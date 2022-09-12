Кабмін зняв обмеження на виїзд людей з інвалідністю за кордон. ПЕРЕЛІК

Кабінет міністрів зняв обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю та тих, що їх супроводжують під час воєнного стану.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

Також уряд збільшив до семи днів термін для звернення супровідників до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.

От кому дозволено перетинати державний кордон:

людині з інвалідністю I або II групи - у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така людина; дружини/чоловіка, повнолітніх сина/дочки, їхніх дружини/чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки та інвалідність);

людині з інвалідністю I або II групи або іншій людині, яка потребує постійного догляду, - у супроводі постійного доглядальника;

людині з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною, - у супроводі опікуна; якщо опікуна не призначили, то в супроводі одного з повнолітніх членів сімʼї;

людям з інвалідністю або іншим людям, які потребують постійного догляду, проживають в установах та отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду.

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