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Окупант на Харківщині: "Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки...", - перехоплення ГУР. АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовий РФ, знаходячись в Харківській області, розповідає про вдалий наступ ЗСУ.
Про це у перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Связи нет, них#я нет, #бать. Мы каждый день ездим, проезжаю мимо военных медиков. Там постоянно мешки, мешки, мешки... Думаю них#я себе, #бать.
И еще угнали 6 "уралов" у нас. Нам уже смски приходят "сдавайтесь", вся х#йня. Мне кажется, пахнет старым Гостомелем. прям п#здец, как пахнет", - розповідає окупант.
Топ коментарі
+36 Алекс Ростиков
показати весь коментар12.09.2022 18:18
+19 Saskia Jansen
показати весь коментар12.09.2022 18:44
+15 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар12.09.2022 18:20
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спартанцевдесантников.
те саме гіменце у штанцях?
У него же прекрасный соцпакет: чёрный такой, с молнией