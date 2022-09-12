Перемовини про вступ України в ЄС можуть розпочатися наступного року, - посол Німеччини Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен оптимістично оцінює перспективу початку перемовин про вступ України до ЄС наступного року в разі виконання нашою країною рекомендацій Єврокомісії.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Я завжди вважала, що Україна повинна бути в ЄС. Але це все ж таки довгий процес, спитайте у ваших сусідів - Польщі, балтійських країн. Це не буде завтра. Але я поділяю сподівання пані Ольги (Стефанішиної. - Ред.), що вже наступного року ці перемовини (про вступ. - Ред.) можуть початися", - сказала Фельдгузен.

Вона зауважила, що для цього ще треба ухвалити кілька законодавчих актів, як це зазначено у рекомендаціях Єврокомісії. Водночас посол ФРН відзначила, що Україна дуже активно почала їх виконувати.

"Якщо так триватиме, я цілком оптимістично дивлюсь на це (початок переговорів про вступ до ЄС. - Ред.), - зазначила вона.

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