Окупанти використовують лікарню в Новій Каховці виключно для своїх військових, - ОВА

У тимчасово окупованій Новій Каховці російські загарбники використовують лікарню виключно для своїх військових.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.Через великі втрати у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових", - йдеться в повідомленні.

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