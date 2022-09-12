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В армію РФ вербують жителів Камчатки, оскільки вони "адаптовані до низьких температур" та "ефективніші в зимовий період", - розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

окупанти

В РФ оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який перебуває в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО, офіційний Кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.

"Також стало відомо, що чергова ротація рашистів складатиметься в основному з жителів далекого сходу РФ та Камчатки. За задумом - вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крелівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат.

"Як кажуть самі "новобранці": "нам за все життя стільки не заробити". Втім, цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знають про реальний стан справ бойових дій в Україні", - додали в ГУР МО.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
ух який хітрий план,навіщо давати ватніки війсковим нехай в бій ідуть моржі та закальонніі кацапи
а тим часом на Херсонщині ...
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12.09.2022 14:10
+14
ну еще неплохо к низким температурам адаптированы пингвины и белые медведи.
военкоматы раши, у вас просто непаханое поле потенциальных призывников
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12.09.2022 14:12
+13
кацапи вважають, що в військовому ділі найважливіше, це бути адаптованим до низьких температур і де вони низьки температури знайдуть в Україні?
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12.09.2022 14:12
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ух який хітрий план,навіщо давати ватніки війсковим нехай в бій ідуть моржі та закальонніі кацапи
а тим часом на Херсонщині ...
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12.09.2022 14:10 Відповісти
кацапи вважають, що в військовому ділі найважливіше, це бути адаптованим до низьких температур і де вони низьки температури знайдуть в Україні?
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12.09.2022 14:12 Відповісти
чіому ти смієшся,вони відверто вірять що їм допоможе приславутий генерал Мороз
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12.09.2022 14:15 Відповісти
Сміяться при слові "лопата" - коли служив строкову ("учебка" на Вінничині) то у нас цілу зиму санчастина була забита "сопливими" сибіряками Навіть узбеків і таджиків було менше!
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12.09.2022 14:18 Відповісти
А хіба буряти не адаптовані до низьких температур. Коли я служив в Заб.ВО 1980-1982 Онохой Бурятия, то подекуди морози були під - 50
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12.09.2022 14:30 Відповісти
Напевно вже закiнчилiсь?
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12.09.2022 14:57 Відповісти
морг ,, така сама температура для касаба
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12.09.2022 15:13 Відповісти
А хто ж тоді Аляску забирати буде?
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12.09.2022 15:58 Відповісти
Ще Олександрівка, мабуть сьогодні повідомлять
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12.09.2022 16:51 Відповісти
про адаптацию бред у нас -7 как у них -40
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12.09.2022 14:10 Відповісти
у нас скорее зимой +15! люди, привыкшие жить при -40 будут себя чувствовать как на сковородке
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12.09.2022 14:19 Відповісти
Історія одного знаїмого:
Приїхав родич с московії. Поїли попили зібрався до "корефана" на автобусі.(15км) Виходить з дому, їому кажуть вдягнись на вулиці-5. Він каже "у нас москве-20, -25 и это ерунда для него, а тут ВСЕГО -5"....
Короче.... чез хвилин 30 повернувся...
Поки до зупинки... трохи часу, потім очікування автобуса трохи, трохи часу поки повертався.....
Ітог :пришов "синій") і з соплями до коліна)))
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12.09.2022 18:14 Відповісти
Они тупые, для них слишком сложно что температура воздуха не единственный параметр влияющий на охлаждение организма.
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13.09.2022 00:08 Відповісти
россіяни найтупіші створіння на цій планеті! я так розумію, вони хочуть довести ситуацію до того, що всі просто підуть нищити фізично саму рассєю
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12.09.2022 14:11 Відповісти
Ох, до Камчатки гроби довго йтимуть...
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12.09.2022 14:11 Відповісти
гробы)))) пакеты типа мусорные...
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12.09.2022 14:13 Відповісти
они скорее в Армию Самообороны Японии пойдут....
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12.09.2022 14:11 Відповісти
У нас ягель не растет пусть идут на йух.
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12.09.2022 14:12 Відповісти
Росте у нас ягель Тільки мало І в основному - на стовбурах хвойних дерев (з північного боку) А ще - на бідних піщаних грунтах на Поліссі (у хирлявих сосняках)
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12.09.2022 17:41 Відповісти
а як вони переносять зливи в взимку..а потім -5 відразу? і вітруганом?))
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12.09.2022 14:12 Відповісти
ну еще неплохо к низким температурам адаптированы пингвины и белые медведи.
военкоматы раши, у вас просто непаханое поле потенциальных призывников
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12.09.2022 14:12 Відповісти
А оленів там скільки. В першу чергу, двоногих.
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12.09.2022 20:35 Відповісти
Всё таки пропаганда и безмозглость позволяет делать грандиозные вещи. Будь у народов Камчатки хоть пригоршнь мозгов, то они бы воевали против кацапни. У них есть полезные ископаемые, которые можно нон стоп менять на оружие, деньги, еду. Но зачем быть хозяином на своей земле, когда можно хавать вяличие из зомбоящика и радоваться костям с барского стола?!
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12.09.2022 14:13 Відповісти
Хазяїн своєї землі, ''на своей земле'' совкове ні про що (жванецький, знаєте такого? )
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12.09.2022 16:59 Відповісти
жванецкий идет за хрюске кораблем. Как другехрюске и прочая шобла.
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12.09.2022 17:04 Відповісти
Так він вже там, що по суті: на землі чи землі?
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12.09.2022 17:13 Відповісти
монголів курва вербуйте, жовтий колір морди буде маскувальним елементом в степах херсонщини.
ой дебіли..
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12.09.2022 14:13 Відповісти
Монголи сказали РФ віддати данину за 300 років.
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12.09.2022 15:39 Відповісти
немає значення для бандеропечей - тепловіддача та сама...
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12.09.2022 14:14 Відповісти
Це просто новий бренд.Камчатське добриво.
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12.09.2022 14:16 Відповісти
Ні.
Їх вербують тому, що Камчатка - це саме зажопьє.
І про це м`ясо ніхто ніколи не згадає і не узнає.
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12.09.2022 14:17 Відповісти
Кончится репродуктивность населения Дальнего Востока, Камчатки, Чукотки. И осядут там китайцы .
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12.09.2022 14:17 Відповісти
Китай передає зброю РФ через Північну Корею,там ніхто нічого не вияснить і Китай там не спіймаєш,скажуть,що зброю передавали Північній Кореї,а Північній Кореї ніхто нічого не зробить.
РФ певно ще землі в аренду дасть Китаю.
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12.09.2022 15:46 Відповісти
ну-ну...тогда уж их сразу крым защищать... для типа закалки (холод-жара-морг)
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12.09.2022 14:17 Відповісти
мабуть, тіла жителів камчатки довше лежатимуть
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12.09.2022 14:18 Відповісти
А шо буряти вже кончились.
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12.09.2022 14:22 Відповісти
*********** не понимают, какая разница между низкими температурами на Камчатке и в Украине. Да и не хватит ли им одного оленевода по военно-учётной специальности из Тувы, а по диплому золотарю-ассенизатору, что у них в министрах обороны ходит?
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12.09.2022 14:23 Відповісти
Тю. Мастіть іх кожен день землею та нехай сплять в чорних пакетах. Для кращої адаптації
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12.09.2022 14:26 Відповісти
Тоді ясно, чому пуйло та лошара літом у спеку біля африканських вождів з бубнами танцювали. До ротації готувалися
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12.09.2022 14:31 Відповісти
Дибіли в нас вологість та вітри інші, пам'ятаю приїздив один родич з Сахаліну - зуб на зуб не попадав при мінус п'ять, казав в них -25 не так холодно
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12.09.2022 14:31 Відповісти
Аналогично. Из Уренгоя приезжали. В Одессе 0, но мряка с ветром. У них сопли и простуда. Говорят, при -20 там холод меньше ощущается. Болели.
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12.09.2022 14:45 Відповісти
не заробили стільки за все життя й не зароблять. життя закінчилось підписом контракта )))
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12.09.2022 14:34 Відповісти
При великому морозі низька вологість і тому мороз відчувається не так сильно, а в Україні навпаки помірні морози та висока вологість , яка пробирає набагато сильніше морозу. Тому головну війну ці камчадали будуть вести не із ЗСУ, а з соплями та шмарклями.
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12.09.2022 14:39 Відповісти
Не видавайте військову таємницю кацапськи єнєралам.
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12.09.2022 14:58 Відповісти
Хороша ілюстрація до новини.
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12.09.2022 14:39 Відповісти
Просто тіла зберігаються довше
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12.09.2022 14:40 Відповісти
Тупая и глупая сруцьня. Если сибиряки приезжают зимой в Одессу, они болеют и на климат жалуются.
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12.09.2022 14:41 Відповісти
Наши собаки не разделяют куски мяса на камчатское и бурятское.
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12.09.2022 14:41 Відповісти
Господи, какой херней занимается лювоник Гоги... Позорище=)
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12.09.2022 14:42 Відповісти
Причём тут адаптация . Бред.Значит лимит в других бедных регионах выбран до критического. Дальше могут быть брожения , возможны нежелательные (для нас желательные) процессы.
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12.09.2022 14:46 Відповісти
Именной батальйон Шойгу.
На оленях будут (у него специальность по срочной в военном билете - погонщик оленей упряжки)....
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12.09.2022 14:49 Відповісти
Всі ховайтесь!
Бронєпоєзд у них вже був, тепер бронєупряжка.
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12.09.2022 15:00 Відповісти
Известно, что трупы жителей Камчатки не нуждаются в рефрижераторах, они более экологичны по отношению к природе, чем тушки остальных разновидностей московитов. Но до середины Днепра также не доплывают.
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12.09.2022 14:54 Відповісти
Камчатка или нет, а дохнуть они будет одинаково.
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12.09.2022 15:00 Відповісти
Этих?
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12.09.2022 15:06 Відповісти
вони просто хочуть з'єкономити на формі...
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12.09.2022 15:10 Відповісти
шо і на оленях приїдуть воювати
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12.09.2022 15:23 Відповісти
Тим дебілам треба розказати, що на Камчатці 60% - це етнічні українці, виселені під час репресій та ті які добровільно переїхали туди на заробітки під час сересере
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12.09.2022 15:38 Відповісти
Тут ну таке, Кубань теж заселяли чорноморськими козаками, тільки зараз вони про це не знають
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12.09.2022 17:04 Відповісти
Не кожен кацап доживе до морозів в Україні.
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12.09.2022 15:52 Відповісти
Думаю, дело в другом - чем он будет дальше от дома, тем меньше риск его дезертирства. Одно дело оккупант белгородский или курский - он же почти рядом с домом и может сорваться в бега в любой момент. А этим надо через всю страну без денег добираться, сто раз подумает перед побегом. Да и украинцы для них совсем чужой народ, в отличие от тех, кто по соседству живёт.
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12.09.2022 15:59 Відповісти
жил на Камчатке 3 года, 90% жителей там проживают в Питере.. температура ниже 10-12 там реже чем в Нью-Йорке(США), там прожил 5 лет.. камчадалы просто сдохнут от донецких морозов.. Велкам ту хелл)
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12.09.2022 17:04 Відповісти
/они "адаптированы к низким температурам"/ ... Их же жарить ВСУ будут! Опять не угадали))
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12.09.2022 18:14 Відповісти
ага ага, я також колись вважав приехавши в 96 на батькивщину с дальнего востока...але ж ни х.я, -40 там то то ерунда, а наших -15 то то *****..ць...)))
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12.09.2022 19:02 Відповісти
Утеплені домовини закуповуватимуть.
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12.09.2022 20:29 Відповісти
А як будуть доправляти ? Якщо морем до Совгавані а далі тягничком, до своєчасно не доберуться ! А якщо візьмуть місцевих камчадалів, то навряд чи етап буде спроможний вибратись через проблеми з алкоголем.
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12.09.2022 21:54 Відповісти
Нет ума - считай кацап
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13.09.2022 00:10 Відповісти
 
 