навіть нехай і пізніше це буде, є до того моменту поки самі не почнемо виробляти своє озброєння із запасом!
США це розуміють і якщо наша Влада не затупить, то Україна отримає статус "Прямого Союзника" на все життя - це навіть краще ніж просто бути в НАТО бо ВПК США буде працювати на Україну!
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12.09.2022 12:54 Відповісти
А коли сенс більший-під час війни та обстрілів ракетами чи у мирний час?
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12.09.2022 13:02 Відповісти
Треба було мати своє. Хтось модернізував ППО Киева, хтось завозив з рашки клістрони, були напрацювання у ракетників, але в чиїйсь голові війна скінчилася. Тепер немає чого німцям дорікати
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12.09.2022 14:27 Відповісти
Обстріли зараз є? Є! Сенс у ППО є? Є! Тільки дурень може говорити, що сенсу зараз немає! Саме зараз сенс є і навіть більше ніж було в мирний час, коли дехто неповірив про повномаштабний напад 24го, а готувався "жертишашлики"!
Сподіваюся, що минуле повинне навчити і заставе зробити висновки та не робити більше помилок!
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12.09.2022 20:45 Відповісти
Ці системи зараз виготовляються. Тому такі строки.
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12.09.2022 12:27 Відповісти
Еге ж, тихіше їдеш, далі будеш від того місця куди їдеш.
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12.09.2022 17:06 Відповісти
і так добре що першу дадуть в цьому а не в 2026му
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12.09.2022 20:36 Відповісти
А тебе все неймется. Лозунгами шпаришь.?
С чего ты взял, что немцы или французы нам должны? Ты сильно переймався долею боснійців, хорватів, лівійців, сірійців? Только сейчас, слышишь, только сейчас до элит в Европе начинает доходить, что рф-экзистециальная угроза. И пока это -ТОЛЬКО НАЧАЛО ПРОЦЕССА.
2. А где наше ПВО? Почему никто не закупал ни снаряды, 122 и 152, не выделял деньги даже на Стугны, не говоря уже за полноценное финансирование Вильхи М.
3. Кто мешал героям из ОПы и Кабмина еще в феврале начать размещать заказы на Рейн-Металле на производство танков, самоходок , ПВО?
4. Лозунги-классная штука для трибуны партсобрания или для цырка. Для реальных дел нужны не лозунги, а работа чиновников и населения. А лозунги потом на вечерах памяти толкать будете.
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12.09.2022 22:14 Відповісти
Німеччина підтримала план путіна щодо блекауту в Україні.
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12.09.2022 12:21 Відповісти
Треба робити буферну зону у глиб кацапії на 100 км, щоб Україну не обстрілювали
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12.09.2022 12:21 Відповісти
почитайте, звідки прилетіли в Україну осанні ракети, ті що на вихідних...
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12.09.2022 12:39 Відповісти
То був жарт. Не приймайте до серця
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12.09.2022 12:41 Відповісти
Равлики Європи.
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12.09.2022 12:22 Відповісти
Меня улыбает как Германия нам в обмен на капитуляцию, предлагала *гарантию безопасности*. Каким образом они вообще то нам могли что то гарантировать, если они год собираются нам поставить несколько станций ПВО. С такими темпами рашисты могли захватить Украину 10 раз вдоль и поперек прежде чем немцы что то там перднут.
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12.09.2022 12:25 Відповісти
Європа розслабилась -- всі надіялись на США.
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12.09.2022 12:30 Відповісти
Все дуже просто: Німеччині НЕ ВИГІДНО, щоб Україна перемогла. Бо тоді у Східній Європі може виникнути реальний політичний й економічний конкурент - союз Україна-Польща. І це - на тлі нової післявоєної архітектури европейської безпеки, в якії роль Німеччини може бути мінімальною. Кошмарний сон німців.
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13.09.2022 06:39 Відповісти
В Ірманії самої зброї як кіт наплакав.
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12.09.2022 12:25 Відповісти
Бо німчураки жадні навіть самі для себе.
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12.09.2022 12:57 Відповісти
из ЛЕГО, похоже, собирают
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12.09.2022 12:27 Відповісти
Никак не пойму, в чём причина таких задержек. Они что - на волах их тащить собираются?
Если таких вооружений, плюс ракет, способных достать ЧФ, поставить вовремя, то до конца года война закончится. Но эти точно знают, что нет. Почему-то.
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12.09.2022 12:28 Відповісти
Німці за швидкістю гальмування вже давно випередили естонців .
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12.09.2022 12:29 Відповісти
Доставка через Марс?
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12.09.2022 12:37 Відповісти
Окрім цих колбасників, ППО робе, Юж. Корея, Франція, Італія Іспанія, Новегія, Британія а треба до них звернутися, ті які меньше за все хочуть до них і треба, якось логіка незрозуміла, або саботаж
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12.09.2022 12:41 Відповісти
Рома, в Европе тяжелое вооружение в товарном количестве производят Германия и Франция, еще Британия, но в количественном выражении намного меньше. Речь идет не об оружии вообще, а о ТЯЖЕЛОМ ВООРУЖЕНИИ, в чем Украина нуждается больше всего.
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12.09.2022 22:20 Відповісти
Німеччина...

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12.09.2022 12:46 Відповісти
Это гарно але треба зараз.
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12.09.2022 12:46 Відповісти
Інші країни...

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12.09.2022 12:48 Відповісти
Швидкість доставки вражаюча!
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12.09.2022 12:49 Відповісти
PVO zavodi ix delajet togda kak polucajet dengi,pust ot ameriki.Netu tut magazin sto placiu i beru,oni dorogyje todze NASAMS odin i samix desevle variant odna batareja 60mln baksov, raketa okolo 1mln
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12.09.2022 12:50 Відповісти
дадать не дадуть,тягнуть волинку,да бодай ви скисли
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12.09.2022 12:52 Відповісти
Які вони швидкі, наче "гоночні равлики"
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12.09.2022 12:53 Відповісти
Виходить до кінця року мають Харків стирати з лиця землі, а Миколаїв до весни. Ці німці якісь черепахи.
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12.09.2022 12:55 Відповісти
А українці? Що виготовили на сьогодні? Німці на другому місці по наданню зброї при тому високотехнологічної. Поляки лають німців, але забувають, що і скільки коштує
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12.09.2022 13:07 Відповісти
Спитай про це насамперед у zелених
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12.09.2022 21:00 Відповісти
Эти ПВО никак не спасут от реактивной артиллерии, которой в основном и обстреливают Харьков и Николаев
Помогут разве что от ракет.
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12.09.2022 19:10 Відповісти
Варианты такой "скорости":
1. У нас есть IRIS-T, но мы не хотим их передавать Украине, чтобы не ссориться с Путлером. Поэтому будем оттягивать передачу как можно дольше.
2. У нас есть IRIS-T, но очень мало. Поэтому заказали на заводе и по мере их изготовления будем передавать в Украину.
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12.09.2022 12:57 Відповісти
Краще- б вони з такою швидкістю "третя космічна вичікувальна- так чья візьме?" Північні потоки будували.
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12.09.2022 13:08 Відповісти
Таке відчуття,що Німеччина чекає поки перестріляють ракетами побільше українських дітей 😡
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12.09.2022 13:17 Відповісти
23 августа:

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели.

Что за нае... ?
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12.09.2022 13:21 Відповісти
Я отут за півроку жодного разу від німця правди не чув
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12.09.2022 20:56 Відповісти
Германия свой бундесвер не наращивала после падения Берлинской стены..тогда была эйфория по воссоединению ГДР и ФРГ...по факту распад Ссср был выгоден немцам...эпоха разоружения закончилась внезапно...когда рабZeя напала на Таджикистан в 1992 г.,потом началась первая чеченская 1994г...но западный мир на это почти не реагировал...
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12.09.2022 13:26 Відповісти
Ха ))) Я ялинку теж поставлю після водохреща!
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12.09.2022 13:33 Відповісти
якого року?)))
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12.09.2022 13:33 Відповісти
рашистські прихвостні!
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12.09.2022 13:36 Відповісти
Єгипет: у вересні 2018 федеральний уряд Німеччини (4-й уряд Меркель) погодив експорт семи комплексів IRIS-T SLM[12]. В грудні 2021 року погоджено експорт додаткових 16 комплексів[13].
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12.09.2022 13:53 Відповісти
долго--сидишь вечером играя в танки и думаешь или фраг или орочий прильот орчиных коссмичных торпед.........................
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12.09.2022 14:20 Відповісти
Можливо німці сподіваються, що Україна переможе ще до кінця року?
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12.09.2022 14:30 Відповісти
Дякуємо!
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12.09.2022 15:38 Відповісти
Цікаво, німці серуть по пів дня чи трошки менше?
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12.09.2022 15:38 Відповісти
Вони взагалі не серуть. Вилизують один одному
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12.09.2022 20:54 Відповісти
"Э нет,торопиться не надо,торопиться не надо... Важно вернуть обществу полноценного человека!" (с)
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12.09.2022 17:25 Відповісти
От я зараз якраз у цій сраній Німеччині. Це вже не країна, а якась теріторія. Тутечки ще німця, щоб знайти, треба зусиль докладати.
От я і думаю, може їм потяги під укіс почати тут пускати і класти записки "це вам за расєю". Може тоді роздупляться собаки?
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12.09.2022 20:53 Відповісти
Тоді йди.
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12.09.2022 21:15 Відповісти
Це ************ система. Навіть Німеччина не отримала цю систему.
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12.09.2022 21:14 Відповісти
Майже всі німці підтримують Україну. Лаяти Німеччину неправильно. Звичайно, Олаф Шольц мав би зробити більше.
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12.09.2022 21:18 Відповісти
Пропоную взагалі не публікувати новини з Німеччини. Вони тільки дратуют
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12.09.2022 23:48 Відповісти
От же сволочи!! Говорили что до конца сентября одну систему.Суки гниды!
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13.09.2022 05:16 Відповісти
НИЩАЯ ГЕРМАНИЯ !)
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13.09.2022 07:12 Відповісти
 
 