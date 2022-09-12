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Окупанти намагаються перекинути резерви до Херсону, але ЗСУ контролюють переправи, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,херсонська

Вогневий контроль Збройних сил України над переправами через Дніпро не дає змоги російським загарбникам перекинути достатні резерви на правобережжя Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на дані розвідки повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у твіттері.

За інформацією міністерства, поблизу Херсона "Росія, ймовірно, намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту", однак "імпровізований понтонний міст, який Росія почала зводити понад два тижні тому, залишається незавершеним".

У Міноборони Британії зазначили, що "українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, так часто б'є по переправах через Дніпро, що Росія не може відремонтувати пошкоджені мости".

Також у міністерстві відзначили контрнаступ українських військових на Харківщині, підкресливши, що починаючи з 7 вересня, Україна звільнила територію вдвічі більшу за площею від Лондонської агломерації.

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"Швидкі українські успіхи мають значні наслідки для загального оперативного плану Росії. Більшість її сил в Україні, швидше за все, змушена надавати пріоритет екстреним оборонним діям. І без того обмежена довіра розгорнутих військ до вищого військового керівництва Росії, ймовірно, ще погіршиться", - додали у Міноборони Великої Британії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Оккупанты пытаются перекинуть резервы, им нужно врем, времени нет, оккупанты голодают, нет топлива, снарядов. Вот для этой цели Путин просит Эрдогана организовать переговоры, чтобы у него было время. Кацапские хитрости, коварство. Но наши защитники отправят до Кобзона всю эту группировку.
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12.09.2022 12:31
+6
Ковальчук нічим не гірший Сирського. Обстановка інша. Кацапи запхали на Херсонщину самі боєздатні частини, що мали. Їх там велика концентрація. Відповідно і тактика інша. Без постачання вперед не підуть, на інших напрямках не нашкодять і з часом виздихають.
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12.09.2022 12:51
+5
Кадыров анонсировал Тик-Ток наступление по всему фронту
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12.09.2022 12:16
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Кадыров анонсировал Тик-Ток наступление по всему фронту
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12.09.2022 12:16 Відповісти
силой духа будут преодолевать натовское оружие)))....єтот клоун похлеще однояйцевого медведева будет)))
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12.09.2022 12:19 Відповісти
Кадирка вже відпрацьований матеріал.
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12.09.2022 12:22 Відповісти
я серьйозно це не прикол
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12.09.2022 12:28 Відповісти
Щось він там натякав що вже втомився і потрібно відпочити.
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12.09.2022 12:31 Відповісти
ні ні сьогодні заявивщо повертає своїх овцейобів на фронт) напрягтись мають кацапи адже Кадирівці їдуть як загрядотряди
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12.09.2022 12:34 Відповісти
Доїдять мабуть, ****** кацапські, наші херсонські кавуни врожаю 2022...
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12.09.2022 12:25 Відповісти
Не хай жеруть в перший і останній раз.
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12.09.2022 12:28 Відповісти
Все одно жалко, бо кавуни зараз надто дорогі.
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12.09.2022 12:41 Відповісти
Оккупанты пытаются перекинуть резервы, им нужно врем, времени нет, оккупанты голодают, нет топлива, снарядов. Вот для этой цели Путин просит Эрдогана организовать переговоры, чтобы у него было время. Кацапские хитрости, коварство. Но наши защитники отправят до Кобзона всю эту группировку.
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12.09.2022 12:31 Відповісти
Nexociu kogo to iz generalov juznogo napravlenija obydet,no xotelos bi uvidet rukovodstvo generala Sirskogo takze i na etom napravlenije
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12.09.2022 12:43 Відповісти
Ковальчук нічим не гірший Сирського. Обстановка інша. Кацапи запхали на Херсонщину самі боєздатні частини, що мали. Їх там велика концентрація. Відповідно і тактика інша. Без постачання вперед не підуть, на інших напрямках не нашкодять і з часом виздихають.
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12.09.2022 12:51 Відповісти
.Kovalcuk eto 80 brigadojon rukovodil ja znaju,eto odna iz lucix vasix,.Sirski on s NATO sistemoj uze s 2013 goda kazetsia poznokolisia.Ja tolko smotriu na rezultat,ponimaju Cherson mozet i zobrali blizkrikom jesli do etogo bi presa molcala i kacapi nepodveli lucyje svoji brigadi.No kak bi xotelos ego vzgliada imeno Sirskogo
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12.09.2022 13:01 Відповісти
Ти не думав, що кричали про наступ саме для того, щоб їх там зібрати і відрізати?
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12.09.2022 13:34 Відповісти
Алчевськ UA @AlchevskUA
Добрі новини з Півдня. російські підрозділи шукають контакти з українськими для проведення перемовин щодо здачі, - Наталія Гуменюк, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил Оборони «Південь».
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12.09.2022 13:25 Відповісти
 
 