Окупанти відмовились від проведення псевдореферендуму на окупованих територіях, - Федоров
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Російські загарбники відмовляються проводити псевдореферендум навіть для картинки російських ЗМІ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.
За його словами, серед основних причин - вдалий наступ ЗСУ і деокупація населених пунктів у Харківській області, а також постійні атаки сил спротиву на ворожі військові бази, штаби окупантів та на учасників організації псевдореферендуму.
"Окупанти відчували тотальний спротив населення тимчасово окупованих територій. Сьогодні ми чітко розуміємо - псевдореферендум не відбудеться ніколи", - зазначив Федоров.
Попередньо окупанти проголошували, що псевдореферендум відбудеться 11 вересня. Саме на цю дату вербували колаборантів і утримували зрадників.
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Да только разница в том, что ВСУ действительно вели мобильную оборону, пока наступательный потенциал кацапни не сточился. А кацапы хавают любое переобувание. То они с придристровьем собрались объединяться, то уже "могильную оборону" ведут. Но всё равно всё идет по плану, суть которого до сих пор четко не сформирована и менялась уже с десяток раз.