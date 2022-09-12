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Українські морпіхи знищили 4 ворожі танки, 2 самохідні гаубиці "Мста-С", - ВМС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу знищили чотири танки та дві самохідні гаубиці РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляює пресслужба ВМС ЗСУ у Телеграм.
11 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.
"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 4 танки, 2 самохідні гаубиці "Мста-С", - йдеться у повідомленні.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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Fjall_Raven
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Вася Шевченко f77d76ba
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Чайка Київ
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