44% шкіл працює в онлайн-режимі, у 32% шкіл освітній процес відбувається за змішаною формою, - МОН
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Станом на 12.09.2022 року освітній процес відбувається у 12 904 школах України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
3116 шкіл працюють у традиційному форматі, 5 713 – в онлайн-режимі, 4 075 шкіл здійснюють освітній процес за змішаною формою.
"На жаль, на тимчасово окупованих територіях розташовано 1 289 шкіл. Також за кордоном нині перебуває 488 045 дітей шкільного віку, а станом на 1 вересня їх було 492 077", – зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.
Міністр наголосив, що за останні 11 днів до України повернулося понад 4 тис. дітей.
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Игорь Горобец 0cada803
показати весь коментар12.09.2022 17:14 Відповісти Мені подобається 0
Richard Goldring
показати весь коментар12.09.2022 17:24 Відповісти Мені подобається 0
Игорь Горобец 0cada803
показати весь коментар12.09.2022 17:52 Відповісти Мені подобається 0
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