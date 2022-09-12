ЗСУ деокупували 500 квадратних км на Херсонщині. Визволено Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку, - ОК "Південь"
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Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п’ять населених пунктів.
Про це сьогодні на брифінгу заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що деякі населені пункти Херсонської області звільнені і перебувають під українським прапором", - заявила вона.
Зокрема, ЗСУ деокупували Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.
Будь ласка, зачекайте...
Сухий ставок?! Ціково.. куди далі? Давидів Брід, чи на Чкалове?
Дальше наши на Брускинское, на дорогу Т2207 до Берислава, рассекая правобережную группировку на две части, и оставляя Давыдов Брод за спиной в оперативном окружении.
А дорога, по которой идет логистика в Давыдов Брод и Александровки идет через Брускинское, а значит - вышел на дорогу - нет снабжения. А от Брускинского до Берислава - 35 км. Всё, херсонский арбуз перерезан пополам. Далі відрізаємо по скибочці.
Арбуз навпіл вже перерізаний Інгульцем, і зруйнованим мостом в Дар'ївці, з ускладненою логістикою. То ж це буде поділ орків на лівому березі Інгульця з виходом на Берислав. Та поки просувається все важко, але просувається.
Оточення Д.броду і В.Олександрівки з виходом на Берислав, чи взяття Д.Броду що призведе, скоріше всьго до втечі рашистів у Берислав, і те і те добре
Дорога Т0403 вообще не в этом районе, и к Давыдову Броду и обеим Александровкам и близко не имеет никакого логистического отношения. Так что пусть кацапы там пока сидят, и доедают свои сухпаи и намародеренные закрутки, и готовятся морально к плену.
А з Сухого Ставка до Костромки 5км - далі все дорогами. Ви кажете теж саме , так як вийти на дорогу не заходячи в Брускинське, можливо на відрізку як раз між Брускинським і Чкалове (наприклад в районі Костромки). Чекаємо гарних новин, буду радий просуванню по любому напрямку.
У Інгульця два берега, на одному з них Снігурівка, до неї Т0403 відношення не має. Якщо по т2207 вийти, наблизитись до Бериславу, то будуть контролюватися всі шляхи, в вони фактично попадуть в оточення
Ми про одне і теж говоримо.
Чи прорив на Берислав, чи взяття одного з укріпрайонів, в любому випадку похоронить угрупування на лівому березі Інгульця. В першому пості і написав що цікаво, де ж вони «просідають.
Постачання суттєво ускладнене, але воно є. Понтони, пароми, баржі. Чи ви думаєте що жодна вантажівка не перетинає Дніпро?
Из Мылового можно доехать до Алесандровок - там есть дорога через Борозенское, но на подъезде к Алесандровке весь транспорт *********** наша арта с другого берега Ингульца. Так что кацапы в Александровке просто обреченно ждут хоть какого-то исхода из той жопы, в которую они попали.
Там сложно все, очень непросто там эти метры-километры нам даются.
А и ещё, например, был период когда говорили что Антоновский все, а по нему возили БК. Так что по возможности узнавайте инфо у местных
За подробностями к Генштабу или знакомым кто там непосредственно - я с вами лично не знаком, для конкретики.
В вашей манере, абстрактно, могу ответить - на войне стреляют обе сторон ).
після невдалої спроби наступу в червні, коли ми форсували Інгулець, за ними залишився невеликий плацдарм на лівому березі Інгульц. І коштував він нам дуже дорого…
По ситуаці прямо на зараз - в районі Д.Броду «дуже гаряче». Без подробиць)
Але в нас багато поранених.