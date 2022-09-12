США побоюються, що енергетична криза в Європі може послабити підтримку України та санкції проти РФ, - CNN

Як пише CNN із посиланням на американських і європейських чиновників, у США побоюються, що на тлі стрімкого зростання витрат на енергоносії, спричиненого російським вторгненням, підтримка санкційного тиску на Росію в Європі може знизитися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Представники американської розвідки вважають, що знищення єдності серед західних країн щодо протистояння російській агресії є ключовим пріоритетом для президента Росії Володимира Путіна.

"Путін робить ставку на те, що він буде жорсткішим, ніж українці, європейці та американці, що він зможе виснажити українців, задушити їхню економіку, [і що] європейці, які зустрінуть зиму з високими цінами на енергоносії, втратять рішучість", - заявляв раніше директор ЦРУ Вільям Бернс.

Офіційні особи Білого дому продовжують наполягати на тому, що вони не помітили видимих ​​розколів у єдиному фронті та певною мірою вважали дії Путіна водночас передбачуваними та такими, що лише зміцнюють рішучість європейських союзників.

"Ми вважаємо, що дії Росії лише посилили єдність серед європейців. Повідомлення, які Росія посилає кожному європейцю, полягають у тому, що вони ненадійні партнери. Тому ворожість до Росії лише зростає", - сказав один високопоставлений чиновник США.

Але інші офіційні особи США вважають, що існує реальний ризик того, що в міру зростання вартості електроенергії та наближення зими європейське населення може виступити проти західної стратегії економічної ізоляції Росії.

"Росія безумовно хоче, щоб європейці нервували - енергетика є їхнім найбільшим інструментом для того, щоб налаштувати європейську спільноту проти війни", - заявило джерело, знайоме із західною розвідкою.

Прямий вплив на Сполучені Штати залишається незначним, повідомили два джерела, знайомі з поглядами уряду США та Заходу, враховуючи, що Вашингтон зовсім не покладається на російський імпорт енергоресурсів і фактично є великим експортером зрідженого природного газу.

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Але офіційні особи США уважно стежили за нещодавнім протестом проти високих цін на енергоносії в Чехії та пильно стежать за будь-якими ознаками зростання нестабільності в Європі.

"Ми, очевидно, уважно стежимо за цим. Ми все ще бачимо сильну рішучість і єдність на рівні керівництва, попри те, що Путін використовує енергетику в якості зброї. І президент США прагне зберегти цю єдність, рішучість і силу", - сказав CNN речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Зазначається, що Білий дім доклав значних зусиль, щоб забезпечити постачання газу до країн, які, з одного боку, мають вирішальне значення для західної коаліції, а з іншого - є дуже вразливими до спроб Росії шантажувати своїми енергетичними ресурсами.

Загроза політичної нестабільності, яку офіційні особи США та ЄС вважають готовою для розпалювання правими елементами по всій Європі, уже давно визнається загрозою, але дотепер про неї рідко говорили відкрито.

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Однак, багато чого, швидше за все, залежатиме від погодних умов, заявили CNN американські та західні чиновники. За словами одного з них, якщо зима буде м'якою, запасів газових сховищ, які вже перевищили контрольні показники, може бути достатньо, щоб запобігти широкому дефіциту.