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Окупанти використовують лікарню в Новій Каховці виключно для своїх військових, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованій Новій Каховці російські загарбники використовують лікарню виключно для своїх військових.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"На Херсонщині окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.Через великі втрати у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 mrSmith
показати весь коментар12.09.2022 17:29
+10 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар12.09.2022 17:28
+7 KosAn30 JT26
показати весь коментар12.09.2022 17:36
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Будь ласка, зачекайте...
если там только одни оккупанты лечатся - то чего не раз...бать????
Можете навіть не сумніватися.
И пообещал «взять Одессу».
Глава Чечни Рамзан Кадыров после успехов ВСУ в Харьковской области назвал ситуацию «офигенной» и потребовал от министерства обороны РФ внести изменения в проведение так называемой «специальной военной операции».
Кадыров записал и опубликовал в своем Telegram-канале эмоциональное обращение, в котором заявил, что в «уходе» россиян из оккупированных украинских городов «есть свой плюс».
«Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в проведение «специальной военной операции», я буду вынужден выходить на руководство страны и МО, чтобы разъяснить им ситуацию на земле. Она очень интересная, даже «офигенная» я бы сказал. То, что ушли, отдали несколько городов, сел в этом тоже есть свой плюс», - рассуждает глава Чечни.
Разбитые российские войска смогут вернуться и снова захватить города, убежден Кадыров. А также продолжить наступление на другие украинские города. «В ближайшем будущем мы дойдем до Одессы, вы увидите конкретные результаты», - резюмировал он.
- Вы из бухгалтерии?
- Доброго вечора, ми з Україні
Ми в оточенні біля Бородянки взагалі не мали ліків та можливості пересування.
Люди з сахарним діабетом,бронхіальною астмою,вагітні ризикували своїм життям,не маючи допомоги лікарів.
Орки розстрілювали всі живі мішені,люди сиділи в підвалах.