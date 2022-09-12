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Через обстріл виведено з ладу об’єкти критичної інфраструктури Харкова. Місто без світла та води, - Терехов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через обстріл ворога знову виведено з ладу об’єкти критичної інфраструктури в Харкові. Наразі місто залишається без світла та водопостачання.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання. Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, напередодні окупанти завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів.
Топ коментарі
+38 Евгений Пэ
показати весь коментар12.09.2022 14:25
+34 Роман Пиляшенко bbd485ff
показати весь коментар12.09.2022 14:26
+22 крик душі
показати весь коментар12.09.2022 14:27
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Будь ласка, зачекайте...
Іншими словами% це не той вихід.
Якщо вже лупити по Белгороду та області - то по в/ч.
Ці тварі по іншому не розуміють
та в принципе, всей Украине не повезло...
Чи не є це наслідком того, що був договорняк з рашистами про здачу міста (адже недаремно напередодні вторгнення зеленський обмовився чи проговорився? про захоплення міста), але знайшлись люди, які стали на захист міста і зруйнували ці домовленості?
Ну нічого, колись дізнаємось і про це страшну правду.
1 ч ·
«Помста» Харкову з боку рашистськоі мерзоти очевидно стала наслідком прямої команди російського фюрера.
Як я розумію - він не може «пробачити» Харкову, якій вважав повністю «своїм» та який мав відкрити йому приямий шлях на захоплення всієї країни, стійку героїчну позицію Харків'ян та міського керівництва.
Питання якнайшвидшої допомоги та надійного протиракетного захисту Міста-героя Харкова та всіх населенниз пунктів Харківщини має стати зараз вкрай пріоритетним.
Звісно, це стосується і всіх українських міст, але там в Харкові дії расистів особливо звірячі та божевільні.
Розплата буде неминуче!
І для божевільного фюрера і для тих, хто виконував ці злочинні накази.
Харків'яни, ми з Вами!