УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12703 відвідувача онлайн
Новини Події
4 426 32
Запоріжжя (1441) вирок (899) державна зрада (1076)

Зрадник, який коригував вогонь по Запоріжжю, отримав 15 років в’язниці

Новини Цензор.НЕТ Події

зрадник

Суд у Запоріжжі відправив за ґрати на 15 років 64-річного місцевого мешканця, який збирав та передавав ворогу інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ.

Про це повідомляють СБУ та прокуратура Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці затримали чоловіка під час багатоетапної спецоперації у Запоріжжі. Він виконував завдання своєї невістки, яка є мешканкою тимчасово окупованого Мелітополя і була завербована російською спецслужбою після початку широкомасштабного вторгнення рф", - розповіли в СБУ.

Чоловік фотографував переміщення Сил оборони України, воєнні та стратегічні об’єкти. І відправляв інформацію "куратору" в РФ. Окупанти використовували дані для планування та підготовки обстрілів міста.

Також читайте: СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки "потенційних цілей" серед українських силовиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмисника затримали в квітні під час передачі ворогу розвідданих про місця дислокації складів з військовою технікою та боєприпасами.

Його визнали винним у державній зраді. Крім ув’язнення, коригувальнику присудили конфіскацію всього майна.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+21
Святогірська міськрада Донецька обл. Поки що без коментарів просто фото
показати весь коментар
12.09.2022 16:01
+17
Леночку ополченочку посадять за те що здавала позиції наших в 14 році, а її Моніку посадять за злив операції по затриманню вагнерівців 💯

показати весь коментар
12.09.2022 16:03
+11
Як Пороха звинувачувати у всіх гріхах без рішення суду то на всю країну... Поясніть з якого міркування доведеному ворогові ретушують пику?
показати весь коментар
12.09.2022 16:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тварям никакой пощады не будет!
показати весь коментар
12.09.2022 15:59 Відповісти
відкрутити йому голову
показати весь коментар
12.09.2022 15:59 Відповісти
На зоні йому відкрутять все, що теліпається між ногами
показати весь коментар
12.09.2022 16:19 Відповісти
64+15=79
хай сцук доживе і вийде на волю
ніякої амністії колаборантам бути не повинно.
хай падло доживе і вийде на волю у 79 років
показати весь коментар
12.09.2022 16:00 Відповісти
Помимо амнистии вполне законно бесконечное продление срока заключения, если тот не пройдет комиссию по освобождению (экзамен по истории, политологии и другим базовым вещам, которые каждый гражданин обязан хорошо знать и понимать, иначе он идиот). Учитывая, что Зелю уже к этому моменту на кол посадят, то есть хорошие шансы, что он не выйдет никогда, а если и выйдет, то совсем другим человеком.

В любом случае нужно найти ему каторжную работу, а не просто кормить за государственный счет. Разминирование, откачка воды из затопленных шахт (нам нужен уголь хотя бы на взрывчатку, да и нефть нужна именно как субпродукты на тротил и много), очистка чернобыльской зоны по новой снимать 5м почвы и засыпать послойно быстрорастущую траву и наращивай новый слой земли и так далее.
показати весь коментар
12.09.2022 16:22 Відповісти
Святогірська міськрада Донецька обл. Поки що без коментарів просто фото
показати весь коментар
12.09.2022 16:01 Відповісти
Леночку ополченочку посадять за те що здавала позиції наших в 14 році, а її Моніку посадять за злив операції по затриманню вагнерівців 💯

показати весь коментар
12.09.2022 16:03 Відповісти
та сдачу Півдня. і не тільки
показати весь коментар
12.09.2022 17:09 Відповісти
Оригінальний спосіб позбутися свекра. Чисто "скрєпний". (Підозрюю, що вона сама його і здала)
показати весь коментар
12.09.2022 16:03 Відповісти
15 лет? Ладно пусть будет15. Но с конфискацией имущества и строго режима. А по сути для этой категории преступников верхняя планка должна быть 25 лет или пожизненно
показати весь коментар
12.09.2022 16:04 Відповісти
буде час подумати над своєю поведінкою, або переглянути свої вподобання...
показати весь коментар
12.09.2022 16:04 Відповісти
Як Пороха звинувачувати у всіх гріхах без рішення суду то на всю країну... Поясніть з якого міркування доведеному ворогові ретушують пику?
показати весь коментар
12.09.2022 16:07 Відповісти
памятаю в школі нам все повторяли, потрібно завжди слухатися старших, але дивлячись на подібних персонажів яких доречі предостатньо, розумієш, що це все не більш як красиві слова, людині 64 роки а ума палата
показати весь коментар
12.09.2022 16:10 Відповісти
15 лет под шконкой и петушинный угол. Дуже файно.
показати весь коментар
12.09.2022 16:12 Відповісти
Судячі з усього він на зоні і сдохе. 15 років це дуже пристойний термін для посібника териростів.
показати весь коментар
12.09.2022 16:24 Відповісти
Еге ж.
За взірцеву поведінку та "щире каяття" відсидить дай бо половиту терміну.
Ми надто поблажливі до катів українців та їхніх посіпак.
показати весь коментар
12.09.2022 16:53 Відповісти
*лять поміняйте нарешті закон щоб лиця таких небезпечних терористів незаблюровали.

Беріть приклад з Польщі.

Там навіть тих хто просто зробив дтп роблять відомими на весь повіт в якому вони проживають транслюючи по місцевому телебаченню їх ім'я, прізвище та рік народження.
показати весь коментар
12.09.2022 16:42 Відповісти
Нарешті перший справедливий вирок!!! Надіюся, що тепер для зрадників України такі вироки будуть нормою!!!!
показати весь коментар
12.09.2022 16:44 Відповісти
Не потягне він і 5 років
показати весь коментар
12.09.2022 16:48 Відповісти
Коригувальники винні у масових вбивствах в тому числі і дітей.
Онопрієнко і то менше вбив.
Чому не пожиттєве ув'язнення?
Що потрібно витворити аби отримати пожиттєве?
показати весь коментар
12.09.2022 16:51 Відповісти
Його треба в хату поблизу лінії фронту і включити світло. Це буде те, що він заслужив. Цю сволоту ще утримувати за рахунок громадян України
показати весь коментар
12.09.2022 17:10 Відповісти
Странно. Обычно под залог, и за бугор. Денег не хватило?
показати весь коментар
12.09.2022 17:11 Відповісти
А чому фото нема? Він вже не підозрюваний, а злочинець.
показати весь коментар
12.09.2022 17:38 Відповісти
Тільки так можна СУК поставити на місце .
показати весь коментар
12.09.2022 17:47 Відповісти
Удачно сгнить в тюрьме тварь
показати весь коментар
12.09.2022 18:36 Відповісти
Це ще йому падлюцi поталанило, треба було пожиттеве дать
показати весь коментар
12.09.2022 18:43 Відповісти
Пару месяцев назад было такое : "Директор школы, которую подозревают в сдаче позиций ВСУ, потому что оккупанты пообещали ей должность министра образования в оккупированной Украине, выпустили под залог в полмиллиона гривен. Ни СБУ, ни прокуратура фамилию подозреваемой не называют."
... так что может не надо до суда доводить ... инфаркт от нервного стресса при задержании, например
показати весь коментар
12.09.2022 19:36 Відповісти
І нащо йому 15 років ??це ще його тварюки кормити треба ці роки?краще б віддали його партизанам там би його повісили на дереві як свого часу мера Кременой того Струка хто не помне цю іуду !!то сама найкраща росплата !@!
показати весь коментар
12.09.2022 20:24 Відповісти
Наконец-то адекватние сроки начали давать предателям.
показати весь коментар
12.09.2022 20:40 Відповісти
Хоть один суддя адекватний, можна було б і довічне, але хоть не відпустив і не 5 років з відтермінуванням.
показати весь коментар
12.09.2022 22:45 Відповісти
 
 