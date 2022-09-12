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Арештовано майно екснародного депутата України Горбатова, який з Криму фінансував окупантів, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Суд арештував активи колишнього народного депутата України Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Арештовано майно екснародного депутата України Горбатова, який з Криму фінансував окупантів, - ДБР 01

"Горбатов продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам та терористичним організаціям. Арештовано також активи наближеної до нього особи, на яку він переоформив свої підприємства. Таким чином депутат намагався приховати свою незаконну діяльність від українських державних органів та продовжити господарську діяльність на території окупованої АР Крим, сплачуючи податки та збори у бюджет держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

🔹Загалом арештовано 3 квартири, 8 адміністративних будівель, 2 житлових будинки, 15 об’єктів нежитлового фонду та 42 транспортних засоби (8 легкових автомобілів, 34 транспортні засоби сільськогосподарського призначення, причепи).
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Топ коментарі
+4
ДБР робе вигляд, що попри всі зашквари з відвертою працею на ворога, досі працює на Україну....
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12.09.2022 15:21
+3
А що там депутати ОПЗЖ? Зеля підібрав і ніяки суди їм не загрожують? Ми будем платити високі зарплати зі своїх податків?
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12.09.2022 15:43
+2
Горбатова поставлять в позу щоб не ліпив горбатого
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12.09.2022 15:18
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Горбатова поставлять в позу щоб не ліпив горбатого
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12.09.2022 15:18 Відповісти
Та який там! У нас же найгуманніший і найчесніший суд в галактиці! Через пару-трійку років цей мудак верне з відсотками все, що нажито непосильним трудом, а у суддів раптом з'являться нові яхти і маєтки.
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12.09.2022 15:33 Відповісти
ну подивимося
наразі все змінюється ДУЖЕ швидко і раптово
далі побачимо
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12.09.2022 15:35 Відповісти
Не при цій владі.
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12.09.2022 15:51 Відповісти
ДБР робе вигляд, що попри всі зашквари з відвертою працею на ворога, досі працює на Україну....
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12.09.2022 15:21 Відповісти
ДБР це ворог!
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12.09.2022 15:56 Відповісти
Квартиры и дома отдать пострадавшим семьям трактора фермерам а горбатого на гиляку.
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12.09.2022 15:26 Відповісти
кацапська підстилка - погань
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12.09.2022 15:26 Відповісти
А що там депутати ОПЗЖ? Зеля підібрав і ніяки суди їм не загрожують? Ми будем платити високі зарплати зі своїх податків?
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12.09.2022 15:43 Відповісти
А хто ж і коли заборонив цю партію?
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12.09.2022 16:08 Відповісти
В этой теме я вообще изаиняюсь.будеь всьо
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12.09.2022 15:48 Відповісти
Наша влада 8 років на це закривала очі. А скількі ще зрадників вони геть не бачать !
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12.09.2022 15:55 Відповісти
"Горбатова могила исправит". Говаривал товарищ Сталин про одного из своих генералов
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12.09.2022 16:06 Відповісти
а де скіфське золото ?
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12.09.2022 18:44 Відповісти
там де і Азовське море, Запорізька АЕС, Сканія нова, порти, флот,та інше. То ж дрібнички, головне не втік і є покручений танками асфальт.
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12.09.2022 19:30 Відповісти
 
 