Окупант на Харківщині: "Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки...", - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовий РФ, знаходячись в Харківській області, розповідає про вдалий наступ ЗСУ.

Про це у перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Связи нет, них#я нет, #бать. Мы каждый день ездим, проезжаю мимо военных медиков. Там постоянно мешки, мешки, мешки... Думаю них#я себе, #бать.

И еще угнали 6 "уралов" у нас. Нам уже смски приходят "сдавайтесь", вся х#йня. Мне кажется, пахнет старым Гостомелем. прям п#здец, как пахнет", - розповідає окупант.

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