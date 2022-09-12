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кордон (3118) Кабмін (6265) Міністерство соціальної політики (594) інвалідність (95)

Кабмін зняв обмеження на виїзд людей з інвалідністю за кордон. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

инвалид,кресло

Кабінет міністрів зняв обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю та тих, що їх супроводжують під час воєнного стану.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

Також уряд збільшив до семи днів термін для звернення супровідників до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.

От кому дозволено перетинати державний кордон:

  • людині з інвалідністю I або II групи - у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така людина; дружини/чоловіка, повнолітніх сина/дочки, їхніх дружини/чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки та інвалідність);
  • людині з інвалідністю I або II групи або іншій людині, яка потребує постійного догляду, - у супроводі постійного доглядальника;
  • людині з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною, - у супроводі опікуна; якщо опікуна не призначили, то в супроводі одного з повнолітніх членів сімʼї;
  • людям з інвалідністю або іншим людям, які потребують постійного догляду, проживають в установах та отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду.

Також читайте: Людям з інвалідністю наразі не потрібно повторно проходити комісію для продовження дії відповідної довідки, - МОЗ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Зараз клізмачи зароблять.
Та "інвалідів" річька хлине за кордон. Ось такіяк ці "інваліди" - орденоносці
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12.09.2022 13:55
+8
Ту инвалидность хрен получишь у нас!
А те, кто её имеютЮ, даже безногие!!!, проходят каждый год комиссию! Разве это правильно?
После инсульта, если ты сам ходишь, инвалидность НЕ дают! Можно даже и не рыпаться. А работать? Кто возьмёт человека после инсультиа, коглда вся левая сторона бездействует?
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12.09.2022 14:14
+7
Вся верховна рада выедет и нынешняя и бывшая. И все дочки и сынки богатых *******,кто не успел.
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12.09.2022 13:57
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Вот гиркин тварь, мразь, подонок и ...

Гиркин назвал регионы России по которым ударят ВСУ и призвал Кремль "безжалостно гасить" Киев и Западную Украину

https://donpress.com/news/12-09-2022-girkin-nazval-regiony-rossii-po-kotorym-udaryat-vsu-i-prizval-kreml-bezzhalostno
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12.09.2022 13:51 Відповісти
В сенсі "вот"? Він завжди був великоімперською поганню. Те, що він зараз клепошить відосики, які приємно дивитися українцям - це не тому, що він проти війни, а тому, що він докоряє кремлю, що ті надто м'яко діють. Він у порівняння з ****** - ультраправий. Він за тотальну мобілізацію на рашці і на використання абсолютно всіх засобів проти України.
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12.09.2022 14:05 Відповісти
Не цепляйтесь к словам)

"Начнётся такое, что вам и не снилось": Ходаковский выступил против мобилизации в России

https://donpress.com/news/12-09-2022-nachnyotsya-takoe-chto-vam-i-ne-snilos-khodakovskiy-vystupil-protiv-mobilizacii-v
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12.09.2022 14:12 Відповісти
Зараз клізмачи зароблять.
Та "інвалідів" річька хлине за кордон. Ось такіяк ці "інваліди" - орденоносці
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12.09.2022 13:55 Відповісти
тю..отримали інвалідність на пілставі ожиріння...он, пики у камеру не влазять))
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12.09.2022 16:07 Відповісти
Вся верховна рада выедет и нынешняя и бывшая. И все дочки и сынки богатых *******,кто не успел.
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12.09.2022 13:57 Відповісти
Хотя всю эту богатенькую мразь надо гнать на кацапов без оружия и бронежилетов.
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12.09.2022 13:59 Відповісти
Багато людей уїхали і уїдуть закордон
Але питання в тому чи всі повернуться ? Ні не всі .
З одного боку погано бо Україна втрачає трудові ресурси з
іншого якщо уїдуть пенсіонери і не повернуться в Україну
Тоді країна виграє
Отримають громадянство і будуть пенсії отримувати европейські
А Україна виграє -що в неї буде дуже мало пенсіонерів і не треба стільки коштів виплачувати
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12.09.2022 13:59 Відповісти
многие вернутся! платить налоги и отчитываться за каждый чих наши люди не приучены
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12.09.2022 14:08 Відповісти
Люди з обмеженими можливостями хоча б побачать, що таке турбота цивілізованих держав про інвалідів. У нас вони позбавлені будь-яких можливостей існувати.

Турбота про інвалідів та тварин безхатченків - це одна з головних ознак здорового суспільства у країні.
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12.09.2022 14:11 Відповісти
Може і ти, тварина-безхатченко, пошукаєш кращої долі?)
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12.09.2022 14:14 Відповісти
тобі скотиняці що інваліди зробили.
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12.09.2022 15:03 Відповісти
А хто писав про інвалідів, дурнику?
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12.09.2022 23:40 Відповісти
Ту инвалидность хрен получишь у нас!
А те, кто её имеютЮ, даже безногие!!!, проходят каждый год комиссию! Разве это правильно?
После инсульта, если ты сам ходишь, инвалидность НЕ дают! Можно даже и не рыпаться. А работать? Кто возьмёт человека после инсультиа, коглда вся левая сторона бездействует?
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12.09.2022 14:14 Відповісти
Наслідки совка, вони ще не зникли. Неповага до людини, особливо хворої людини, яка наче вже не треба суспільству, все це нам треба ще побороти.
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12.09.2022 14:21 Відповісти
100 відсотків..сам проходив цю принизливу процедуру кожен рік ,поки не насварився і не дав хабаря..
все Залежить від розміру хабаря можна і Першу групу получити на все життя,...
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12.09.2022 15:07 Відповісти
А Ви можете сказати, скільки треба дати на лапу?
Й друге запитання. Скільки в місяц Ви отримуєте пенсії?
Я так розумію, інвалідність після інсульту? Чи ні?
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12.09.2022 15:12 Відповісти
я проходив давно.2006 році ...невже ви вважаєте шо зараз не можна купити?зі мною проходив комісію абсолютно здоровий/ ,але він був Завгоспом училища,то йому дали 2 групу/написали ніби щось з серцем, типу робота нервова з студентами../ціни були можна сказати мінімальні.зараз звичайно наааабагато більші...але кожен рік сварився ,бо у мене нога коротша за іншу і за рік ну ніяк не виростає /3 група\ .пенсія..от недавно прийшла 6 числа ,2300грн./то шоб ви не подумали шо в іншій валюті/
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12.09.2022 15:30 Відповісти
С 3 группой все и так спокойно ездили за кордон.
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12.09.2022 14:42 Відповісти
6 місяців війни і кабмін 6 місяців крім як в,їзд, виїзд через кордон нікуя не робить
ну нема, млять, більше чим зайнятися
проблем в кабміні нема
все в Україні зашибісь
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12.09.2022 15:03 Відповісти
А разве инвалидам запрещали выезжать?
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12.09.2022 15:50 Відповісти
Зараз річ про їнших "інвалідів".
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12.09.2022 16:24 Відповісти
Не зовсім зрозуміло. Якщо інваліди не мали обмежень , то які зараз зняли?
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12.09.2022 17:56 Відповісти
 
 