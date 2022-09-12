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Новини Політика України
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євроінтеграція (428) членство в ЄС (935) Фельдгузен (108)

Перемовини про вступ України в ЄС можуть розпочатися наступного року, - посол Німеччини Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ес,евроинтеграция,союз,евросоюз,европейский

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен оптимістично оцінює перспективу початку перемовин про вступ України до ЄС наступного року в разі виконання нашою країною рекомендацій Єврокомісії.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Я завжди вважала, що Україна повинна бути в ЄС. Але це все ж таки довгий процес, спитайте у ваших сусідів - Польщі, балтійських країн. Це не буде завтра. Але я поділяю сподівання пані Ольги (Стефанішиної. - Ред.), що вже наступного року ці перемовини (про вступ. - Ред.) можуть початися", - сказала Фельдгузен.

Вона зауважила, що для цього ще треба ухвалити кілька законодавчих актів, як це зазначено у рекомендаціях Єврокомісії. Водночас посол ФРН відзначила, що Україна дуже активно почала їх виконувати.

"Якщо так триватиме, я цілком оптимістично дивлюсь на це (початок переговорів про вступ до ЄС. - Ред.), - зазначила вона.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
З зеліною ОПою нікуди нас не візьмуть.
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12.09.2022 12:57
+3
Цій опі потрібно постаратися, а то після війни буде настояща опа
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12.09.2022 13:03
+3
Обставив себе кротами і нікого слухати не хоче, бо потрапив в цілковиту залежність від них. Клоун без політичного досвіду. Хі-хі ха-ха.
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12.09.2022 13:11
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З зеліною ОПою нікуди нас не візьмуть.
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12.09.2022 12:57 Відповісти
Цій опі потрібно постаратися, а то після війни буде настояща опа
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12.09.2022 13:03 Відповісти
Обставив себе кротами і нікого слухати не хоче, бо потрапив в цілковиту залежність від них. Клоун без політичного досвіду. Хі-хі ха-ха.
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12.09.2022 13:11 Відповісти
А ще зелена пліснява нездару Залужного начальником Генштабу призначила. Був би зараз Муженко, як при Петрові Олексійовичу, ми вже у березні Крим відвоювали.
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12.09.2022 13:28 Відповісти
З зеліною ОПою нам навіть статус кандидати у члени ЄС не нададуть.
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12.09.2022 13:10 Відповісти
Це морковка перед носом віслюка.
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12.09.2022 13:13 Відповісти
Вона єму непотрібна. Зазирнути в око путіну це да!
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12.09.2022 16:43 Відповісти
Если мне не изменяет память, то статус кандидата уже предоставлен.
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12.09.2022 13:20 Відповісти
То ви щось плутаєте. При Зеленському такого ніколи не могло б статися. Може це при Порошенкові Україна статус кандидата у ЄС отримала?
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12.09.2022 13:23 Відповісти
"23 июня Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. 23 июня 2022 года Совет Европейского союза присвоил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз."
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12.09.2022 13:28 Відповісти
Не може такого бути при Зеленському, це все фейки.
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12.09.2022 13:30 Відповісти
"23 червня 2022 р. лідери 27 країн-членів ЄС ухвалили рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС."
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12.09.2022 13:30 Відповісти
Судити їх як чаушеску, і до ЄС?
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12.09.2022 13:52 Відповісти
Хвашизди до війни були проти нас у ЄС, вони і після нашої перемоги будуть проти.

Нам потрібен більш надійний союз з країнами Балтії , Польщею та Британією. А олігархічна верхівка ЄС - Франція та Німеччина нас ніколи на приймуть.
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12.09.2022 13:11 Відповісти
Я так розумію, що якась мстива та сциклива істота вирішила спамити усі мої коментарі.

Доведеться йти до Адміна та просити покарання для порушника правил сайту.
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12.09.2022 13:28 Відповісти
Пані Ксенія, дякую за зняття спаму.
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12.09.2022 13:36 Відповісти
це буде також швидко та потужно як надання зброї??
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12.09.2022 13:18 Відповісти
Цього взагалі не буде. Німцям за це ***** давно заплатило, а зараз вони просто відпрацьовують.
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12.09.2022 13:25 Відповісти
Україна зараз дуже активно виконує танець з бубном навколо прокурора НАБУ
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12.09.2022 13:25 Відповісти
Україна не поспішає. То чому Німеччина повинна поспішати ?
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12.09.2022 16:39 Відповісти
 
 