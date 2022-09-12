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Путін використовує кожен кубометр газу для розколу Європи, – президент Австрії ван дер Беллен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Австрії Александр ван дер Беллен підтримав жорсткі санкції проти Росії та закликав якнайшвидше позбутися залежності від російського газу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента Австрії.
Він підкреслив, що загарбницька війна Росії в Україні "стосується всіх нас".
"Кожен кубометр газу Путін використовує для розколу Європи. Ми повинні вийти із залежності, яку самі собі заподіяли. Інвестуючи у відновлювані джерела енергії, ми зберігаємо енергію", - написав президент Австрії.
Він також закликав не "вплутуватися в угоду з російським режимом".
Топ коментарі
+9 Старый зольдат
показати весь коментар12.09.2022 17:03
+7 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар12.09.2022 17:02
+4 Vladyslav Novikov
показати весь коментар12.09.2022 17:08
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Спонсоры войны остаются те же.
О, точнісінько, я зрозумів! На його банківській рахунок не надійшов транш з москви, от він і прозрів.
Хвилю обурення викликало помпезне святкування дня Москви і відкриття в суботу якогось найбільшого колеса огляду в Європі. Новий фалічний символ старіючого диктатора. Яке відкривав особисто Путін. Дійшло до того, що якись імперіалістичні хакери то колесо зламали на наступний день.І це мало налякати Кремль. І змусило його діяти.Чому налякати? Який для нас найкращий сценарій? Ми викидаємо російські війська з України і це починає процес внутрішнього безладу в Росії, що призводить до громадянської війни і розпаду імперії. Це наш ідеальний сценарій. І одночасно нічний жах Кремля.І у подіях останнів днів у Кремлі побачили ознаки такого сценарію. Поки що далекі. І лише початкові. Але ознаки. І злякалися. І зробили цей удар відчаю.Чи допоможе? Побачимо. Російська пропаганда жваво підхопили цю тему, глузуючи і демонструючи всі величезні комплекси. Чи підхопить це глибинний народ? Побачимо. Цікаво, наскільки контрольованим є той самий глибинний нарід.У будь-якому разі показово, хто має займатися рятуванням обличчя Путіна. Не Макрон. Не Байден. Не Україна. А Марго Сімонян та ії друзі.То ж меньше всього цивілізованний світ має перейматися збереженням обличчя терориста.
Понад 70% поставок газу СПГ США надійшло до Європи у першій половині 2022 року. У 2021 році ЄС імпортував зі США 22 млрд кубометрів СПГ. Цього року з січня по серпень ЄС отримав понад 40 млрд куб.
Єврокомісія зобов'язалася працювати з державами-членами ЄС над забезпеченням стабільного попиту на додатковий американський газ СПГ щонайменше до 2030 року приблизно 50 млрд кубометрів/річних.
Після завершення три експортні проекти, що будуються, розширять пікові експортні потужності американського газу СПГ на сукупні 5,7 bcf/d до 2025 року.