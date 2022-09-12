Окупанти на Херсонщині забирають транспортні засоби у цивільних, щоб обмежити їхнє пересування

У селах Херсонської області зафіксовані випадки мародерства техніки селян, щоб обмежити пересування місцевих.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі росіяни на тимчасово окупованих територіях обмежили свободу пересування та посилили контроль на блокпостах. Разом з тим, окупанти викрадають мотоцикли й мопеди з гаражів місцевих аби ті не могли пересуватись та "передавати інформацію" про те, що відбувається в селі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни посилили репресії проти українців на окупованих територіях, - ОК "Південь"