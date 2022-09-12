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Якби Україна не підготувалась добре до війни, то російські танки були б у Варшаві та Празі, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,арміярф,техніка

Якби Україна не готувалася до війни, то "питання присутності російських танків у Варшаві, Празі, Ризі та Таллінні було б актуальним".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Went.

"Звичайно, ми підготувалися досить потужно, і події, які відбулися після 24 лютого, свідчать про те, що наша підготовка була максимально організованою", - сказав він.

За словами Данілова, Україна не використовує поняття наступу, оборони чи контрнаступу, а головним завданням є повне звільнення країни від окупантів.

"Ми захищаємо Європу. Якби ми не підготувалися добре до цієї агресії, питання присутності російських танків у Варшаві, Таллінні, Празі та Ризі було б надзвичайно актуальним. Це наша спільна боротьба", - додав секретар РНБО.

Читайте: ЗСУ зупиняться там, де закінчуватимуться наші інтереси,- Данілов 

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+123
***... Що тут скажешь.... Тварі брехливі
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12.09.2022 12:37
+94
не пройшло й півроку, а таваріщ НЄдонаполеон вже не асвальтщик-крадівник, а організатор побєди
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12.09.2022 12:42
+92
Підготуватєль хрєнов, чому ж снаряди, другі **********, техніку, озброєння вимагаєте в США та Заходу?
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12.09.2022 12:37
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Ага, а літаки і кораблі мабуть у Нью Йорку🤣 Якби ви підготувались, то нам би не погрожували ядерною катастрофою з территорії нашої ж атомної електростанції. Це взагалі нонсенс. Краще мовчи собака плешива.
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12.09.2022 15:36 Відповісти
ЦИНІЧНИЙ ПОКИДЬОК
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12.09.2022 15:51 Відповісти
если бы да кабы, много где просрали, много где ценой потерь отбили, истории плевать на если.
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12.09.2022 16:02 Відповісти
НЕ ризикнув би Пуйло нападати на країни НАТО.
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12.09.2022 16:05 Відповісти
Оце уйобок ******** !!!
якщо бреше, то щоб тріснув!
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12.09.2022 16:05 Відповісти
Якби, як каже цей безсовісний брехун, влада належним чином підготувалася до війни, не було б окупації Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Сєвєродонецька, Херснона, Мелітполя та інших населених пунктів, з величезними руйнуваннями цивільної інфраструктури. Україна за достатнього фінансування оборонних галузей могла б гідно відповісти противнику ракетами власного виробництва, такими як наприклад Вільха, Грім, Нептут, які в змозі вражати супротивника на глибину його тилів і резервів, що знаходяться на території самої ерефії. Натомість зелена влада спрямувала величезні кошти на дороги, як можливість швидкого отримання відкатів. Я вже не говорю про катастофічне недофінансування власних потреб самої армії. Як висловився незадовго до вторгнення Зеленський, що якщо він збільшить витрати на армію, то не буде за що будувати дороги. Наляканий вторгненням, він почав ридати весь світ, закликаючи про термінову допомогу, лякаючи Захід неминучою окупацією європейської частини ЄС при відмові.
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12.09.2022 16:20 Відповісти
Якби не річка Ірпінь, яка як "протитанковий рів" навколо всього північно-західного боку Києва, то вуличні "стрілецькі" бої з кацапськими танками були б в Києві...

Ось так Zеленські агенти кремля саботували готували оборону України, зокрема і Києва... Буча, Ворзель, Гостомель, Катюжанка, Димер, Іванків, Бородянка, Макарів та інші швидко захоплені московитами міста/села України ніколи цього не забудуть катування, ґвалтування та вбивства Українських жінок та дітей московитами та те, що цим виродкам допомогли "Zеленські агенти кремля"...

Але "самоорганізація" Українців - як ЗСУ, НГУ, СБУ, Поліції так і цивільних + річки та пагорби - завадили московитам "швидко загарбнити" Козацьку Україну-Русь як 100років (1922рік) та 367років (1655рік) років тому...

Далі буде...
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12.09.2022 18:10 Відповісти
Сказочники, если вы советским оружием и горстью натовского прогнали РФ, то НАТО снесло бы всю авиацию и дальше рассею за месяц.
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12.09.2022 19:18 Відповісти
Не слухайте пи..дабола, внього вечір історій...
Мразь на мразі 🤕
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12.09.2022 19:28 Відповісти
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12.09.2022 19:30 Відповісти
Тобто, знищення найбільшого у світі літака "Мрія" у Гостомелі було свідомо підготовлено особисто Зеленским.
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12.09.2022 20:11 Відповісти
Zeлені готувались (на боці москви)

МИРОТВОРЕЦЬ.NEWS
Розмінування Чонгару - хронологія подій

9 ГРУДНЯ 2019 року.
У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.

26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічи лідерів «нормандської четвірки». "Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.

23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь. Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна.

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12.09.2022 20:19 Відповісти
За двісті коментів. І ні одного бота ! От дожився ветеринар в малиновому піджачишку. Спасибі форумчанам. Коли дременеш за портковим (портянкіним) ? А......а ?
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12.09.2022 21:50 Відповісти
А если бы зеленая, брехливая муть хорошо подготовилась к войне -
российские танки НЕ были бы
в Буче, Гостомеле, Тростянце, Макарове, Токмаке, Херсоне , Лисичанске , Северодонецке, Волновахе, Мариуполе, Бердянске, Изюме, Попасной , Балаклее... на околицах Харькова. Чернигова и Киева...
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13.01.2023 13:09 Відповісти
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