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Окупант на Харківщині: "Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки...", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовий РФ, знаходячись в Харківській області, розповідає про вдалий наступ ЗСУ.

Про це у перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Связи нет, них#я нет, #бать. Мы каждый день ездим, проезжаю мимо военных медиков. Там постоянно мешки, мешки, мешки... Думаю них#я себе, #бать. 

И еще угнали 6 "уралов" у нас. Нам уже смски приходят "сдавайтесь", вся х#йня. Мне кажется, пахнет старым Гостомелем. прям п#здец, как пахнет", - розповідає окупант.

Також читайте: Окупант про ситуацію на фронті: "Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Потрібно ще більше мішків.
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12.09.2022 18:18
+19
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12.09.2022 18:44
+15
Навіщо цілий день жалобить нас СБУ по оркам. Про них тільки коли в мішках,решта не цікаво
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12.09.2022 18:20
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Потрібно ще більше мішків.
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12.09.2022 18:18 Відповісти
На мішки не здаватиму
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12.09.2022 18:46 Відповісти
Цікаво що він обере - в мішок чи здатися?🙂
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12.09.2022 18:19 Відповісти
Навіщо цілий день жалобить нас СБУ по оркам. Про них тільки коли в мішках,решта не цікаво
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12.09.2022 18:20 Відповісти
Краще згадати про катівні, які знаходять в кожному захопленому місті. Облаштовані вони однаково, що свідчить про систематичну підготовку.
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12.09.2022 19:13 Відповісти
Кожного загиблого,закатованого, покаліченого українця чи українку приймаю як родича, як брата чи сестру. Їм боляче і мені болить. Тримайтесь і бережіть себе
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12.09.2022 19:22 Відповісти
Собі мішок, сподіваюся, вибрав?
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12.09.2022 18:27 Відповісти
Пригоните им портативные крематории.
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12.09.2022 18:29 Відповісти
Хех, твари знают чем закончился гостомель, как не старалась их пропаганда вытирать про триста героических спартанцев десантников.
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12.09.2022 18:30 Відповісти
пахнєт старим Гостомєлєм?
те саме гіменце у штанцях?
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12.09.2022 18:38 Відповісти
Русь, наконец, свободна от Московии!
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12.09.2022 18:44 Відповісти
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12.09.2022 18:44 Відповісти
Канистру пусть себе накарманит, орк смердючий. И собирает в неё слёзы, чтоб потом показывал как он тут страдал, страдало.
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12.09.2022 18:48 Відповісти
І шо, вам ****** даже вонь собствєнних лаптей та обісраних штанів не перебиває?
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12.09.2022 18:50 Відповісти
Дуже файно.
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12.09.2022 18:59 Відповісти
И тебя, утырок, мешок ждёт.
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12.09.2022 19:01 Відповісти
«Старий Гостомель», звучить як чудова назва бренду для чоловічих ароматів після гоління. Стало в нагоді після війни
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12.09.2022 19:04 Відповісти
А виконати колективне харакірі - слабО, москалики? Ну, щоб відразу на концерт до кобздона чи, там, на Хір Алєксандрова.
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12.09.2022 19:04 Відповісти
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12.09.2022 19:12 Відповісти
Чего он так рефлексирует?
У него же прекрасный соцпакет: чёрный такой, с молнией
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12.09.2022 19:25 Відповісти
Був же курва в Гостомель. Тепер трохи цьому орку не повезе . Мішок тільки на голову
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12.09.2022 21:02 Відповісти
Хай тобі Гостомель буде прогулянкою по весняному парку, кацапчику.
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12.09.2022 21:04 Відповісти
А что он хотел там увидеть, "воскрешение Лазарей"!?
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12.09.2022 22:09 Відповісти
Вот дурачок, папа-петух его наставляет, а сынок не догоняет. Мешок - это и есть подготовка к пути домой.
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12.09.2022 22:19 Відповісти
Окупант на Харківщині: "Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки... с русским дохлым гавном..
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13.09.2022 02:12 Відповісти
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13.09.2022 05:38 Відповісти
 
 