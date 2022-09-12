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Через обстріл виведено з ладу об’єкти критичної інфраструктури Харкова. Місто без світла та води, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків,тец5

Через обстріл ворога знову виведено з ладу об’єкти критичної інфраструктури в Харкові. Наразі місто залишається без світла та водопостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання. Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки російської атаки на харківську ТЕЦ-5. ВIДЕО

Як повідомлялось, напередодні окупанти завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
Есть такой город Белгород...
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12.09.2022 14:25
+34
Якщо агресор не почне отримувати аналогічну відповідь по своїй території з боку України - таке чекає на всі великі міста.
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12.09.2022 14:26
+22
Пора вже давати відповідь по таких же обєктах кацапстану.
Ці тварі по іншому не розуміють
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12.09.2022 14:27
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Есть такой город Белгород...
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12.09.2022 14:25 Відповісти
Да, об этом только говорят к сожалению....😠
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12.09.2022 14:53 Відповісти
есть такое сыкло, которое не может принять решение, и не важно куда бить, прилетело из Белгорода, сразу ответ, и срать куда
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12.09.2022 16:54 Відповісти
Якщо агресор не почне отримувати аналогічну відповідь по своїй території з боку України - таке чекає на всі великі міста.
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12.09.2022 14:26 Відповісти
брудна бомба. Фура начинена вибухіакою та ядерними відходами яких у нас вдосталь, підірвана на Червоній Площі.
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12.09.2022 14:31 Відповісти
Да ты я вижу кацапский провокатор.
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12.09.2022 17:30 Відповісти
***** ***** на ті незручності своїх смердів.
Іншими словами% це не той вихід.

Якщо вже лупити по Белгороду та області - то по в/ч.
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12.09.2022 14:34 Відповісти
единственный ответ это очередное видео вечером
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12.09.2022 14:39 Відповісти
Пора вже давати відповідь по таких же обєктах кацапстану.
Ці тварі по іншому не розуміють
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12.09.2022 14:27 Відповісти
так ты его так не сделаешь промышленное оборудование подстанции трасформаторы и т.п...только новое или заграничное
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12.09.2022 14:27 Відповісти
Когда будут ATACMS 300km и 1000km+, разве это не повод?
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12.09.2022 14:30 Відповісти
это повод выразить беспокойство и все
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12.09.2022 14:38 Відповісти
Хотілося щоб по ОПУ так кацапи злегка запустили ,а наше ППО пропустила,отоб стояв сморід !
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12.09.2022 14:35 Відповісти
Ви думаєте вони на поверхні??? Під урядовим кварталом мережа комфортабельних бункерів з виїздом за межі міста й купою інших виходів на території міста
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12.09.2022 14:48 Відповісти
Там договорняк.... Власти не дают приказ об обстреле ракомстана, а твари не стреляют по правительственным кварталам и элитным поселкам, я так понимаю. Других объяснений я не нахожу.
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12.09.2022 15:41 Відповісти
Кацапи не лише гопота, але й ідіоти. Такі обстріли пришвидшать розуміння Заходу того, що Україні не лише потрібно поставляти далекобійні засоби ураження, але й максимально пришвидшити поставки. Причому про обмеження українців щодо обстрілів кацапської території вже не йтиметься. І звичайно найвищий ідіотизм полягає в тому, що на цивільну інфраструктуру витрачаюттся гостродефіцитні заряди, які теоретично могли б спинити наступ української армії. Теоретично! І які поповнити в короткочасній перспективі не можливо. Деякі не можна буде попивнити взагалі! Це схоже на те, що при облозі захисники фортеці стріляють з луків по горобцях, щоб ті падали на готови атакуючим для їх стримання замість того, щоб вести обстріл самих атакуючих. Це ідіотизм найвищого ступеня! І саме це в усій красі показує розумові здібності кацапів.
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12.09.2022 14:35 Відповісти
Я думаю тут справа в іншому - вони геть не здатні зрозуміти українців, кацапи вважають що такими обстрілами змусять українців капітулювати, вони дибіли навіть за півроку не змогли зрозуміти що реакція буде абсолютно протилежною
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12.09.2022 14:39 Відповісти
не повезло Харькову с географией...
та в принципе, всей Украине не повезло...
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12.09.2022 14:36 Відповісти
Насправді за картами 1918 року Харків зовсім не край України
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12.09.2022 20:19 Відповісти
да... а за картами 1991 или 2022 года?
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12.09.2022 20:21 Відповісти
Ось мене мучить питання - звідки у рашистських покидьків така ненависть до російськомовного Харкова?
Чи не є це наслідком того, що був договорняк з рашистами про здачу міста (адже недаремно напередодні вторгнення зеленський обмовився чи проговорився? про захоплення міста), але знайшлись люди, які стали на захист міста і зруйнували ці домовленості?
Ну нічого, колись дізнаємось і про це страшну правду.
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12.09.2022 14:38 Відповісти
люта ненависть в першу чергу в них саме до російськомовних міст... бо в їх розумінні вони першими повинні були зустрічати з квітами "асвабадителей" та поповнити оркоармію для "денацифікації" іншої території... але трапився облом... тому наразі й намагаються помститись до повного знищення цих міст... ще й географічно зручне поле для обстрілу навіть зі своєї території, куди нам зась...
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12.09.2022 14:47 Відповісти
Вполне возможно, как и договорняк с "КОРИДОРОМ"в Крым - Херсон, Каховка, Мелитополь, Бердянск ,Мариуполь
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12.09.2022 15:38 Відповісти
Харків - не здався, тай ***** путіним там обізвали.
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12.09.2022 15:39 Відповісти
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12.09.2022 16:49 Відповісти
терехов, выучи украинский язык!
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12.09.2022 14:43 Відповісти
Й ти теж )
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12.09.2022 14:54 Відповісти
Він взагалі вже пригнув вище своєї голови. Я думав, що він 24.02 взагалі звалить з Харкова!
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12.09.2022 14:57 Відповісти
Он и так МОЛОДЕЦ‼️
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12.09.2022 15:40 Відповісти
для насосів потрібні дизельні генератори електроенергії. буде шумно, неефективно і брудно, але така війна.
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12.09.2022 15:15 Відповісти
хоч кордон рухай...
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12.09.2022 15:15 Відповісти
Найдіть в гуглі карту України за 1918-1919 роки і побачите скільки тоді рашисти наших територій відібрали.
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12.09.2022 15:44 Відповісти
гарна пропозиція!
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12.09.2022 15:38 Відповісти
Терехов після 24.02 тиждень не міг визначитися за кого він.
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12.09.2022 15:47 Відповісти
Судячи з мови, якою написаний в Телеграмі цей допис, Тєрєхов так і не визначився, хто йому українці, а хто кацапи.
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12.09.2022 16:56 Відповісти
Як би це не дико звучало, але Харкову 3,14зда - рашисти зможуть його обсирілювати з РСЗВ зі своєї території з відстані 40 км елементарно. Ми ж відповідати не будемо, бо "путін нападьоть". Насправді, між нашими кордонами повинна бути зона відчудження в 50-70 км, з мінними полями. Тобто, Харків, Суми та інші внликі і менші міста повинні бути переміщені в глиб території. Так, ще у них є ракети, але ми їх так-сяк збиваємо, а от сгаряд РСЗВ #єр зібєш.
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12.09.2022 15:47 Відповісти
Все приграничье на расстоянии 120 км и ближе от границы будет в зоне поражения Смерча. Да, ракеты ещё можно как-то сбивать. А реактивный снаряд - х..й
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12.09.2022 17:13 Відповісти
Так може краще рашку посунути вглиб її теріторії на ці 100 км?
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12.09.2022 18:17 Відповісти
Алексей Кучеренко

1 ч ·

«Помста» Харкову з боку рашистськоі мерзоти очевидно стала наслідком прямої команди російського фюрера.

Як я розумію - він не може «пробачити» Харкову, якій вважав повністю «своїм» та який мав відкрити йому приямий шлях на захоплення всієї країни, стійку героїчну позицію Харків'ян та міського керівництва.

Питання якнайшвидшої допомоги та надійного протиракетного захисту Міста-героя Харкова та всіх населенниз пунктів Харківщини має стати зараз вкрай пріоритетним.

Звісно, це стосується і всіх українських міст, але там в Харкові дії расистів особливо звірячі та божевільні.

Розплата буде неминуче!

І для божевільного фюрера і для тих, хто виконував ці злочинні накази.

Харків'яни, ми з Вами!
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12.09.2022 16:19 Відповісти
Яка "розплата"? Хто наважиться стріляти по інфраструктурним обєктам рашистів? Вони ж виставлять це, як агресію, і оголосять вже не "спецоперацию", а війну. Ми ту війну потягнемо?
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12.09.2022 16:37 Відповісти
А що зміниться від зміни назви? У орків їх дохляки воскреснуть або озброєння покращіться?
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12.09.2022 18:20 Відповісти
Їх - 140 млн, нас у тричі менше. Ось і уся арифметика, а назви - слова.
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12.09.2022 21:15 Відповісти
Так давай капітулюємо одразу, нафіга взагалі якийсь спротив.
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12.09.2022 21:29 Відповісти
Трагедия в том, что в ЗСУ признаются в невозможности эффективной защиты Харькова, по причине короткого расстояния от места пуска ракет или снарядов - ПВО не успевает среагировать. О разработке или закупке новейших систем речь почему-то совсем не идет.
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12.09.2022 20:29 Відповісти
Согласен с многими: надо в ответ на каждый обстрел инфраструктуры симметрично отвечать кассабам на их территории. До Белгорода и прочих городов дострелить не так сложно. Пусть чувствуют прямую связь их личных проблем с обстрелами орками украинской территории.
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12.09.2022 16:43 Відповісти
Це падло Тєрєхов продовжує писати свої висери ворожою мовою.
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12.09.2022 16:55 Відповісти
рашисти будуть нищити об*єкти інфраструктури (саме в тих містах де є проросійські настрої ..щоб налаштувати російськомовних громадян проти України) поки в містах на росії не відчують нашої відповідь, або поки в них не закінчуться ракети!
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12.09.2022 17:54 Відповісти
Це те місто, яке чекало і підтримувало "русский мир", а він прилетів на ракетах, на хвості яких сиділи пушкін і вбивця українців жуков.
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12.09.2022 18:11 Відповісти
Харьков при такой нашей беспомощности, в смысле защиты или ответки, станет преградой для окончания войны. Какое окончание, если город разрушается ежедневно и никак нельзя обеспечить безопасность его жителей?
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12.09.2022 20:19 Відповісти
 
 