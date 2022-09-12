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Кабмін зняв обмеження на виїзд людей з інвалідністю за кордон. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Кабінет міністрів зняв обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю та тих, що їх супроводжують під час воєнного стану.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.
Також уряд збільшив до семи днів термін для звернення супровідників до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.
От кому дозволено перетинати державний кордон:
- людині з інвалідністю I або II групи - у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така людина; дружини/чоловіка, повнолітніх сина/дочки, їхніх дружини/чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки та інвалідність);
- людині з інвалідністю I або II групи або іншій людині, яка потребує постійного догляду, - у супроводі постійного доглядальника;
- людині з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною, - у супроводі опікуна; якщо опікуна не призначили, то в супроводі одного з повнолітніх членів сімʼї;
- людям з інвалідністю або іншим людям, які потребують постійного догляду, проживають в установах та отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду.
Топ коментарі
+14 Старый зольдат
показати весь коментар12.09.2022 13:55
+8 Irina So 2b51f28f
показати весь коментар12.09.2022 14:14
+7 Alex Smith bb5fe51c
показати весь коментар12.09.2022 13:57
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Та "інвалідів" річька хлине за кордон. Ось такіяк ці "інваліди" - орденоносці
Але питання в тому чи всі повернуться ? Ні не всі .
З одного боку погано бо Україна втрачає трудові ресурси з
іншого якщо уїдуть пенсіонери і не повернуться в Україну
Тоді країна виграє
Отримають громадянство і будуть пенсії отримувати европейські
А Україна виграє -що в неї буде дуже мало пенсіонерів і не треба стільки коштів виплачувати
Турбота про інвалідів та тварин безхатченків - це одна з головних ознак здорового суспільства у країні.
А те, кто её имеютЮ, даже безногие!!!, проходят каждый год комиссию! Разве это правильно?
После инсульта, если ты сам ходишь, инвалидность НЕ дают! Можно даже и не рыпаться. А работать? Кто возьмёт человека после инсультиа, коглда вся левая сторона бездействует?
все Залежить від розміру хабаря можна і Першу групу получити на все життя,...
Й друге запитання. Скільки в місяц Ви отримуєте пенсії?
Я так розумію, інвалідність після інсульту? Чи ні?
ну нема, млять, більше чим зайнятися
проблем в кабміні нема
все в Україні зашибісь