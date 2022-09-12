В армію РФ вербують жителів Камчатки, оскільки вони "адаптовані до низьких температур" та "ефективніші в зимовий період", - розвідка
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В РФ оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який перебуває в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО, офіційний Кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.
"Також стало відомо, що чергова ротація рашистів складатиметься в основному з жителів далекого сходу РФ та Камчатки. За задумом - вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що крелівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат.
"Як кажуть самі "новобранці": "нам за все життя стільки не заробити". Втім, цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знають про реальний стан справ бойових дій в Україні", - додали в ГУР МО.
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а тим часом на Херсонщині ...
Приїхав родич с московії. Поїли попили зібрався до "корефана" на автобусі.(15км) Виходить з дому, їому кажуть вдягнись на вулиці-5. Він каже "у нас москве-20, -25 и это ерунда для него, а тут ВСЕГО -5"....
Короче.... чез хвилин 30 повернувся...
Поки до зупинки... трохи часу, потім очікування автобуса трохи, трохи часу поки повертався.....
Ітог :пришов "синій") і з соплями до коліна)))
военкоматы раши, у вас просто непаханое поле потенциальных призывников
ой дебіли..
Їх вербують тому, що Камчатка - це саме зажопьє.
І про це м`ясо ніхто ніколи не згадає і не узнає.
РФ певно ще землі в аренду дасть Китаю.
На оленях будут (у него специальность по срочной в военном билете - погонщик оленей упряжки)....
Бронєпоєзд у них вже був, тепер бронєупряжка.