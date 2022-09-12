Окупанти відмовились від проведення псевдореферендуму на окупованих територіях, - Федоров

Російські загарбники відмовляються проводити псевдореферендум навіть для картинки російських ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, серед основних причин - вдалий наступ ЗСУ і деокупація населених пунктів у Харківській області, а також постійні атаки сил спротиву на ворожі військові бази, штаби окупантів та на учасників організації псевдореферендуму.

"Окупанти відчували тотальний спротив населення тимчасово окупованих територій. Сьогодні ми чітко розуміємо - псевдореферендум не відбудеться ніколи", - зазначив Федоров.

Попередньо окупанти проголошували, що псевдореферендум відбудеться 11 вересня. Саме на цю дату вербували колаборантів і утримували зрадників.

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