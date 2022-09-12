На Харківщині нацгвардійці знищили ворожі Су-25, "Урали", БТРи та взяли у полон окупантів

Спецпризначенці Нацгвардії знищили ворожий літак, а також взяли в полон до десяти військовослужбовців російських окупаційних військ поблизу Куп’янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"Гвардійський розрахунок ПЗРК "Стінгер" знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25. Вже за декілька годин мінометники-спецпризначенці виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника. У результаті знищено дві вантажівки "Урал", два БТР-82, одну бойову броньовану машину та бензовоз. При цьому вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли в полон сімох окупантів.

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"Таким чином українські захисники поповнили так званий "обмінний фонд". Крім того, гвардійці, захопили два БТР-80 противника у справному стані, і подякували керівництву окупантів за своєрідний "адресний ленд-ліз" для свого підрозділу", - додали у Нацгвардії.