"Азов" заборонив виготовляти продукцію із зображенням шевронів полку без погодження командування

Полк "Азов" заборонив суб’єктам господарської діяльності здійснювати виготовлення продукції із зображенням шеврона полку без погодження з командуванням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у командуванні полку у телеграм.

"Повідомляємо наступне: окремий загін спеціального призначення "Азов", згідно з наказом МВС України від 14.11.2014 #1235, входить до складу військової частини 3057 Національної гвардії України.

Зображення шеврону полку "Азов" офіційно зареєстровано в Українському інституті інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) як знак для товарів і послуг в Україні.

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Полк "Азов", як правовласник, суворо забороняє суб’єктам господарської діяльності будь-якої форми власності здійснювати друк та виготовлення продукції з зображенням шеврону полку "Азов" або шеврону батальйону "Азов" без погодження з командуванням", - йдеться у повідомленні.