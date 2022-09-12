УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12895 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 130 15
лікарня (1098) війна (56620) Нова Каховка (167) окупація (5848)

Окупанти використовують лікарню в Новій Каховці виключно для своїх військових, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

У тимчасово окупованій Новій Каховці російські загарбники використовують лікарню виключно для своїх військових.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.Через великі втрати у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів окупантів та наведений міст через Дніпро, - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Тобто, якщо туди поцілити ракетою, великої біди не буде.
показати весь коментар
12.09.2022 17:29
+10
В Чернобаевке неплохие доктора, приезжайте.
показати весь коментар
12.09.2022 17:28
+7
та хватит этого клоуна постить...этот ******** с его обосраными тиктокерами уже никому не интересен ,так как показали на войне сцыкунами видеоблогерами,опасность они только для ванек составляют когда те через их ********** загранотряды прорываються)
показати весь коментар
12.09.2022 17:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Чернобаевке неплохие доктора, приезжайте.
показати весь коментар
12.09.2022 17:28 Відповісти
Тобто, якщо туди поцілити ракетою, великої біди не буде.
показати весь коментар
12.09.2022 17:29 Відповісти
Даже наоборот -- закончатся их страдания-мучения
показати весь коментар
12.09.2022 17:32 Відповісти
а в чем тогда вопрос????

если там только одни оккупанты лечатся - то чего не раз...бать????
показати весь коментар
12.09.2022 17:31 Відповісти
Якщо після цього (і ще 1000 подібних фактів), у Новій Каховці і залишиться любитель "рускава міра", то це вже невиліковно і якось більше відноситься не до світогляду, не до політичних уподобань, а до до психічної патології
показати весь коментар
12.09.2022 17:31 Відповісти
Якщо в Маріуполі, який рашисти зрівняли з землею, їх повно, то і в Новій Каховці будуть.
Можете навіть не сумніватися.
показати весь коментар
12.09.2022 17:54 Відповісти
Депутат "слуги народу". Тримайся, герою!
показати весь коментар
12.09.2022 17:31 Відповісти
любітєль рускага мірра ще не в таганрагу?
показати весь коментар
12.09.2022 17:44 Відповісти
Кадыров назвал «офигенным» отступление оккупантов под Харьковом

И пообещал «взять Одессу».

Глава Чечни Рамзан Кадыров после успехов ВСУ в Харьковской области назвал ситуацию «офигенной» и потребовал от министерства обороны РФ внести изменения в проведение так называемой «специальной военной операции».

Кадыров записал и опубликовал в своем Telegram-канале эмоциональное обращение, в котором заявил, что в «уходе» россиян из оккупированных украинских городов «есть свой плюс».

«Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в проведение «специальной военной операции», я буду вынужден выходить на руководство страны и МО, чтобы разъяснить им ситуацию на земле. Она очень интересная, даже «офигенная» я бы сказал. То, что ушли, отдали несколько городов, сел в этом тоже есть свой плюс», - рассуждает глава Чечни.

Разбитые российские войска смогут вернуться и снова захватить города, убежден Кадыров. А также продолжить наступление на другие украинские города. «В ближайшем будущем мы дойдем до Одессы, вы увидите конкретные результаты», - резюмировал он.

показати весь коментар
12.09.2022 17:34 Відповісти
та хватит этого клоуна постить...этот ******** с его обосраными тиктокерами уже никому не интересен ,так как показали на войне сцыкунами видеоблогерами,опасность они только для ванек составляют когда те через их ********** загранотряды прорываються)
показати весь коментар
12.09.2022 17:36 Відповісти
Исключительно для поржать )))
показати весь коментар
12.09.2022 18:15 Відповісти
Заголовок звучить як натяк...
показати весь коментар
12.09.2022 17:59 Відповісти
- Здравствуйте, мы тут подбили сальдо
- Вы из бухгалтерии?
- Доброго вечора, ми з Україні
показати весь коментар
12.09.2022 18:11 Відповісти
Роз'їБати на ух цю споруду
показати весь коментар
12.09.2022 18:11 Відповісти
А що тут дивного?
Ми в оточенні біля Бородянки взагалі не мали ліків та можливості пересування.
Люди з сахарним діабетом,бронхіальною астмою,вагітні ризикували своїм життям,не маючи допомоги лікарів.
Орки розстрілювали всі живі мішені,люди сиділи в підвалах.
показати весь коментар
12.09.2022 20:30 Відповісти
 
 