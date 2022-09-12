ЗСУ деокупували 500 квадратних км на Херсонщині. Визволено Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку, - ОК "Південь"

Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п’ять населених пунктів.

Про це сьогодні на брифінгу заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що деякі населені пункти Херсонської області звільнені і перебувають під українським прапором", - заявила вона.

Зокрема, ЗСУ деокупували Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.

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