УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12895 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Війна
700 3
війна (56620) школа (1827) Міносвіти (1130) Шкарлет (329)

44% шкіл працює в онлайн-режимі, у 32% шкіл освітній процес відбувається за змішаною формою, - МОН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

школа

Станом на 12.09.2022 року освітній процес відбувається у 12 904 школах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

3116 шкіл працюють у традиційному форматі, 5 713 – в онлайн-режимі, 4 075 шкіл здійснюють освітній процес за змішаною формою.

"На жаль, на тимчасово окупованих територіях розташовано 1 289 шкіл. Також за кордоном нині перебуває 488 045 дітей шкільного віку, а станом на 1 вересня їх було 492 077", – зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Міністр наголосив, що за останні 11 днів до України повернулося понад 4 тис. дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закликаємо українців в окупації не пускати дітей до шкіл, - Мінреінтеграції

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Змішаний режим це від лукавого. Коли у школі вчиться офлайн до 40-60 учнів в день, а інші онлайн це напевно для недопущення проживанням там переселенців. Треба жорстко перевіряти такі школи бо час зараз воєнний , а люди які втратили житло повинні достойно і відносно комфортно пережити зиму. Пані Верещук тут 100% права. Але як завжди корумпована місцева влада на спокійних територіях живе у своїх реаліях. Навіщо їм клопоти Уряду.
показати весь коментар
12.09.2022 17:14 Відповісти
не пиши дурниць. велика кількість батьків просто не готова пускати дітей в школу. при карантині всі мали сидіти дома, а зараз бігом всі в школу. хто дає гарантії стосовно дітей? ніхто. тому і така ситуація.
показати весь коментар
12.09.2022 17:24 Відповісти
Але школи працюють у змішаному режимі. Це факт.
показати весь коментар
12.09.2022 17:52 Відповісти
 
 