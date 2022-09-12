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Окупанти відмовились від проведення псевдореферендуму на окупованих територіях, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Російські загарбники відмовляються проводити псевдореферендум навіть для картинки російських ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, серед основних причин - вдалий наступ ЗСУ і деокупація населених пунктів у Харківській області, а також постійні атаки сил спротиву на ворожі військові бази, штаби окупантів та на учасників організації псевдореферендуму.

"Окупанти відчували тотальний спротив населення тимчасово окупованих територій. Сьогодні ми чітко розуміємо - псевдореферендум не відбудеться ніколи", - зазначив Федоров.

Попередньо окупанти проголошували, що псевдореферендум відбудеться 11 вересня. Саме на цю дату вербували колаборантів і утримували зрадників. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зрадники в окупованому Мелітополі бояться партизанів та виходять на зв'язок з українськими спецслужбами, - Федоров

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
какая битва там уже паспорта Украины достали постирали и отгладили накрахмали также и вышиванки.... виршы Шевченко и Гимн Украины наскоро учат или повторяют... пишут уже доносы в СБУ себя выгораживая мол по принуждению я---- а вот Иванов Петров Васечкин и еще 1000 мудаколв сами добровольно сотрудничали с Рашкой.. ох и намаемся мы с даунецким быдло ското базой..
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12.09.2022 14:08
+5
причина отказа "- да у них рехверендум не той системы" (С)
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12.09.2022 14:00
+4
а что случилось?
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12.09.2022 13:58
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а что случилось?
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12.09.2022 13:58 Відповісти
причина отказа "- да у них рехверендум не той системы" (С)
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12.09.2022 14:00 Відповісти
Лугандонія в печалі
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12.09.2022 14:03 Відповісти
какая битва там уже паспорта Украины достали постирали и отгладили накрахмали также и вышиванки.... виршы Шевченко и Гимн Украины наскоро учат или повторяют... пишут уже доносы в СБУ себя выгораживая мол по принуждению я---- а вот Иванов Петров Васечкин и еще 1000 мудаколв сами добровольно сотрудничали с Рашкой.. ох и намаемся мы с даунецким быдло ското базой..
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12.09.2022 14:08 Відповісти
Пусть лучше ищет свои утерянные украинские паспорта. Мда, украинской администрации для отлова коллаборантов придётся произвести полную фильтрацию тех кто жил в оккупации.
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12.09.2022 14:22 Відповісти
правильно.. пора референдумы на раССеи проводить..
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12.09.2022 14:05 Відповісти
100% одобряю. В 7 ноября с целю разделения рашки.
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12.09.2022 14:23 Відповісти
"Дебіли, ...ля"
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12.09.2022 14:06 Відповісти
Просто если провести "референдум", а потом придут ВСУ, то будет гораздо сложнее лепить ****** для свиноты. Кстати, заметили, как кацапня копирует украинское информпространство? Свое бегство они оправдывают "выравниванием фронта" и "мобильной обороной". Понимаете, как работает мозг свиноты? "Мы обосрались и бежим. Как преподнести это скоту? А что говорили украинцы, когда мы ещё могли идти вперед? Вот это же самое и говорите!".
Да только разница в том, что ВСУ действительно вели мобильную оборону, пока наступательный потенциал кацапни не сточился. А кацапы хавают любое переобувание. То они с придристровьем собрались объединяться, то уже "могильную оборону" ведут. Но всё равно всё идет по плану, суть которого до сих пор четко не сформирована и менялась уже с десяток раз.
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12.09.2022 14:07 Відповісти
Ну, а могли бы сделать "красивый жест доброй воли" -- на референдуме присоединение к россии поддержало 15% населения. Мы идём навстречу желаниям народа и съ...ем. А так приходится с позором убегать
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12.09.2022 14:15 Відповісти
нє, так нізя. бо тоді і інші частини кацапії такі ж референдуми проведуть
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12.09.2022 14:32 Відповісти
 
 