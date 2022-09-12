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ЗСУ деокупували 500 квадратних км на Херсонщині. Визволено Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п’ять населених пунктів.

Про це сьогодні на брифінгу заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що деякі населені пункти Херсонської області звільнені і перебувають під українським прапором", - заявила вона.

Зокрема, ЗСУ деокупували Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти запасаються цивільним одягом та готуються до втечі на Херсонщині, - Братчук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
це як слова самої найгарнішої пісні
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12.09.2022 14:10
+13
Отак, потрохи, потрохи... Севастополь, ау!
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12.09.2022 14:12
+9
Слава ЗСУ ‼️Красавчики 🙏❤️👍💙💛❤️❤️❤️❤️‼️🍀🍀🍀
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12.09.2022 14:40
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це як слова самої найгарнішої пісні
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12.09.2022 14:10 Відповісти
Слава ЗСУ!
Сухий ставок?! Ціково.. куди далі? Давидів Брід, чи на Чкалове?
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12.09.2022 14:12 Відповісти
а шо там нашим делать, в Давыдовом Броде? там у кацапов б\к и жратва заканчивается, и они в домах давно простыни присматривают, что бы возле моста помахать в конце недели.
Дальше наши на Брускинское, на дорогу Т2207 до Берислава, рассекая правобережную группировку на две части, и оставляя Давыдов Брод за спиной в оперативном окружении.
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12.09.2022 15:39 Відповісти
Візьмуть Д.Брод , скоріш за все побіжать з В.Олександрівки. Але здається мета таки Чкалове, це і є напрямок Т2207, можна і без Брускинського вийти на Чкалове. Тому і цікаво.
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12.09.2022 19:26 Відповісти
Давыдов Брод, так же ка и обе Александровки - не интересны. Там сейчас сидит обменный фонд + удобрения. Идти на Чкалово из Сухого Ставка можно только полями\грунтовками через посадки и канавы. Нахер нужны такие приключения, что бы что? Спросить у местных в Чкалово "как оно было"?
А дорога, по которой идет логистика в Давыдов Брод и Александровки идет через Брускинское, а значит - вышел на дорогу - нет снабжения. А от Брускинского до Берислава - 35 км. Всё, херсонский арбуз перерезан пополам. Далі відрізаємо по скибочці.
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12.09.2022 19:52 Відповісти
З Чкалоле вийти на трасу т2207 не «штурмуючи» Брускинське. З Сухого ставку до Костромки всьго 5км. Поповнення може відбуватися і по дорозі Т0403. Крім того є ще Снігурівка, тож наш плацдарм на Інгульці також прострілюється з трьох боків, і те що закріпилися в Сухому ставку дуже добре.
Арбуз навпіл вже перерізаний Інгульцем, і зруйнованим мостом в Дар'ївці, з ускладненою логістикою. То ж це буде поділ орків на лівому березі Інгульця з виходом на Берислав. Та поки просувається все важко, але просувається.
Оточення Д.броду і В.Олександрівки з виходом на Берислав, чи взяття Д.Броду що призведе, скоріше всьго до втечі рашистів у Берислав, і те і те добре
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12.09.2022 20:34 Відповісти
та нахер то Брускинское нужно, даже если там и есть до полусотни туловищ. На дорогу нужно выйти, а не месить грязюку полями до Чкалова, перетаскивая технику через канавы, ползая эти 15 км полдня, як воша по по мокрому кожуху.
Дорога Т0403 вообще не в этом районе, и к Давыдову Броду и обеим Александровкам и близко не имеет никакого логистического отношения. Так что пусть кацапы там пока сидят, и доедают свои сухпаи и намародеренные закрутки, и готовятся морально к плену.
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12.09.2022 21:08 Відповісти
Т0403 як раз у тому районі, і з Милове (і не тільки) іде дорога до Олексадрівок.
А з Сухого Ставка до Костромки 5км - далі все дорогами. Ви кажете теж саме , так як вийти на дорогу не заходячи в Брускинське, можливо на відрізку як раз між Брускинським і Чкалове (наприклад в районі Костромки). Чекаємо гарних новин, буду радий просуванню по любому напрямку.
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12.09.2022 21:25 Відповісти
Т0403 идет по самому берегу Днепра из Днепропетровской области, и к логистике кацапских подразделений на берегу Ингульца никакого отношения не имеет. Собственно, как и для нас в оперативно-тактическом плане тоже.
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12.09.2022 21:36 Відповісти
Т0403 йде від самого Бериславу до Нікополя, і з неї до Олександрівок (Д.Брід) недалеко. Це не найкоротший шлях, та він робочий.
У Інгульця два берега, на одному з них Снігурівка, до неї Т0403 відношення не має. Якщо по т2207 вийти, наблизитись до Бериславу, то будуть контролюватися всі шляхи, в вони фактично попадуть в оточення
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12.09.2022 22:21 Відповісти
для нас дорога "прижатая" к берегу Днепра никакой оперативно-тактической пользы абсолютно не несёт.
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12.09.2022 22:28 Відповісти
Вона згадувалась в контексті використання орками для поповнення.
Ми про одне і теж говоримо.
Чи прорив на Берислав, чи взяття одного з укріпрайонів, в любому випадку похоронить угрупування на лівому березі Інгульця. В першому пості і написав що цікаво, де ж вони «просідають.
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12.09.2022 22:40 Відповісти
Для пополнения откуда? из Никополя хавчик и б\к везут?
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12.09.2022 22:48 Відповісти
З Бериславу, козацького, Львово - при потребі
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12.09.2022 23:00 Відповісти
из Берислава по этой дороге что везут? б\к? Так там его уже нихуя нету. И потом - куда? кому? в Никополь, что ли?
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12.09.2022 23:29 Відповісти
Блін, ви знущаєтесь, з козацько і Львово він може потрапити в Берислав? Якщо їхати по цій трасі, звертаєте біля Милового і їдетена Олександрівки.
Постачання суттєво ускладнене, але воно є. Понтони, пароми, баржі. Чи ви думаєте що жодна вантажівка не перетинає Дніпро?
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12.09.2022 23:36 Відповісти
вдоль правого берега Днепра по этой дороге они сейчас взад-вперед только пижженые друг у друга лодки возят. Снабжение там сейчас такое, что им только гомеопатическими дозами б\к на правый берег забрасывают, а жрут они то, что у местных *******, ну и сухпай, если подвезут. Грузовики Днепр не пересекают - ящики грузят на мелкие плавсредства, и ночью буксируют на правый берег.
Из Мылового можно доехать до Алесандровок - там есть дорога через Борозенское, но на подъезде к Алесандровке весь транспорт *********** наша арта с другого берега Ингульца. Так что кацапы в Александровке просто обреченно ждут хоть какого-то исхода из той жопы, в которую они попали.
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13.09.2022 00:06 Відповісти
Ладно я не буду вас переубеждать, только за вчера «уничтожено» 2 переправы, которые они сегодня восстановят или уже. По херсонской объездной ночью проходят даже небольшими колонами (товарищ непосредственно там живет). Грузовики и технику перевозят на понтонах, паромах, баржах. Никто бк лодками не возит. Да, прилетает по местам переправ регулярно, да склады с бк уничтожаются, но это существенно ограниченное снабжение, а не отсутствие или вручную лодками.
Там сложно все, очень непросто там эти метры-километры нам даются.
А и ещё, например, был период когда говорили что Антоновский все, а по нему возили БК. Так что по возможности узнавайте инфо у местных
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13.09.2022 08:51 Відповісти
Все таки Давидів Брід! Олександрівка приготуватись/чи хоча б приготувати кеди)
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13.09.2022 19:28 Відповісти
Это такая деза. Сидит там сотня туловищ росгвардии по хатам местных (шоб не прилетало), нахер никому не нужна. Они уже в оперативном окружении. Когда морально созреют и смирятся с неизбежным - пусть выходят с простынями в район моста в указанное время. Бежать полями на Борозенское - опасно: БПЛА может арту навести, если группа будет больше пяти или на технике.
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13.09.2022 23:09 Відповісти
Там нормальные укрепрайоны у них. И прорыв на Д.Броде очень хороший перспективный результат. Вы вообще в курсе сколько наших полегло в первой попытке в июне? Тот плацдарм небольшой дорого обошёлся. И сейчас не прогулка далеко.
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13.09.2022 23:17 Відповісти
не надо ничего "прорывать". Пусть там сидят в давыдовбродовском "укрепрайоне" по хатам и сараям. Когда закончится сухпай, то начнут ******* картофан из погребов. Сдаваться придут, когда связи с командирами не станет. Не захотят сейчас перейти Ингулец с наволочками на палках, значит сдадутся позже, когда наши ССО внезапна на рассвете на "доброе утро" придут с восточного направления. Правда, тогда не у всех будут шансы сдаться.
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14.09.2022 03:07 Відповісти
Поговорите с кем-то, с того направления. У вас «немного» искаженное представление о том что там происходит. Мягко говоря.
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14.09.2022 08:24 Відповісти
А что вам рассказывают? наши войска в Давыдовом Броде каждый день под артобстрелами пытаются навести понтонную переправу через Ингулец?
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14.09.2022 09:38 Відповісти
Выше все написал. Двигаемся, но совсем не легко. Нужно пробиться «внутрь» - Снигиревка, д.брод, александровка, кисилевка - все подойдёт. Снабжение орковсущественно осложнено, но есть.
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14.09.2022 09:59 Відповісти
я задал вам конкретный вопрос насчёт Давыдова Брода, а вы мне снова пытаетесь какую-то ссанину в уши лить.
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14.09.2022 10:04 Відповісти
Ссанину, и сказки про белые тряпки, отсутствие сухпая, что БК лодками возят, что трасса т0403 не используется капами для снабжения и т.д., льёте тут Вы.
За подробностями к Генштабу или знакомым кто там непосредственно - я с вами лично не знаком, для конкретики.
В вашей манере, абстрактно, могу ответить - на войне стреляют обе сторон ).
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14.09.2022 10:24 Відповісти
вот и не надо мне рассказывать про какой-то мифический плацдарм в Давыдовом Броде. За подробносями - к ГШ, а знакомиться здесь с "новым призывом" я как-то вообще не намерен.
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14.09.2022 10:29 Відповісти
Ви зовсім не володієте ситуацією, по тому напрямку(
після невдалої спроби наступу в червні, коли ми форсували Інгулець, за ними залишився невеликий плацдарм на лівому березі Інгульц. І коштував він нам дуже дорого…
По ситуаці прямо на зараз - в районі Д.Броду «дуже гаряче». Без подробиць)
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14.09.2022 11:04 Відповісти
Отак, потрохи, потрохи... Севастополь, ау!
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12.09.2022 14:12 Відповісти
Ці інородні тіла треба виносити.
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12.09.2022 14:14 Відповісти
Слава ЗСУ ‼️Красавчики 🙏❤️👍💙💛❤️❤️❤️❤️‼️🍀🍀🍀
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12.09.2022 14:40 Відповісти
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12.09.2022 15:53 Відповісти
Сухой Пруд - это мощно. Даже на советских топокартах носит название Сухой Ставок.
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12.09.2022 16:41 Відповісти
Миролюбовка ,если верить карте Deep State и до наступления не была оккупирована
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12.09.2022 17:20 Відповісти
Чудово.
Але в нас багато поранених.
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12.09.2022 18:31 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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12.09.2022 21:31 Відповісти
 
 