УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12306 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 933 11
війна (56620) заборона (955) символіка (183) Азов (678)

"Азов" заборонив виготовляти продукцію із зображенням шевронів полку без погодження командування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов

Полк "Азов" заборонив суб’єктам господарської діяльності здійснювати виготовлення продукції із зображенням шеврона полку без погодження з командуванням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у командуванні полку у телеграм.

"Повідомляємо наступне: окремий загін спеціального призначення "Азов", згідно з наказом МВС України від 14.11.2014 #1235, входить до складу військової частини 3057 Національної гвардії України.

Зображення шеврону полку "Азов" офіційно зареєстровано в Українському інституті інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) як знак для товарів і послуг в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисників "Азовсталі", що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Полк "Азов", як правовласник, суворо забороняє суб’єктам господарської діяльності будь-якої форми власності здійснювати друк та виготовлення продукції з зображенням шеврону полку "Азов" або шеврону батальйону "Азов" без погодження з командуванням", - йдеться у повідомленні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
підтримую , не можна заробляти не Героях
показати весь коментар
12.09.2022 12:52
+8
Азов виключно повинен заробляти на цьому, кошти ************ для підтримки сімей загиблих Героїв, реабілітації поранинех, ініціативи ветеранів.
показати весь коментар
12.09.2022 13:01
+6
Азов став модним і його шеврон ліплять куди завгодно, хоч на труси. Реклама двигун торгівлі.
показати весь коментар
12.09.2022 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
підтримую , не можна заробляти не Героях
показати весь коментар
12.09.2022 12:52 Відповісти
Азов виключно повинен заробляти на цьому, кошти ************ для підтримки сімей загиблих Героїв, реабілітації поранинех, ініціативи ветеранів.
показати весь коментар
12.09.2022 13:01 Відповісти
Азов став модним і його шеврон ліплять куди завгодно, хоч на труси. Реклама двигун торгівлі.
показати весь коментар
12.09.2022 12:54 Відповісти
Він і до того був модним.
показати весь коментар
12.09.2022 13:26 Відповісти
зелю теж ліплять, але він не забороняє ))
показати весь коментар
12.09.2022 13:30 Відповісти
не користується попитом
показати весь коментар
12.09.2022 14:17 Відповісти
кстати а что там ярош с правым сектором?....вообще в инфополе не появляеться
показати весь коментар
12.09.2022 15:24 Відповісти
Для цього є фейсбук.
А взагалі як і всі нормальні - без піару спокійно роблять свою справу.
показати весь коментар
12.09.2022 15:42 Відповісти
Ярош при справі
показати весь коментар
12.09.2022 18:07 Відповісти
Піски і т.д. героїчно боронять уже 7 місяців не пустили рашку ні на грам
показати весь коментар
12.09.2022 20:06 Відповісти
 
 