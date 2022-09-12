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Окупанти завдали удару по Харкову. Прильоти в Основ’янському та Київському районах, 1 людина загинула (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Російські окупанти знову завдали удару по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Окупанти завдали удару по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Не ігноруйте сигнали тривоги!", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше Синєгубов уточнив, що є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова.

"На жаль, 1 людина загинула, поранено 1 перехожого. Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється", - додав Синєгубов.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, відбувся масований обстріл Харкова.

"Влучання у центрі міста, прильоти у Основ'янському та Київському районах. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється", - зазначив Терехов.

Автор: Ірина Дашківська
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поки не почнемо завдавати ударів по території москальськой орди у відповідь, обстріли українських міст будут продовжуватись. якщо б у нас була наша, українська зброя (ракети малої та середньої дальності, РСЗВ з великою дальністю) то ми могли б наносити удари у відповідь та не питали б дозволу ні в кого. тому що заборона ударів по території орди діє виключно на західну зброю. але наша зброя давно закатана в асфальт Zеленими "слугами кремля".
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12.09.2022 13:40 Відповісти
Точка-У, Смерч, Ураган?
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12.09.2022 13:50 Відповісти
томогавк по мячику в москве с бомбасс арены
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12.09.2022 14:39 Відповісти
Я вже сьомий місяць пишу, що треба давати відповіді по бєлгородському князівству.
Із москалями по іншому ніяк, вони розуміють лише силу.

Мені тут писали "не на часі", "нема чим", "можемо спровокувати загальну мобілізацію", "нема координат військових та інфраструктурних об'єктів" і т.п.

Нарешті Головний Редактор написав сьогодні: "Тепер Україна змушена завдати ударів у відповідь по енерго інфраструктурі на окупованих територіях та на території РФ".

Прогнозую різке збільшення коментів на користь отвєток по бєлгороду 🙂🙂🙂
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12.09.2022 13:48 Відповісти
Народ, те, кто пишут, что нужно в ответ на обстрелы домов и объектов гражданской инфраструктуры делать то же самое в Белгороде и повсюду запоребриком, куда сможем дотянуться. Это тот же вопрос, что и брать пленных или расстреливать и резать как свинособак. Нам всем очень хочется убивать орков после всего, что они натворили и ответить ударами по их гражданским объектам. Мне тоже. Но давайте попробуем отключить эмоции и включить логику. Для стран Запада с их верховенством права мирного человека на жизнь кастрация пленных и выжигание их термобарическим оружием, ровно как и удары по цивильным объектам - признак варварства и преступление само по себе. Нашим западным друзьям сложно пояснить, что когда убивают твоих детей и насилуют женщин, сложно думать о праве населения рф, поддерживающего все это, на нормальную жизнь без обстрелов и смертей. Но, если мы хотим, чтобы нам продолжали помогать, мы должны выглядеть макимально светлой, цивилизованной сторой. Иначе тут же в Европе поднимут вой проплаченные шакалы путлера о том, что из предоставленного за деньги европейских налогоплательщиков оружия убивают "ни в чем не повинных гражданских жителей россии". Надеюсь, идея понятна.
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12.09.2022 13:59 Відповісти
 
 