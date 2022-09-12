Якби Україна не підготувалась добре до війни, то російські танки були б у Варшаві та Празі, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Якби Україна не готувалася до війни, то "питання присутності російських танків у Варшаві, Празі, Ризі та Таллінні було б актуальним".
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Went.
"Звичайно, ми підготувалися досить потужно, і події, які відбулися після 24 лютого, свідчать про те, що наша підготовка була максимально організованою", - сказав він.
За словами Данілова, Україна не використовує поняття наступу, оборони чи контрнаступу, а головним завданням є повне звільнення країни від окупантів.
"Ми захищаємо Європу. Якби ми не підготувалися добре до цієї агресії, питання присутності російських танків у Варшаві, Таллінні, Празі та Ризі було б надзвичайно актуальним. Це наша спільна боротьба", - додав секретар РНБО.
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якщо бреше, то щоб тріснув!
Ось так Zеленські агенти кремля
саботувалиготували оборону України, зокрема і Києва... Буча, Ворзель, Гостомель, Катюжанка, Димер, Іванків, Бородянка, Макарів та інші швидко захоплені московитами міста/села України ніколи цього не забудуть катування, ґвалтування та вбивства Українських жінок та дітей московитами та те, що цим виродкам допомогли "Zеленські агенти кремля"...
Але "самоорганізація" Українців - як ЗСУ, НГУ, СБУ, Поліції так і цивільних + річки та пагорби - завадили московитам "швидко загарбнити" Козацьку Україну-Русь як 100років (1922рік) та 367років (1655рік) років тому...
Далі буде...
Мразь на мразі 🤕
МИРОТВОРЕЦЬ.NEWS
Розмінування Чонгару - хронологія подій
9 ГРУДНЯ 2019 року.
У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.
26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".
10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічи лідерів «нормандської четвірки». "Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь. Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Зустріч перервали задля того, щоб відбулися перші особисті перемовини Зеленського та Путіна.
российские танки НЕ были бы
в Буче, Гостомеле, Тростянце, Макарове, Токмаке, Херсоне , Лисичанске , Северодонецке, Волновахе, Мариуполе, Бердянске, Изюме, Попасной , Балаклее... на околицах Харькова. Чернигова и Киева...