Зрадник, який коригував вогонь по Запоріжжю, отримав 15 років в’язниці
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Суд у Запоріжжі відправив за ґрати на 15 років 64-річного місцевого мешканця, який збирав та передавав ворогу інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ.
Про це повідомляють СБУ та прокуратура Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Правоохоронці затримали чоловіка під час багатоетапної спецоперації у Запоріжжі. Він виконував завдання своєї невістки, яка є мешканкою тимчасово окупованого Мелітополя і була завербована російською спецслужбою після початку широкомасштабного вторгнення рф", - розповіли в СБУ.
Чоловік фотографував переміщення Сил оборони України, воєнні та стратегічні об’єкти. І відправляв інформацію "куратору" в РФ. Окупанти використовували дані для планування та підготовки обстрілів міста.
Зловмисника затримали в квітні під час передачі ворогу розвідданих про місця дислокації складів з військовою технікою та боєприпасами.
Його визнали винним у державній зраді. Крім ув’язнення, коригувальнику присудили конфіскацію всього майна.
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хай сцук доживе і вийде на волю
ніякої амністії колаборантам бути не повинно.
хай падло доживе і вийде на волю у 79 років
В любом случае нужно найти ему каторжную работу, а не просто кормить за государственный счет. Разминирование, откачка воды из затопленных шахт (нам нужен уголь хотя бы на взрывчатку, да и нефть нужна именно как субпродукты на тротил и много), очистка чернобыльской зоны по новой снимать 5м почвы и засыпать послойно быстрорастущую траву и наращивай новый слой земли и так далее.
За взірцеву поведінку та "щире каяття" відсидить дай бо половиту терміну.
Ми надто поблажливі до катів українців та їхніх посіпак.
Беріть приклад з Польщі.
Там навіть тих хто просто зробив дтп роблять відомими на весь повіт в якому вони проживають транслюючи по місцевому телебаченню їх ім'я, прізвище та рік народження.
Онопрієнко і то менше вбив.
Чому не пожиттєве ув'язнення?
Що потрібно витворити аби отримати пожиттєве?
... так что может не надо до суда доводить ... инфаркт от нервного стресса при задержании, например