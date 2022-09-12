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США побоюються, що енергетична криза в Європі може послабити підтримку України та санкції проти РФ, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

газ

Як пише CNN із посиланням на американських і європейських чиновників, у США побоюються, що на тлі стрімкого зростання витрат на енергоносії, спричиненого російським вторгненням, підтримка санкційного тиску на Росію в Європі може знизитися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Представники американської розвідки вважають, що знищення єдності серед західних країн щодо протистояння російській агресії є ключовим пріоритетом для президента Росії Володимира Путіна.

"Путін робить ставку на те, що він буде жорсткішим, ніж українці, європейці та американці, що він зможе виснажити українців, задушити їхню економіку, [і що] європейці, які зустрінуть зиму з високими цінами на енергоносії, втратять рішучість", - заявляв раніше директор ЦРУ Вільям Бернс.

Офіційні особи Білого дому продовжують наполягати на тому, що вони не помітили видимих ​​розколів у єдиному фронті та певною мірою вважали дії Путіна водночас передбачуваними та такими, що лише зміцнюють рішучість європейських союзників.

"Ми вважаємо, що дії Росії лише посилили єдність серед європейців. Повідомлення, які Росія посилає кожному європейцю, полягають у тому, що вони ненадійні партнери. Тому ворожість до Росії лише зростає", - сказав один високопоставлений чиновник США.

Але інші офіційні особи США вважають, що існує реальний ризик того, що в міру зростання вартості електроенергії та наближення зими європейське населення може виступити проти західної стратегії економічної ізоляції Росії.

"Росія безумовно хоче, щоб європейці нервували - енергетика є їхнім найбільшим інструментом для того, щоб налаштувати європейську спільноту проти війни", - заявило джерело, знайоме із західною розвідкою.

Прямий вплив на Сполучені Штати залишається незначним, повідомили два джерела, знайомі з поглядами уряду США та Заходу, враховуючи, що Вашингтон зовсім не покладається на російський імпорт енергоресурсів і фактично є великим експортером зрідженого природного газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз позбавиться залежності від енергоресурсів РФ за 6-7 місяців, - фон дер Ляєн

Але офіційні особи США уважно стежили за нещодавнім протестом проти високих цін на енергоносії в Чехії та пильно стежать за будь-якими ознаками зростання нестабільності в Європі.

"Ми, очевидно, уважно стежимо за цим. Ми все ще бачимо сильну рішучість і єдність на рівні керівництва, попри те, що Путін використовує енергетику в якості зброї. І президент США прагне зберегти цю єдність, рішучість і силу", - сказав CNN речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Зазначається, що Білий дім доклав значних зусиль, щоб забезпечити постачання газу до країн, які, з одного боку, мають вирішальне значення для західної коаліції, а з іншого - є дуже вразливими до спроб Росії шантажувати своїми енергетичними ресурсами.

Загроза політичної нестабільності, яку офіційні особи США та ЄС вважають готовою для розпалювання правими елементами по всій Європі, уже давно визнається загрозою, але дотепер про неї рідко говорили відкрито.

Також читайте: Міністри енергетики країн ЄС не домовилися щодо граничної ціни на російський газ: спробують знову на початку жовтня

Однак, багато чого, швидше за все, залежатиме від погодних умов, заявили CNN американські та західні чиновники. За словами одного з них, якщо зима буде м'якою, запасів газових сховищ, які вже перевищили контрольні показники, може бути достатньо, щоб запобігти широкому дефіциту.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Не розумію, чому Меркель досі не під слідством? Вона весь час діяла в інтересах крємля.
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12.09.2022 17:33
+15
замість боятись, дайте ракети атакамс, танки, ф 16 і страх пройде!
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12.09.2022 17:32
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Мадяри вже почали кукурікати.
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12.09.2022 17:31 Відповісти
И снова хлопки: серии сильных взрывов пронеслись в российских городах, граничащих с Украиной


Российские телеграм-каналы и местные СМИ сообщают, что сегодня, 12 сентября, во многих граничащих с Украиной городах были слышны взрывы, или, как это принято там называть - просто "хлопки".

Громкие взрывы, как сообщают региональные российские СМИ, слышали сразу в нескольких городах Ростовской области:

- в Ростове;
- в Азове;
- в Таганроге;
- в Новошахтинске;
- в Шахтах;
- в Новочеркасск;
- в Аксае;
- в Ейске.
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12.09.2022 17:41 Відповісти
это не фейк - взрывались свиноцабачьи пердаки...\так что твой высер мимо...\
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12.09.2022 18:08 Відповісти
ну только ваши свиноцабачьи пердаки это дело кадыровцев...\все остальные народы мира за свои не переживают...!\
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12.09.2022 18:47 Відповісти
для вас это свиноцабак считаем что это так...\или ты кацап думаешь что смог спилить свои рога спрятавшись за ВПН...?\
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12.09.2022 18:54 Відповісти
замість боятись, дайте ракети атакамс, танки, ф 16 і страх пройде!
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12.09.2022 17:32 Відповісти
європейцям треба боятися тоді коли поступляться *****
як тільки прогнуться, ***** буде ставити їх раком кожен опалювальний сезон
а як не само ***** то те ***** яке він поставить президентом замість себе.
при такому безхребетному народішку, ***** безсмертне як змій-горинич
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12.09.2022 21:09 Відповісти
мадяры это ничто,пыль...тут главное германия и другие крупняки.
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12.09.2022 17:32 Відповісти
тож треба докласти максимум зусиль щоб швидше покінчити з мордором!
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12.09.2022 17:32 Відповісти
Не розумію, чому Меркель досі не під слідством? Вона весь час діяла в інтересах крємля.
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12.09.2022 17:33 Відповісти
бо її партія на чолі з канцлером при владі
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12.09.2022 17:40 Відповісти
В Таганроге, только что прогремел взрыв. Сообщения от людей приходят из разных частей города. Все жалуются на сильный хлопок в воздухе. По достоверным источникам Блокнот Таганрог, хлопок был слышан в Таганроге, в Ростове, в Покровском и в Новочеркасске, никакого взрыва не было. Самолёт в очередной раз преодолел звуковой барьер и перешёл на сверх-звук. Марина Ольховская

Подробнее: https://bloknot-taganrog.ru/news/silnyy-khlopok-v-nebe-napugal-taganrozhtsevИздание Блокнот Таганрог -
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12.09.2022 17:34 Відповісти
ну то дайте більше зброї!
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12.09.2022 17:36 Відповісти
То літаки переходили звуковий бар'єр. Багато літаків.
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12.09.2022 18:05 Відповісти
Майже одночасно !
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12.09.2022 18:06 Відповісти
Агентство

@FitchRatings
обновило прогноз по балансу газа, в котором предполагает, что страны ЕС больше не получат российский газ по Nord Stream 1, а до конца года все поставки российского газа в ЕС могут быть полностью остановлены.
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12.09.2022 17:40 Відповісти
Для нас головне, щоб США нас підтримувало і санкціями проти рф і тих, хто допомагатиме їх обходити, і зброєю з фінансами. А інших нехай історія осудить, втратою свого геополітичного впливу і авторитету, який перейде до України, якщо буде кому його прийняти і конвертувати в зростання економіки. Але теперішні люмпени у владі не здатні це зробити, тому на чергових выборах буде шанс їх змінити на професійних людей. Або залишити цих і далі жити в гівні, хоч і поряд з видатними людьми і героями війни. Це звісно добре, але за що тоді ці герою воюють? Хіба не за свободу і світле майбутнє для себе і своїх дітей в Україні?
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12.09.2022 17:45 Відповісти
Так, давайте разберемся. США - это не один турецкий базар. Это два, ***, турецких базара. Может и три. Нам нужен один правильный. Это не Байден и не Трамп. Лиз Трасс - это наша мама. Короче дальше устал
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12.09.2022 17:49 Відповісти
если устал - то загляни в вечерний квартал...!
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12.09.2022 18:10 Відповісти
Очень смешно
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12.09.2022 18:17 Відповісти
хорошо что тебе понравилось...
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12.09.2022 18:19 Відповісти
Все эти демонстрации у чехов проплачены из Москвы.
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12.09.2022 17:53 Відповісти
Так оно и будет. Я на Цензоре еще лет 10 назад писал по сытых и голодных! Почему все конфликты, где требовалась "живая сила", выигрывали нищие страны? Потому, что "жизнь" богатых стоит дорого! Сказки про уважение к ближнему оканчиваются (практически всегда) на пороге жизни и смерти. Это как при пожаре, Высокая мысль о спасении "инвалида" обычно заканчивается смертью обоих. Это не цинизм. Это физика! Когда "головешки" будут падать за шиворот европейцев, они озаботятся о себе! И никто не будет в этой ситуации прогнозировать последствия. В тот момент будет важна своя шкура здесь и сейчас!
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12.09.2022 17:58 Відповісти
б-г-г-г....
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12.09.2022 18:10 Відповісти
Я еще смеюсь, что на карте клоуна Кокошенкова до сих пор есть какие-то Кировограды, Артемовски и Стахановы... Они ******** там!
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12.09.2022 19:10 Відповісти
так они и в Украину с картами 60-х годов заходили, одичалые.....
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12.09.2022 19:14 Відповісти
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12.09.2022 18:12 Відповісти
Та ладно. Он провели всілякі опитування суспільної думки - німці, наприклад, готові всіляко ужиматися навіть, аби тільки не лизати путлерівський чобіт, і будуть продовжувати підтримувати Україну, хай би там що.
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12.09.2022 18:28 Відповісти
Про енергокризу. Синоптики прогнозують теплу зиму цього року як в Україні, так і в Європі, завдяки посиленню впливу течії Ла-Нінья. Наприклад, в Україні майже не буде днів холодніше -5
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12.09.2022 19:07 Відповісти
Станом на липень 2022 року СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ мають більше експортних потужностей газу СПГ, ніж будь-яка інша країна, і експортували більше СПГ, ніж будь-яка інша країна. Експорт американського СПГ в середньому становив 11,1 Bcf/d протягом першого півріччя 2022 року.

Понад 70% поставок газу СПГ США надійшло до Європи у першій половині 2022 року. У 2021 році ЄС імпортував зі США 22 млрд кубометрів СПГ. Цього року з січня по серпень ЄС отримав понад 40 млрд куб.

Єврокомісія зобов'язалася працювати з державами-членами ЄС над забезпеченням стабільного попиту на додатковий американський газ СПГ щонайменше до 2030 року приблизно 50 млрд кубометрів/річних.

Після завершення три експортні проекти, що будуються, розширять пікові експортні потужності американського газу СПГ на сукупні 5,7 bcf/d до 2025 року.
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12.09.2022 19:33 Відповісти
Если сегодня европейцы не согласны платить 80 евро за газ, то завтра будут платить 80 рублей. При зарплате в 100 рублей...
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12.09.2022 20:38 Відповісти
 
 