Окупанти завдали удару по Харкову. Прильоти в Основ’янському та Київському районах, 1 людина загинула (оновлено)
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Російські окупанти знову завдали удару по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Окупанти завдали удару по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Не ігноруйте сигнали тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Синєгубов уточнив, що є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова.
"На жаль, 1 людина загинула, поранено 1 перехожого. Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється", - додав Синєгубов.
За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, відбувся масований обстріл Харкова.
"Влучання у центрі міста, прильоти у Основ'янському та Київському районах. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється", - зазначив Терехов.
Будь ласка, зачекайте...
Із москалями по іншому ніяк, вони розуміють лише силу.
Мені тут писали "не на часі", "нема чим", "можемо спровокувати загальну мобілізацію", "нема координат військових та інфраструктурних об'єктів" і т.п.
Нарешті Головний Редактор написав сьогодні: "Тепер Україна змушена завдати ударів у відповідь по енерго інфраструктурі на окупованих територіях та на території РФ".
Прогнозую різке збільшення коментів на користь отвєток по бєлгороду 🙂🙂🙂