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Німецькі політики закликають Шольца надати Україні танки та БМП: Зараз не час для вагань

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

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Німецькі законодавці й інші політики закликають канцлера Олафа Шольца зняти заборону на постачання Збройним Силам України основних бойових танків Leopard і бойових машин піхоти Marders, адже вони потрібні для швидкого звільнення захоплених РФ територій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що "нинішнє просування ЗСУ та перші відвойовані райони на сході говорять про бойову міць України і беззастережну волю повернути захоплене Росією".

"Має вирішальне стратегічне значення, щоб Захід зараз і негайно поставив Україні додаткову військову техніку й важке озброєння. Зараз не час для прокрастинації й вагань. У цій новій фазі війни Україні потрібна зброя, що дозволить їй звільняти території", – сказала вона.

Читайте: Дві системи ППО IRIS-T Німеччина передасть Україні до кінця року, ще дві - на початку наступного, - посол Фельдгузен

Експерт із зовнішньої політики СДПН Майкл Рот також висловився за швидку підтримку ЗСУ новою зброєю: "Захід, особливо США, Німеччина, Франція й Польща, мають швидко координувати свої дії та адаптувати свої постачання до нової ситуації".

З огляду на останні успіхи ЗСУ, лідер Партії зелених Омід Нуріпур закликав наростити постачання німецької зброї Києву: "Всі в уряді знають, що можна зробити більше. Воно [озброєння] має поставлятися не лише по "обміну кільцями", а й, по можливості, безпосередньо зі складів Бундесверу та промисловості. Ми маємо зосередитись на потребах України. Саме зараз, поки не настала зима, ми маємо підтримати Україну у звільненні якомога більшої частини своєї країни".

Разом з тим Нуріпур солідарний із Шольцем у тому, що щодо танків Leopard "ми повинні рухатися разом з нашими союзниками, це важливіше, ніж суперечки про окремі системи озброєння".

Також читайте: Співголова партії Шольца Клінгбайль не виключив постачання танків Україні: Маємо це обговорити з огляду на успіхи ЗСУ

Експерт з оборонної політики фракції ХСС Флоріан Хан закликав канцлера поставити ЗСУ більше зброї: "Нинішній розвиток подій в Україні показує, що за наявності необхідних засобів прагнення Путіна до вторгнення може бути успішно відбито. Берлін має нарешті відмовитися від свого небажання і поставити більше зброї".

Голова СДПН Ларс Клінгбейл закликав до швидкого перегляду Заходом подальшого постачання зброї Україні. Після деокупації ЗСУ територій на сході він сказав, що це "величезний успіх, і це також пов'язано з тим, що Захід, Німеччина, ми поставили неймовірну кількість зброї за останні тижні та місяці. І це має продовжуватися. Це буде продовжуватися".

"Але, звичайно, ми в західному альянсі також маємо оцінити: чи маємо ми зараз поставити більше зброї? І це має статися швидко", – сказав Клінгбейл. Він також, як і Шольц, виключив, що ФРН діятиме самотужки з постачання ОБТ: хоче координації дій з Францією та США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Берлін у захваті від наступу ЗСУ", - посол Німеччини Фельдгузен

З аналогічною заявою виступив і експерт ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер: "Щоб контрнаступ був успішним у довгостроковій перспективі та щоб Україна повернула та відстояла свою територію, зараз потрібна вся можлива військова підтримка. Німеччина могла б негайно поставити Marder та Leopard". Він закликав канцлера та міністра оборони Крістін Ламбрехт відмовитися від їхнього обережного підходу до підтримки України танками.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Шольц не лидер, он клерк. Сам он никогда не проявит инициативу. Он ждет первой поставки танков с США или с Великобритании. Как только первый Абрамс будет доставлен в Украину -будет эффект домино. Сразу пойдут поставки танков от всех союзников
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12.09.2022 12:53
+9
Доки Шольц у владі то буде цьому всіляко заважати відшукуючи різні дурні відмазки...
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12.09.2022 12:45
+9
Имеют право - срок аренды Восточной Пруссии уже закончился - формально рашка должна ее вернуть Германии.
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12.09.2022 12:57
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Доки Шольц у владі то буде цьому всіляко заважати відшукуючи різні дурні відмазки...
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12.09.2022 12:45 Відповісти
Ага, значит немцы тоже хотят потом кусочек рашки получить, ясно , спохватились
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12.09.2022 12:48 Відповісти
Имеют право - срок аренды Восточной Пруссии уже закончился - формально рашка должна ее вернуть Германии.
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12.09.2022 12:57 Відповісти
Кеннгсберську волость.Я!Я! Зєр гут. Данкє шон.
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12.09.2022 13:29 Відповісти
Шольц вагаєця.
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12.09.2022 12:50 Відповісти
Шольц не лидер, он клерк. Сам он никогда не проявит инициативу. Он ждет первой поставки танков с США или с Великобритании. Как только первый Абрамс будет доставлен в Украину -будет эффект домино. Сразу пойдут поставки танков от всех союзников
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12.09.2022 12:53 Відповісти
Це брехня. Дуже багато країн постачають Україні бронетранспортери та бронемашини. А Шольц не те що не передає бронетранспортери у вигляді допомоги, а навіть заборонив приватним компаніям продавати Україні їх за гроші.
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12.09.2022 13:11 Відповісти
Действительно, не были поставлены ни бтр ни БМП немецкого производства. Но и другие союзники не поставили ни одной БМП не советского производства! Не путать с бронеавтомобилями и бронетранспортерами.
Шольц поставляет много по круговому обмену(это не всегда работает, как хотят его партнеры, но тем не менее). Сейчас поставлена задача, передать по возможности все советское оружие, находящееся на вооружении стран НАТО.
А по военным поставкам Германии, вот их статистика.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514

Они уже поставили не мало, а в ближайшее время поставят ещё больше. И там вещи, которые до сих пор другие союзники не поставляли, например ПВО.
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12.09.2022 13:24 Відповісти
Ось і вся відповідь - допомагають тому, хто воює, а не тому, хто шукає миру в очах загарбника.
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12.09.2022 12:54 Відповісти
Шольц і далі "валяєшольца"!
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12.09.2022 13:00 Відповісти
тупые отмазки шмольца и всячиское препятствие поставок вооружения и военной техники в Украину только подтверждают страх завербованного агента перед ****** ...
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12.09.2022 13:08 Відповісти
Якби всі допомагали як німці то ми б давно програли.
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12.09.2022 13:09 Відповісти
навипередки тепер біжать з допомогою....
пройшло пів року
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12.09.2022 13:11 Відповісти
їх виборці спитають..--а чи був ти причетний до перемоги України? вони за свою дупу на виборах переживають
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12.09.2022 13:14 Відповісти
Nemci mogli bi dat novyje svoji tanki leopard 2a7.Onii kak kacapskije armati no realnyje dvizetsia bez pomoci traktora
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12.09.2022 13:14 Відповісти
Немцы даже испанцам запретили поставлять Украине Леопарды, хотя испанцы хотели...
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12.09.2022 13:20 Відповісти
Ja znaju,no eti ispanskije tanki oni byli zacytoj tanka 80 godov.Vy nedumajete sto nemci xotiat vam ploxogo,.Teperesneje ix vlast eto ne Merkel banda
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12.09.2022 13:25 Відповісти
Танки 80х годов нам тоже не помешают - мы и более древним оружием воюем. Да и рашисты уже Т-62 применяют - а это танки 60-70х годов.
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12.09.2022 13:41 Відповісти
Так чего они дрыпается? Пусть присылает вместе с вермахтом в командировке.
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12.09.2022 13:43 Відповісти
фюнфь минутс алезз гемахтен натюрлих
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12.09.2022 14:23 Відповісти
Ну як, "ефект метелика" від Гете спрацював?) Почалася розмова по суті потреб.
Стаття в оригіналі, навіть через перекладач Гугл цікавіша - (https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-09/waffenlieferungen-ukraine-marder-panzer).

Напр. США теж дали чітку позицію, це знаково -

Посол США призвал руководство Германии в Украине поддержать

Однако посольство США в Германии теперь также выступает за усиление немецкой поддержки украинской армии. Посол Эми Гутманн сказала в воскресенье вечером на ZDF, что приветствует и восхищается тем, что немцы делают для Украины. «Тем не менее, мои ожидания от Германии еще выше». США «надеются и ожидают», что Германия возьмет на себя большую руководящую роль в поддержке Украины. «Мы должны сделать все, что в наших силах», - сказала она, но когда ее несколько раз спрашивали, она не стала уточнять, должна ли Германия поставить больше тяжелого оружия.

Нурипур также оставил открытым вопрос о том, должна ли Германия поставлять танки Leopard непосредственно в Украину. «Мы должны действовать сообща с нашими союзниками. Это важнее, чем споры об отдельных системах вооружений», - сказал он.
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12.09.2022 13:50 Відповісти
раз, два, взяли ! кацапам гуртом наваляли !
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12.09.2022 14:16 Відповісти
какая выживаемость у техники от пападаний ватных гронотомьотов)????????????????????????????????????????????????????????
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12.09.2022 14:22 Відповісти
Чим більше Україна буде ************* кацапів, тим більше буде допомога. Подивіться, скільки країн оголосили війну Німеччині в березні-травні 1945
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12.09.2022 14:37 Відповісти
ой что же х@йло скажет если дадим танки
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12.09.2022 15:37 Відповісти
 
 