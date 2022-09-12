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Більшість зрадників виїхали ще до звільнення Україною своїх територій, втеча триває, - Монастирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Правоохоронні органи України проводять заходи щодо виявлення та встановлення зрадників на деокупованих територіях.
Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Також спільно з СБУ ми організовуємо перевірки та роботу з розшуку та встановлення колаборантів", - сказав міністр.
"Як ви знаєте, більшість із них виїхала до звільнення території, на підконтрольні Росії території, за кордон. Вони тікають наразі із тих міст, які розміщені набагато далі від тих населених пунктів, які ми вже звільнили. ... Ця робота проводиться… Дайте нам трохи часу, тиждень хоча б, і ми системно відзвітуємо про те, що там побачили та встановили", - додав Монастирський.
Топ коментарі
+18 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар12.09.2022 14:41
+13 Огусто
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+11 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар12.09.2022 14:56
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А портнов та його син втекли, не дочекавшись окупації! А єрмак і не тікає нікуди!
Анатолий Шарий
В оставленном российскими войсками Волчанске неизвестные начали помечать буквой Z дома и квартиры тех, кто сотрудничал с Россией.
Дальнейшая судьба этих людей понятна
249.5Kviews11:54
2. Треба ініціювати інститут НЕгромадянства,бо садити на реальні строки ~10% населеня з окупованих ... Тут адмін.порушеня + забрати право обирати та бути обраним(це єдине що відрізняє від громаденина).