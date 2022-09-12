44% шкіл працює в онлайн-режимі, у 32% шкіл освітній процес відбувається за змішаною формою, - МОН

Станом на 12.09.2022 року освітній процес відбувається у 12 904 школах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

3116 шкіл працюють у традиційному форматі, 5 713 – в онлайн-режимі, 4 075 шкіл здійснюють освітній процес за змішаною формою.

"На жаль, на тимчасово окупованих територіях розташовано 1 289 шкіл. Також за кордоном нині перебуває 488 045 дітей шкільного віку, а станом на 1 вересня їх було 492 077", – зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Міністр наголосив, що за останні 11 днів до України повернулося понад 4 тис. дітей.

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