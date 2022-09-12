Окупанти завдали удару по Харкову. Прильоти в Основ’янському та Київському районах, 1 людина загинула (оновлено)

Російські окупанти знову завдали удару по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Окупанти завдали удару по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Не ігноруйте сигнали тривоги!", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше Синєгубов уточнив, що є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова.

"На жаль, 1 людина загинула, поранено 1 перехожого. Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється", - додав Синєгубов.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, відбувся масований обстріл Харкова.

"Влучання у центрі міста, прильоти у Основ'янському та Київському районах. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється", - зазначив Терехов.