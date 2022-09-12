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Окупанти на Херсонщині забирають транспортні засоби у цивільних, щоб обмежити їхнє пересування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

транспорт,авто,окупація

У селах Херсонської області зафіксовані випадки мародерства техніки селян, щоб обмежити пересування місцевих.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі росіяни на тимчасово окупованих територіях обмежили свободу пересування та посилили контроль на блокпостах. Разом з тим, окупанти викрадають мотоцикли й мопеди з гаражів місцевих аби ті не могли пересуватись та "передавати інформацію" про те, що відбувається в селі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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12.09.2022 15:22 Відповісти


tZE inform

@tZEinform

·

2 ч

Представники підрозділів ЗС РФ на території Херсонського плацдарму просять застосувати для них процедуру екстракції в третю сторону. При тому вони посилаються на існуючі, по їх словам, домовленості вищого політичного керівництва.
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12.09.2022 15:30 Відповісти
цей ресурс русьня - не читай його
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12.09.2022 15:33 Відповісти
 
 