Порошенко з волонтерами купили обладнання на мільйон гривень для сил ППО ЗСУ
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Петро Порошенко разом з волонтерами закупив обладнання для станцій підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.
"Ось тут – мільйон гривень. Ми продовжуємо підтримувати протиповітряну оборону, і розпочали цю справу з 2014 року. Це – екстрактори для станцій П-18, які перетворюють якісний цифровий сигнал на те, що бачать "очі" протиповітряної оборони. А потім українські зенітні ракети знищують російських стерв’ятників, бо своєчасно попереджені", – пояснив п’ятий президент.
Як відомо, система протиповітряної оборони навколо Києва після 2014 року була переобладнана за кошти корпорації "Roshen". Як розповіли у Міноборони, свого часу Україна мала три кільця протиповітряної оборони, але проросійські агенти в керівництві України до 2014 року продали або знищили це озброєння, тож систему ППО довелося відновлювати.
Днями Порошенко також оголосив, що спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" передає у війська сотні радіостанцій Motorola та пічки-буржуйки.
Політик разом з послом Естонії також побував на випробуваннях безпілотного робота THeMIS для евакуації поранених. Унікальну машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, Порошенко передав парамедикам батальйону "Госпітальєри".
За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.
Будь ласка, зачекайте...
Тест на цю війну Московія робила 2 рази до 2014...
У вас є відповідь чому Зе вкрав кошти з военки та з ковидфонду на бетонку(крадівництво) а орда - її не бомбить?
Що вона тупа - авжеж, але не настільки, любий лейтенант знає як формувати театр баєвих дій: 113 ракет запустили по "военкі" і не одної по нових мостах логістики... Що думаєте?
Якщо ви знаєте українську,то зрозумієте, що вас допис недоречний.
Що треба було міняти?
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ
Офіційне інтернет-представництво Президента України
"ще не вмерла" значиться "ось ось і ВМРЕ"
Олігархічна окупація - причина смерті нації.
ВВП падає кожного року. Зараз нав'язують "підвищення" тільки на папері як в Московії.
Теперь вопрос к вам, накой нужны погранцы, если через сутки войска РОА под киевом и в Херсоне. Жду.
долоні.
Той же Коломойський красти почав не з Зе... Рожкова на приклад. Скільки Беня вивів в офшори до сих пір достеменно не відомо...
Фундамент критичного мислення це пам'ять подій щонайменше за 100 років...
А 73% забули про все як їх доїли до цього... Ось тепер з нами поводяться як з Нікарагуа... Схотів патрон борги списати - пішов у "суд" і списав...
Из жопы выскочила Искра - и запылало говноплямя!
Давай, родной, про Рожкову и Гонтареву, которые помогли Пороху украсть Приватбанк, не стесняйся!
ПС: про миллиард долларов Яценюка не забудь!
КиївМіськБудда
@saniolli
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2 ч
Доларовий мільйонер Зеленський міг спокійно оплатити половину, наприклад, супутника Притули.
Але натомість здав свою віллу русні.
Бо він не лох.
А всі, хто донатить на ЗСУ - в його системі цінностей - лохи.
Скільки власних коштів задонатили Єрмак, Подоляк, Арестович та інші?
Ни одного (!) снимка "спутника Пртиулы" не было опубликовано, хотя бы для отмазки!
Какого, ублюдочек, РАЗРЕШЕНИЯ бесплатные снимки?
Ти в курсі, що нові підрозділи створюються на пожертви?
Досить йому... Сам оте все купиш?
олігархія на кшталт Коломойського. який до речі красти почав не при зе...
Тільки націоналісти ОУН/УПА можуть навести лад. Іншим люмпенам це невдасться.
Інформповістка буде "віра мова" і тд.
Ты не у курсе, придурок, что ОУН с УПА воевали?
Трухин, Стефанчук, Гетьманцев?
ЗеК продав офшори та віддав гроші на фронт?
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Текст звіту Порошенка на його телеграм-каналі:
Ключовим фактором для успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння та комплектування 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов'язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями з вами, ГО «Справа Громад» та Фондом Порошенка.
Для нас принципово, щоб нова бригада мала нову техніку. І хоч наша програма нових пікапів завершилася, я сказав, що цей резервний, крайній пікап ми віддамо новоствореній бригаді. Бригадний комплекс зв'язку зараз - найбільш дефіцитна позиція. І ми також придбали його для хлопців. Це - радіостанції Motorola 4401 і командирські радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. Ну і звісно, куди ж без дронів)))
Ще один приємний подарунок - буржуйки, зроблені із любов'ю, у тому числі на заводі «Кузня на Рибальському». Військові знають, як вони потрібні восени і взимку. Буквально для всього - зігрітися, просушити одяг та взуття.
Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті. Слава воїнам ЗСУ!