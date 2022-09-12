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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Угорщина (1334) санкції (6858) атомна енергетика (171) Сійярто (242)

Угорщина вимагає від Єврокомісії гарантій, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сійярто

Угорщина вимагає від Європейської комісії гарантій того, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У першому пакеті санкцій у Брюсселі мова йшла про те, що ядерна енергетика не підпадатиме під санкції. Ми закликаємо Європейську комісію гарантувати, що кожна установа в Брюсселі, кожен національний орган та кожен банк, що працює в Європі, дотримуються цього положення", - зазначив Сійярто.

Угорський міністр додав, що Будапешт збільшив інвестиції в АЕС "Пакш", щоб сприти якнайшвидшому забезпеченню енергопостачання країни.

АЕС "Пакш" є єдиною діючою атомною електростанцією в Угорщині, вона покриває близько 40% потреб країни в електроенергії. АЕС побудована за радянським проектом й запущена в експлуатацію у 80-х роках. Росія є єдиним постачальникорм ядерного палива для угорської АЕС.

Також читайте: Угорщина хоче зменшити залежність від російських енергоносіїв, - президентка Новак

Угорщина хотіла розширити свою 2-гігаватну атомну електростанцію двома реакторами російського виробництва, кожен потужністю 1,2 гігавата. Тож у грудні 2014 Росатом уклав контракти з Угорщиною на добудову АЕС. Згодом Будапешт на 30 років засекретив ядерний договір із Москвою.

Оскільки "Росатом" не відповідає критеріям безпеки ЄС та Угорщини, це затримало реалізацію проекту на кілька років. Уряди Росії та Угорщини хотіли пришвидшити процес, тож Угорщина подала на розгляд Європейської комісії законодавчий проект із внесення змін до регламентів ядерної безпеки країни.

Уряд Австрії у 2018 році подав позов в Суд ЄС проти рішення Європейської комісії щодо затвердження будівництва нових енергоблоків на угорській АЕС "Пакш". У звіті Федерального агентства Австрії з питань довкілля від 2021 року повідомлялося, що місце, де мають бути побудовані нові реактори угорської АЕС "Пакш", розташоване на активній лінії сейсмологічного розлому Дунасентьордж-Харта. Тож, наголосили експерти, місце будівництва "Пакш ІІ" слід вважати непридатним.

У серпні 2022 року, попри криваву російську агресію в Європі, голова МЗС Угорщини Петро Сійярто заявив, що в найближчі тижні "Росатом" почне будівництво двох нових ядерних реакторів.

Також читайте: Угорщина не підтримає санкції проти російського газу чи "Газпрому", - Сійярто

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+70
Пішов у сраку фашист мадярський!
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12.09.2022 16:28
+47
Достали уже эти цигане,когда их выпрут из ЕС?
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12.09.2022 16:29
+31
С какого перепугу эти чмошники что-то требуют вообще? Кто такие мля и кем себя возомнили? Пздц.
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12.09.2022 16:31
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Пішов у сраку фашист мадярський!
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12.09.2022 16:28 Відповісти
PS
Після завершення війни, потрібно у Береговому розмістити танкову дивізію.
І хай мадяри що хочуть, те й думають.
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12.09.2022 16:31 Відповісти
не ***** цыгане мадьярские каждый день жгут..... там что новый кокс с Колумбии подогнали?????
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12.09.2022 16:38 Відповісти
А с Запорожской станцией шо делать? Простить вовке
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12.09.2022 16:41 Відповісти
дивизия єто много....у голожопых венгров всего на всю их задрыщеную армию 30 танков т72)))
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12.09.2022 16:46 Відповісти
От і нехай думають...
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12.09.2022 16:54 Відповісти
Там в Ужгороді ,Мукачево на кожному кроці прапор мадярів висів рік тому,не знаю як сьогодні.
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12.09.2022 17:38 Відповісти
Достали уже эти цигане,когда их выпрут из ЕС?
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12.09.2022 16:29 Відповісти
Від халяви мало хто добровільно відмовляється.
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12.09.2022 16:37 Відповісти
У них нету своей армии практически. Выгнать из ЕС можем и мы сами, если на то пошло. НАТО выразит решительную озабоченность и по пятой статье окажет помощь в виде 5000 касок (к 2025-ом году) и 50 тонн дизеля. К тому же база НАТО может быть захвачена с техникой как ленд-лиз.

Не совсем понятно, почему они позволяют себе такие заявления. Там и лидер партии когда-то же говорил, что Украины не существует. Что-то подобное помню. За слова придется отвечать. Если они забыли, то мы обязались не использовать MLRS оба вида по территории Кацапстана (и то под вопросом, как интерпретировать Белгородскую Народную Республику), а Венгрия в это соглашение не входила.

Надо им немного намекнуть, чтобы фильтровали базар. Думают, что живут на острове каком-то в неприкосновенности, но это не так.
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12.09.2022 16:42 Відповісти
Корюківська трагедія - масове вбивство 6700[1] мешканців села Корюківка (нині місто в Чернігівській області України), здійснене 1-2 березня 1943 року загонами угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни.

Масштаби трагедії - виняткові серед населених пунктів України, СРСР та Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 - чеське Лідице, у 12 - французький Орадур[2].

Масове вбивство мирних мешканців було каральною операцією угорських підрозділів у відповідь на дії радянських партизанів, очолюваних офіцером НКВС СРСР Олексієм Федоровим[1]. Особливого трагізму цій події додає той факт, що партизанська група військ О.Федорова переважала карателів за кількістю вояків майже у 10 разів, але партизани нічого не зробили для порятунку мешканців Корюківки[2].
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12.09.2022 16:30 Відповісти
Угорці пролили кров українців ще під час розподілу Чехословакії, коли утворилася Карпатська Україна.
Опір у Карпатах. Як закарпатці боронилися від угорської агресії в 1939 році"Безупинно йшли нові українські добровольчі загони на кордон... Більшість з них не мала ще досі ніколи в руках кріса, похапцем виряджена, без ніякого військового вишколу. Але всі вони мали незламну волю боротьби і перемоги, були повні фанатизму й такої відчайдушності, що її може родити лише безвихідне положення".

15 БЕРЕЗНЯ 2017



Олександр Пагіря

кандидат історичних наук





Прискорене вторгнення

6 березня 1939 р. німецький рейхсканцлер А. Гітлер прийняв рішення про остаточну ліквідацію Чехо-Словаччини. Згідно з затвердженим планом передбачалося, що німецькі війська окупують Богемію та Моравію, Словаччина проголосить незалежність під протекторатом Рейху, а Угорщина за дозволом останнього окупує Карпатську Україну.

12 березня 1939 р. через свого посла у Берліні Деме Стояї Угорщина отримала "зелене світло" на захоплення краю. Для вирішення "рутенського питання" у розпорядженні гортистського керівництва було всього 24 години після проголошення незалежності Словаччини, яке було заплановане на 14 березня 1939 р.

Начальник угорського генштабу Генрік Верт просив надати йому як мінімум тиждень на підготовку до вторгнення, побоюючись зустріти серйозний опір з боку чехословацьких військ. Однак такі терміни не влаштовували німецьких колег.

Тому гортистське керівництво було змушене прискорити підготовку до вимаршу своєї армії в Карпатську Україну. Угорська королівська рада, що зібралася 13 березня, наказала Г. Верту бути готовим до операції протягом 12 год.

У терміновому порядку до чехословацького кордону стягувались регулярні війська, в основному новобранці, які пройшли 3-тижневий курс військового вишколу.
Плакат М. Михалевича, який зображає Карпаську Україну, що борониться перед Угорщиною й Польщею

З огляду на короткі терміни розгортання військ, угорське командування не мало змоги провести повноцінну мобілізацію резервістів, на що було потрібно як мінімум 72 години.

Підготовкою і всім ходом військової операції безпосередньо керував начальник гарнізону в Мукачеві, командир 1-ї гірської бригади полковник генштабу Олойош Белді під зверхністю командира 8-го корпусу (Кошице) генерал-лейтенанта Ференца Сомбатгеї, який 14 березня 1939 р. очолив Карпатську групу (Kárpát Csoport) загальною чисельністю до 40 тис. чол., спеціально сформовану для окупації Карпатської України.
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12.09.2022 16:45 Відповісти
А почалося з того що "ф'йодоровци" напали на відділок гестапо щоб визволити арештованих комуністів, а потім з лісу спостерігали як мадяри під началом купки німців унічтожают хахлов.
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12.09.2022 17:09 Відповісти
Модьяри кончені , ідіть в напрямку кацапського корабля 😠
вон вимагають , блд )
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12.09.2022 16:31 Відповісти
Щось останнім часом смердюча циганва дуже розвимагалась!
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12.09.2022 17:00 Відповісти
Вони не роми, кацапи, з междужопія уралу та волги.
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12.09.2022 18:22 Відповісти
С какого перепугу эти чмошники что-то требуют вообще? Кто такие мля и кем себя возомнили? Пздц.
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12.09.2022 16:31 Відповісти
А яке діло угорцям до російської ядерної енергетики? Ну зовсім не паляться.
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12.09.2022 16:33 Відповісти
Росатом їм ТВЕЛи поставляє на їхню АЕС, ну й, певно, обладнання й запчастини. До того ж домовились про будівництво ще двох енергоблоків.
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12.09.2022 17:53 Відповісти
На *уй Сійярто.

Ядерна енергетика росії або стане українською та буде повністю вивезена у якості маленької частини репарацій в Україну.

Або буде знищена як така що представляє небезпеку Україні та планеті. Так як такі речі гоблінам в руки давати не можна, бо вони починають робити бомби та всім погрожувати.
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12.09.2022 16:33 Відповісти
Хто ви такі, щоб щось там вимагати? Випруть вас з ЄС скоро і будете жебракувати там в ізоляції !
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12.09.2022 16:33 Відповісти
Вам вже Чехи сказали..., виходьте нах#й з ЄС і НАТО і нічого у вас більше страждати не буде все у вас буде добре...
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12.09.2022 16:34 Відповісти
дурних нема . Одна справа сракою крутити, геть друга на кацапському ланцюгу тявкати
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12.09.2022 16:40 Відповісти
мадяри таки незабаром *********** що вилитять з ЄС
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12.09.2022 16:37 Відповісти
с такой рожей презервативы рекламируют, а не в премьеры идут.
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12.09.2022 16:37 Відповісти
Гоніть цих уйобіків з Євросоюзу.
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12.09.2022 16:39 Відповісти
Угорці багато на себе взяли -- не по Сеньке шапка.
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12.09.2022 16:40 Відповісти
Что вы можете требовать?? Требовальщики сраные, вы потихоньку о своих сраках начинайте думать, куда будите прыгать после того как вашего ублюдка путлера снесут нахер, вам сразу все в обратку прилетит!!
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12.09.2022 16:41 Відповісти
Підстилки **********. Після війни гнати усю мадярську нечисть з України.
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12.09.2022 16:41 Відповісти
Вигнати з ЄС, і нехай лижуть москалям дупу в своє задоволення.
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12.09.2022 16:41 Відповісти
Прав был Гашек.
Это реально шваль, какой свет не видел.
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12.09.2022 16:45 Відповісти
На кожного мадяра по саперу Водічки тоді в ЄС буде злагода.
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12.09.2022 16:56 Відповісти
Водічка міг взяти на себе і трьох-чотирьох...І що головне навіть не тратив час на розмови...
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12.09.2022 17:26 Відповісти
Ну, мадьяри ж головні в Євросоюзі, от і вирішили вимагати (сарказм).
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12.09.2022 16:45 Відповісти
Які ж кончені люди ці мадяри при владі, знають, що їх війна не зачепит, бо вони друзі з кацапами, тому і *******, і при цьому не мають ніяких наслідків!
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12.09.2022 16:45 Відповісти
Byla luce vsego jesli sama vengrija popala pod sankciji, lisili ix golosa v Evrosojuze
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12.09.2022 16:46 Відповісти
Московским фашистам наруку наличие их ядерного объекта в Европе: чем взрыво-опаснее этот объект - тем им лучше, ещё бы и чтобы дистанционно могли им управлять - делать радиоактивные выбросы и шантажировать этим.
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12.09.2022 16:52 Відповісти
Вони таки довийобікуються йовбаки довбані.
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12.09.2022 16:53 Відповісти
Мадяри в ЄС чи в тайожном саюзє?
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12.09.2022 16:54 Відповісти
Скоро будуть в тайожному союзі , бо дуже просяться
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12.09.2022 17:00 Відповісти
А з якого дива в країні ЄС діють технології кацапії? Це ж пряма загроза!
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12.09.2022 17:00 Відповісти
Так вони ж були фашистськими прихвостнями у 2-й світовій, тож прихвостнями фашистів (рашистів) є і тепер. Як таких взяли до Євросоюзу і НАТО? Бо діють подвійні стандарти.
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12.09.2022 17:00 Відповісти
Йовбаки зненацька зрозуміли що поставили все на зеро.
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12.09.2022 17:02 Відповісти
А НЕ ПОРА ЛИ УГОРЩІНУ ВИГНАТИ З ЕС ?

тоді орбана угорці в Балатоні утоплять
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12.09.2022 17:17 Відповісти
- як тількі ЕВРОПАРЛАМЕНТ приступить до розгляду вигнання Угорщини з ЕС, закриття вільного пересування европою - так угорці вбьють орбана с командою
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12.09.2022 17:19 Відповісти
Мадяри куплені кацапами з потрохами!!! Це ті хвойди, які забули історію 1956 року !!! Їм головне дешевий газ!!! А на історію своєї країни.... та пішла вона наку-й ця історія!!! І рибку з*їсти, і на .... сісти!!!! І в ЄС влізли, і з кацапами взасос... фуууу!!!! Мерзенне почуття до такого....
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12.09.2022 17:20 Відповісти
Кажись когось давно не пи*дили...
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12.09.2022 17:21 Відповісти
Я вимагаю гарантій що мадьярські ****** нарешті вилетять з ЄС та отримають санкції
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12.09.2022 17:27 Відповісти
Не розумію мадьяр...З однієї сторони у них Україна,з другої Євросоюз...Як їх звідтам випердолять вони лишаться як на безлюдному острові...Вийобуватись завжди можна,але міру треба знати...
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12.09.2022 17:29 Відповісти
Сосати мадярня ***** , ще будете стояли РАКОМ СУКИ .
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12.09.2022 17:45 Відповісти
Розберемось з Ордою,потім і навкруги треба буде озирнутись...Цих "***********" друзів трохи мокрими віжками кругом хати поганяти...
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12.09.2022 17:47 Відповісти
Для цього потрібен нормальний МЗС, це його парафія. А з нашим зеленим кодлом нічого чекати серйозних справ.
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12.09.2022 18:14 Відповісти
Кусок дерьма!
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12.09.2022 17:48 Відповісти
Hungary-******... на х**й за корабльом !!!
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12.09.2022 17:54 Відповісти
Маленька жучка дуже багато гарантій вимагає, нічого з себе не представляючи. Скоріш за все москалі їм доручили цю тему продавлювати.
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12.09.2022 17:59 Відповісти
Та воно зовсім знахабніло, кремлівське падло!
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12.09.2022 18:11 Відповісти
Нынешнее руководство Венгрии - это троянский конь недоимперии в структурах ЕС и НАТО. Если Запад хочет сохранить свою идентичность, у него другого выбора нет как избавиться от современной Венгрии в ЕС и НАТО
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12.09.2022 18:16 Відповісти
Це прийшов кабздець рашкіному газовому та нафтовому шантажу, то треба тепер ядерний починати. Отут і холуй орбан пригодився.
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12.09.2022 18:21 Відповісти
Не смію казати,але в Угорщині переселенці з України до сих пір безоплатно переміщуються по країні,працює соціалка для наших,і цигани такі ж люди під богом.Не вподобляєтеся нацистам.
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12.09.2022 18:22 Відповісти
Но кіть несмієш казати то і не розкривай свого смердячого мадярського писка...
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12.09.2022 19:52 Відповісти
ну вот и можно взять мадяр за яйца в этом вопросе, еврокомиссия, ау, дави **************
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12.09.2022 18:37 Відповісти
Ач як мадяри за кровних родичів заметушились, аж дим з попер!
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12.09.2022 18:53 Відповісти
Ок, хай мадярські родичі повертають ЗАЕС...
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12.09.2022 19:49 Відповісти
Якщо вимагають,то треба обов'язково накладати санкції!І негайно!
Адвокати низькопробні пуйла...
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12.09.2022 20:00 Відповісти
Придавить козявку к ногтю.
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12.09.2022 20:04 Відповісти
Купленная с потрохами ****** эта пигмейская орбанская мадярия теперь пытается спасти свою горящую атомную сраку, пытаясь, как всегда шантажировать ЕС - это типичный терроризм, привитый дикарями ***** ************ европаразитам. Либо ЕС закроет эту мадярскую клоаку раз и навсегда и провдет полную ее санацию, либо канализирует этот кацапосортир на тотальное самоуничтожение.
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12.09.2022 20:50 Відповісти
Угорщина просто благає про виключення з ЕС
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12.09.2022 21:19 Відповісти
Мадяри дійсно хочуть з ЄС вилетіти? Ми згодні з ними помінятись.
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12.09.2022 21:25 Відповісти
О це ексклав мордора в толерантному Ширі... Ци мадярів потрібно буде ізолювати після війни!
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12.09.2022 21:59 Відповісти
Здається забули угорці кацапську "дружбу" в 1956 році:
В період з грудня 1956 року до літа 1961-го в Угорщині повісили 341 людину; 26 тисяч чоловік засудили, 22 тисячі з них отримали вирок на п'ять або й більше років ув'язнення. Майже 200 тисяч угорців стали біженцями. Десятки тисяч людей було звільнено з роботи.
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12.09.2022 22:13 Відповісти
***** мадяр з ЄС та НАТО.
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12.09.2022 23:08 Відповісти
****** пнх!
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13.09.2022 00:25 Відповісти
 
 