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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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ліквідація (1960) Нова Каховка (167) державна зрада (1076) Гура (3)

Росіяни показали по ТБ зрадника Гуру з Нової Каховки. Раніше думали, що він помер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Заступник голови адміністрації" Віталій Гура каже, що його "смерть" нібито інсценувала ФСБ. І обіцяє повернутися.

Гуру показав російський державний "Перший канал", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зрадник твердить, що його "смерть" 6 серпня була нібито інсценована російською ФСБ, яка отримала інформацію про підготовку замаху.

"На початку серпня до мене підійшли і сказали, що на мене готують замах, надали запис, що мають, що хочуть мене вбити", - розповів він.

Гура заявив, що він нібито повернеться до Нової Каховки і займатиметься своєю діяльністю далі.

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Росіяни показали по ТБ зрадника Гуру з Нової Каховки. Раніше думали, що він помер 01

Віталій Гура

Також російське пропагандистське телебачення назвало інсценуванням вбивство так званого "заступника начальника поліції" окупованої росіянами Нової Каховки Сергія Томки, про яке повідомлялося в липні. Колаборант Томка теж з’явився в ефірі.

Росіяни показали по ТБ зрадника Гуру з Нової Каховки. Раніше думали, що він помер 02

Сергій Томка

Нагадаємо, про ліквідацію зрадника Гури стало відомо 6 серпня. Тоді повідомляли, що в нього стріляли з пістолета Макарова у приватному будинку. Потім намагалися діставити з пораненням до Криму, але Гура нібито вмер під час транспортування.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
здохнут по любому. просто это "отложенный запуск" ))
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12.09.2022 13:36
+19
Треба виправляти недопрацювання.
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12.09.2022 13:36
+7
СООБЩИЛИ--- САЛЬДО ПОМЕР В МОСКВЕ БОЛЬНИЧКЕ СКЛИФОСОВСКОГО РЕАНИМАЦИЯ....
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12.09.2022 13:48
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здохнут по любому. просто это "отложенный запуск" ))
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12.09.2022 13:36 Відповісти
СООБЩИЛИ--- САЛЬДО ПОМЕР В МОСКВЕ БОЛЬНИЧКЕ СКЛИФОСОВСКОГО РЕАНИМАЦИЯ....
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12.09.2022 13:48 Відповісти
Скловату під сраку
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12.09.2022 13:53 Відповісти
если это подтвердиться (пока не гуглиться шо подох) то последними его словами были "не хочу уезжать из склифа. здесь так было уютно, по домашнему....."
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12.09.2022 13:57 Відповісти
Треба виправляти недопрацювання.
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12.09.2022 13:36 Відповісти
Це прекрасно. Тепер не спи. Очікуй. І в цей раз буде довго, боляче і безальтернативно
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12.09.2022 15:25 Відповісти
Отрицательный взлет СУ-25 в Криму
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12.09.2022 13:38 Відповісти
Нехай помріє... поки живий, адже недовго йому залишилось.
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12.09.2022 13:38 Відповісти
как всем известно сказка становится былью...
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12.09.2022 13:39 Відповісти
Ну так если они живы и у них все хорошо, что ж они обратно не едут справляться со своими обязанностями? Ляжки? Языками чесать легче?
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12.09.2022 13:41 Відповісти
Прiждайте воскреслi мудаки,вас чекають з нетерпiнням!
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12.09.2022 13:45 Відповісти
*****. Вже не жилець шо перший шо другий.
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12.09.2022 13:47 Відповісти
Чогось він мені на кобзона схожий)) Туди його на концерт.
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12.09.2022 13:48 Відповісти
Мінус одне життя.
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12.09.2022 13:54 Відповісти
Гура - позашлюбний брат чи невдала косметична операція Януковича?
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12.09.2022 13:54 Відповісти
Так. І цепяру насунув як в бригадних з 90х.
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12.09.2022 14:00 Відповісти
А може то дубльори? Кацапи могли поштукатурити якогось актьоришку і видати по ЗМІ "тіпа от какіє ми маладци, плани хахлов раскриваєм, сваих в абиду не дадім". Досвід великий у них в цьому є: мутін вже ніби давно подох, а дубльори світяться.
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12.09.2022 14:05 Відповісти
Замість швидої смерть буде довга в колонії. На розборі завалів та вібдбудові зруйнованого. Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже
Скільки в святу землю впало зерен жита -
Стільки РАЗІВ буде тебе, враже ВБИТО

Скільки зробиш, враже, кроків по Вкраїні -
Стільки ТВОГО ляже РОДУ в домовині
Боже прости, але вони не заслуговують на твою опіку
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12.09.2022 14:12 Відповісти
"Гура заявив, що він нібито повернеться до Нової Каховки і займатиметься своєю діяльністю далі." (с)
Т.е. готовится к сьемке новая серия ужастика " Пункт назначения" ....
"Завітайте, "люди добрі",
Завше будуть раді вам. " (с)
Встретят - обнимут - в лоб поцелуют ...
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12.09.2022 14:19 Відповісти
дупа кабина шо морда в экран 19 не влазе...
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12.09.2022 14:37 Відповісти
утонченно издеваются рашисты над мудаками, - со вкусом =)
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12.09.2022 14:37 Відповісти
Цой жив ?
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12.09.2022 16:58 Відповісти
 
 