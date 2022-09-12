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Більшість зрадників виїхали ще до звільнення Україною своїх територій, втеча триває, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка,деокупація

Правоохоронні органи України проводять заходи щодо виявлення та встановлення зрадників на деокупованих територіях.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Також спільно з СБУ ми організовуємо перевірки та роботу з розшуку та встановлення колаборантів",  - сказав міністр.

"Як ви знаєте, більшість із них виїхала до звільнення території, на підконтрольні Росії території, за кордон. Вони тікають наразі із тих міст, які розміщені набагато далі від тих населених пунктів, які ми вже звільнили. ... Ця робота проводиться… Дайте нам трохи часу, тиждень хоча б, і ми системно відзвітуємо про те, що там побачили та встановили", - додав Монастирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зрадники тікають з півдня України швидше за російські війська, - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Это они временно выехали. Через месяц с помощью своих родственников из слуг народа приедут обратно и будут первыми на получение компенсаций.
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12.09.2022 14:41
+13
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12.09.2022 14:51
+11
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12.09.2022 14:56
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В Україні мають намір вести переговори з свинособаками лише після виходу на кордон України 1991 року Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.
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12.09.2022 14:39 Відповісти
А может ты?Вот скажи,что именно тебе в этом посте не понравилось?
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12.09.2022 14:46 Відповісти
да стоит ли с мудаком вообще общатся придлурок коих увы еще навалом эта гнилда в Украине сидит и переживает что ****** нему не добралось утырок таких вешать надо или расстреливать а то что по новости так чуйка у врагов и предателей редко подводила и тем не менее сколько не бегатьа бабах под жопой будет..
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12.09.2022 14:54 Відповісти
Методичка из Кремля. Регится в украинских пабликах и сталкивать нас лбами!
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12.09.2022 15:00 Відповісти
Может им регулировщиков поставить что-бы быстрее сваливали.
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12.09.2022 14:39 Відповісти
Це що, Монастирський вже відмазку зліпив, чому зрадники не сидітимуть у в'язниці?
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12.09.2022 14:41 Відповісти
Думаю еще о таксе с судейскими не договорились
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12.09.2022 14:46 Відповісти
Это они временно выехали. Через месяц с помощью своих родственников из слуг народа приедут обратно и будут первыми на получение компенсаций.
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12.09.2022 14:41 Відповісти
А ОПУ, не на часі?
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12.09.2022 14:43 Відповісти
А що це абревіатура така ? Офіс Продажних Українців.
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12.09.2022 16:31 Відповісти
О, заступник татарова обізвався!
А портнов та його син втекли, не дочекавшись окупації! А єрмак і не тікає нікуди!
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12.09.2022 14:43 Відповісти
Моня таке саме чмо як і всі СН. Не свістів би.
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12.09.2022 17:08 Відповісти
цікаво а де пушилін та аксьонаф з ківаловими та бужанськими з мураєвими....?
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12.09.2022 14:44 Відповісти
Слуги уроди ще , далеко , не всі покинули Украіну
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12.09.2022 14:45 Відповісти
Петушарій за своїх безголових хвилюєтся.





Анатолий Шарий

В оставленном российскими войсками Волчанске неизвестные начали помечать буквой Z дома и квартиры тех, кто сотрудничал с Россией.

Дальнейшая судьба этих людей понятна

249.5Kviews11:54
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12.09.2022 14:45 Відповісти
Ніхера собі в них чуика.
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12.09.2022 14:46 Відповісти
1. МВС треба співпрацювати з країнами ЄС та інтерполом,бо через рашу безперешкодно їдуть як укрбіженці!
2. Треба ініціювати інститут НЕгромадянства,бо садити на реальні строки ~10% населеня з окупованих ... Тут адмін.порушеня + забрати право обирати та бути обраним(це єдине що відрізняє від громаденина).
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12.09.2022 14:48 Відповісти
сагласєн 1000% тут таких "бєжынцев" панаєхала лапотних, аж в очах рябить, тачки на данєцких номерах, а какова фуя, в кацапіі не сиділось, там - сваі і вайны нет???? анулювати укр паспорти тварям!!!!
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12.09.2022 14:55 Відповісти
Ви вже відзвітували. Звинуваченнчми волонтерів. Це в вас справді чудово виходить. Значни краще, ніж боротьба з колаборантами. На них просто часу нема через волонтерів. Нє?
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12.09.2022 14:48 Відповісти
вони погано вчили історію... або взагалі не вчили... таки першими йдуть під ніж **************...
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12.09.2022 14:49 Відповісти
а многие просто "тихо ушли в лес". как уляжется - выдут. слуги будут очень рады снова их видеть и принять в свои обьятья.
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12.09.2022 14:50 Відповісти
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12.09.2022 14:51 Відповісти
ніяого дивного - майже єдиний, СПРАВЖНІЙ украінець, в кацапопейсатому фсбшному шоблі!!!!
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12.09.2022 14:59 Відповісти
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12.09.2022 14:56 Відповісти
особливу увагу приділи своїм колегам ментам - вони як і 2014-го перші зрадили і зрадили масово
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12.09.2022 14:59 Відповісти
А предатели бегут не только с оккупированной территории. Соседи, он с Кавказа, она с Татарстана. Вроде как бежали от обстрелов в Польшу, а оказались в Уфе . Теперь подали документы на руцькие аусвайсы. Конечно, каждый волен в своем выборе. Но переезд в страну оккупант говорит о многом.
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12.09.2022 15:44 Відповісти
 
 