Угорщина вимагає від Єврокомісії гарантій, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції
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Угорщина вимагає від Європейської комісії гарантій того, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції ЄС.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У першому пакеті санкцій у Брюсселі мова йшла про те, що ядерна енергетика не підпадатиме під санкції. Ми закликаємо Європейську комісію гарантувати, що кожна установа в Брюсселі, кожен національний орган та кожен банк, що працює в Європі, дотримуються цього положення", - зазначив Сійярто.
Угорський міністр додав, що Будапешт збільшив інвестиції в АЕС "Пакш", щоб сприти якнайшвидшому забезпеченню енергопостачання країни.
АЕС "Пакш" є єдиною діючою атомною електростанцією в Угорщині, вона покриває близько 40% потреб країни в електроенергії. АЕС побудована за радянським проектом й запущена в експлуатацію у 80-х роках. Росія є єдиним постачальникорм ядерного палива для угорської АЕС.
Угорщина хотіла розширити свою 2-гігаватну атомну електростанцію двома реакторами російського виробництва, кожен потужністю 1,2 гігавата. Тож у грудні 2014 Росатом уклав контракти з Угорщиною на добудову АЕС. Згодом Будапешт на 30 років засекретив ядерний договір із Москвою.
Оскільки "Росатом" не відповідає критеріям безпеки ЄС та Угорщини, це затримало реалізацію проекту на кілька років. Уряди Росії та Угорщини хотіли пришвидшити процес, тож Угорщина подала на розгляд Європейської комісії законодавчий проект із внесення змін до регламентів ядерної безпеки країни.
Уряд Австрії у 2018 році подав позов в Суд ЄС проти рішення Європейської комісії щодо затвердження будівництва нових енергоблоків на угорській АЕС "Пакш". У звіті Федерального агентства Австрії з питань довкілля від 2021 року повідомлялося, що місце, де мають бути побудовані нові реактори угорської АЕС "Пакш", розташоване на активній лінії сейсмологічного розлому Дунасентьордж-Харта. Тож, наголосили експерти, місце будівництва "Пакш ІІ" слід вважати непридатним.
У серпні 2022 року, попри криваву російську агресію в Європі, голова МЗС Угорщини Петро Сійярто заявив, що в найближчі тижні "Росатом" почне будівництво двох нових ядерних реакторів.
Будь ласка, зачекайте...
Після завершення війни, потрібно у Береговому розмістити танкову дивізію.
І хай мадяри що хочуть, те й думають.
Не совсем понятно, почему они позволяют себе такие заявления. Там и лидер партии когда-то же говорил, что Украины не существует. Что-то подобное помню. За слова придется отвечать. Если они забыли, то мы обязались не использовать MLRS оба вида по территории Кацапстана (и то под вопросом, как интерпретировать Белгородскую Народную Республику), а Венгрия в это соглашение не входила.
Надо им немного намекнуть, чтобы фильтровали базар. Думают, что живут на острове каком-то в неприкосновенности, но это не так.
Масштаби трагедії - виняткові серед населених пунктів України, СРСР та Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 - чеське Лідице, у 12 - французький Орадур[2].
Масове вбивство мирних мешканців було каральною операцією угорських підрозділів у відповідь на дії радянських партизанів, очолюваних офіцером НКВС СРСР Олексієм Федоровим[1]. Особливого трагізму цій події додає той факт, що партизанська група військ О.Федорова переважала карателів за кількістю вояків майже у 10 разів, але партизани нічого не зробили для порятунку мешканців Корюківки[2].
Опір у Карпатах. Як закарпатці боронилися від угорської агресії в 1939 році"Безупинно йшли нові українські добровольчі загони на кордон... Більшість з них не мала ще досі ніколи в руках кріса, похапцем виряджена, без ніякого військового вишколу. Але всі вони мали незламну волю боротьби і перемоги, були повні фанатизму й такої відчайдушності, що її може родити лише безвихідне положення".
15 БЕРЕЗНЯ 2017
Олександр Пагіря
кандидат історичних наук
Прискорене вторгнення
6 березня 1939 р. німецький рейхсканцлер А. Гітлер прийняв рішення про остаточну ліквідацію Чехо-Словаччини. Згідно з затвердженим планом передбачалося, що німецькі війська окупують Богемію та Моравію, Словаччина проголосить незалежність під протекторатом Рейху, а Угорщина за дозволом останнього окупує Карпатську Україну.
12 березня 1939 р. через свого посла у Берліні Деме Стояї Угорщина отримала "зелене світло" на захоплення краю. Для вирішення "рутенського питання" у розпорядженні гортистського керівництва було всього 24 години після проголошення незалежності Словаччини, яке було заплановане на 14 березня 1939 р.
Начальник угорського генштабу Генрік Верт просив надати йому як мінімум тиждень на підготовку до вторгнення, побоюючись зустріти серйозний опір з боку чехословацьких військ. Однак такі терміни не влаштовували німецьких колег.
Тому гортистське керівництво було змушене прискорити підготовку до вимаршу своєї армії в Карпатську Україну. Угорська королівська рада, що зібралася 13 березня, наказала Г. Верту бути готовим до операції протягом 12 год.
У терміновому порядку до чехословацького кордону стягувались регулярні війська, в основному новобранці, які пройшли 3-тижневий курс військового вишколу.
Плакат М. Михалевича, який зображає Карпаську Україну, що борониться перед Угорщиною й Польщею
З огляду на короткі терміни розгортання військ, угорське командування не мало змоги провести повноцінну мобілізацію резервістів, на що було потрібно як мінімум 72 години.
Підготовкою і всім ходом військової операції безпосередньо керував начальник гарнізону в Мукачеві, командир 1-ї гірської бригади полковник генштабу Олойош Белді під зверхністю командира 8-го корпусу (Кошице) генерал-лейтенанта Ференца Сомбатгеї, який 14 березня 1939 р. очолив Карпатську групу (Kárpát Csoport) загальною чисельністю до 40 тис. чол., спеціально сформовану для окупації Карпатської України.
вон вимагають , блд )
Ядерна енергетика росії або стане українською та буде повністю вивезена у якості маленької частини репарацій в Україну.
Або буде знищена як така що представляє небезпеку Україні та планеті. Так як такі речі гоблінам в руки давати не можна, бо вони починають робити бомби та всім погрожувати.
Это реально шваль, какой свет не видел.
тоді орбана угорці в Балатоні утоплять
Адвокати низькопробні пуйла...
В період з грудня 1956 року до літа 1961-го в Угорщині повісили 341 людину; 26 тисяч чоловік засудили, 22 тисячі з них отримали вирок на п'ять або й більше років ув'язнення. Майже 200 тисяч угорців стали біженцями. Десятки тисяч людей було звільнено з роботи.