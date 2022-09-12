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На Харківщині нацгвардійці знищили ворожі Су-25, "Урали", БТРи та взяли у полон окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак,авіація,російська,підбитий

Спецпризначенці Нацгвардії знищили ворожий літак, а також взяли в полон до десяти військовослужбовців російських окупаційних військ поблизу Куп’янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"Гвардійський розрахунок ПЗРК "Стінгер" знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25. Вже за декілька годин мінометники-спецпризначенці виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника. У результаті знищено дві вантажівки "Урал", два БТР-82, одну бойову броньовану машину та бензовоз. При цьому вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли в полон сімох окупантів.

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"Таким чином українські захисники поповнили так званий "обмінний фонд". Крім того, гвардійці, захопили два БТР-80 противника у справному стані, і подякували керівництву окупантів за своєрідний "адресний ленд-ліз" для свого підрозділу", - додали у Нацгвардії.
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Слава ЗСУ !!
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12.09.2022 14:06 Відповісти
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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12.09.2022 14:11 Відповісти
Вопрос.Вчера Жданов рассказа,что раша собирает Совбез ООН на тему,внимание,"наступление Украины нелегитимно и захваченную технику надо вернуть")Мне кажется,что такая хня даже для раши перебор.Кто об этом еще слышал?
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12.09.2022 14:13 Відповісти
Жданов, конечно, не профессор, но такой дурни даже он сказать не мог.
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12.09.2022 14:23 Відповісти
Вчера было
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12.09.2022 14:37 Відповісти
Павло Жданов це оголошував та сперся на офіційніу заяву Недзелі представника раші в ООН.
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12.09.2022 15:15 Відповісти
Треба дати посмоктати тій Недзелі, а потім посадити його на пляшку від французького шампанського. Щоб до горла недзелі донедзеліло.
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12.09.2022 15:40 Відповісти
Пайку взятым в плен чмонюкам нарезать минимальную. Хлеб. Вода. Кубик сахара для радости раз в неделю. Нечего жировать. Страна превращена в руины.
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12.09.2022 14:21 Відповісти
ну вот ответ тем, кто спрашивает где стингеры, почему только иглами сбивают. Потому что на 20 игл приходится один стингер.
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12.09.2022 16:06 Відповісти
 
 