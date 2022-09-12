Німецькі політики закликають Шольца надати Україні танки та БМП: Зараз не час для вагань
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Німецькі законодавці й інші політики закликають канцлера Олафа Шольца зняти заборону на постачання Збройним Силам України основних бойових танків Leopard і бойових машин піхоти Marders, адже вони потрібні для швидкого звільнення захоплених РФ територій.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що "нинішнє просування ЗСУ та перші відвойовані райони на сході говорять про бойову міць України і беззастережну волю повернути захоплене Росією".
"Має вирішальне стратегічне значення, щоб Захід зараз і негайно поставив Україні додаткову військову техніку й важке озброєння. Зараз не час для прокрастинації й вагань. У цій новій фазі війни Україні потрібна зброя, що дозволить їй звільняти території", – сказала вона.
Експерт із зовнішньої політики СДПН Майкл Рот також висловився за швидку підтримку ЗСУ новою зброєю: "Захід, особливо США, Німеччина, Франція й Польща, мають швидко координувати свої дії та адаптувати свої постачання до нової ситуації".
З огляду на останні успіхи ЗСУ, лідер Партії зелених Омід Нуріпур закликав наростити постачання німецької зброї Києву: "Всі в уряді знають, що можна зробити більше. Воно [озброєння] має поставлятися не лише по "обміну кільцями", а й, по можливості, безпосередньо зі складів Бундесверу та промисловості. Ми маємо зосередитись на потребах України. Саме зараз, поки не настала зима, ми маємо підтримати Україну у звільненні якомога більшої частини своєї країни".
Разом з тим Нуріпур солідарний із Шольцем у тому, що щодо танків Leopard "ми повинні рухатися разом з нашими союзниками, це важливіше, ніж суперечки про окремі системи озброєння".
Експерт з оборонної політики фракції ХСС Флоріан Хан закликав канцлера поставити ЗСУ більше зброї: "Нинішній розвиток подій в Україні показує, що за наявності необхідних засобів прагнення Путіна до вторгнення може бути успішно відбито. Берлін має нарешті відмовитися від свого небажання і поставити більше зброї".
Голова СДПН Ларс Клінгбейл закликав до швидкого перегляду Заходом подальшого постачання зброї Україні. Після деокупації ЗСУ територій на сході він сказав, що це "величезний успіх, і це також пов'язано з тим, що Захід, Німеччина, ми поставили неймовірну кількість зброї за останні тижні та місяці. І це має продовжуватися. Це буде продовжуватися".
"Але, звичайно, ми в західному альянсі також маємо оцінити: чи маємо ми зараз поставити більше зброї? І це має статися швидко", – сказав Клінгбейл. Він також, як і Шольц, виключив, що ФРН діятиме самотужки з постачання ОБТ: хоче координації дій з Францією та США.
З аналогічною заявою виступив і експерт ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер: "Щоб контрнаступ був успішним у довгостроковій перспективі та щоб Україна повернула та відстояла свою територію, зараз потрібна вся можлива військова підтримка. Німеччина могла б негайно поставити Marder та Leopard". Він закликав канцлера та міністра оборони Крістін Ламбрехт відмовитися від їхнього обережного підходу до підтримки України танками.
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Шольц поставляет много по круговому обмену(это не всегда работает, как хотят его партнеры, но тем не менее). Сейчас поставлена задача, передать по возможности все советское оружие, находящееся на вооружении стран НАТО.
А по военным поставкам Германии, вот их статистика.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514
Они уже поставили не мало, а в ближайшее время поставят ещё больше. И там вещи, которые до сих пор другие союзники не поставляли, например ПВО.
пройшло пів року
Стаття в оригіналі, навіть через перекладач Гугл цікавіша - (https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-09/waffenlieferungen-ukraine-marder-panzer).
Напр. США теж дали чітку позицію, це знаково -
Посол США призвал руководство Германии в Украине поддержать
Однако посольство США в Германии теперь также выступает за усиление немецкой поддержки украинской армии. Посол Эми Гутманн сказала в воскресенье вечером на ZDF, что приветствует и восхищается тем, что немцы делают для Украины. «Тем не менее, мои ожидания от Германии еще выше». США «надеются и ожидают», что Германия возьмет на себя большую руководящую роль в поддержке Украины. «Мы должны сделать все, что в наших силах», - сказала она, но когда ее несколько раз спрашивали, она не стала уточнять, должна ли Германия поставить больше тяжелого оружия.
Нурипур также оставил открытым вопрос о том, должна ли Германия поставлять танки Leopard непосредственно в Украину. «Мы должны действовать сообща с нашими союзниками. Это важнее, чем споры об отдельных системах вооружений», - сказал он.