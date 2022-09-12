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МАГАТЕ пропонує зону безпеки навколо Запорізької АЕС, Україна наполягає на деокупації станції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

В МАГАТЕ пропонують Україні та РФ домовитись про нездійснення обстрілів Запорізької АЕС. МЗС України наполягають на повній деокупації атомної станції.

ПРо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

12 вересня на пресконференції у Відні директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі повідомив, що, на його думку, Україна та Росія "виявили інтерес" до пропозиції демілітаризації Запорізької АЕС.

"Я бачив ознаки, що вони зацікавлені в цій угоді", – сказав він журналістам. За словами Ґроссі, лишаються питання, щодо яких необхідно дійти згоди, в тому числі щодо радіусу навколо станції, який підпав би під дію такої угоди.

"Враховуючи політичну конфігурацію, може бути важко отримати ширші домовленості. Що нам насправді потрібно, то це щоб Україна та Росія погодилися на дуже простий принцип – не нападати і не обстрілювати станцію, і ми зможемо зробити це дуже просто. У нас є наш моніторинг там, інспектори, які можуть інформувати, чи цього дотримуються чи ні", – прокоментував директор МАГАТЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочалися консультації щодо створення безпекової зони на Запорізькій АЕС, - МАГАТЕ

Єдиним способом забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції є її деокупація – про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій АЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України. Всі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення цієї мети. Будь-що інше не змусить Росію припинити свою небезпечну гру", – заявив Ніколенко.

Нагадуємо, російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Станція неодноразово піддавалася обстрілам. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.

Також читайте: Україна підтримає пропозицію МАГАТЕ, якщо йдеться про демілітаризацію Запорізької АЕС, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
евбанные ********* а не МАГАТЭ
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12.09.2022 19:35
+17
натівських миротворців у студію!
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12.09.2022 19:22
+14
Ага, українці не стріляйте, а москалі поки тут склади зі зброєю та технікою зроблять
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12.09.2022 19:29
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натівських миротворців у студію!
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12.09.2022 19:22 Відповісти
евбанные ********* а не МАГАТЭ
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12.09.2022 19:35 Відповісти
по моему МАГАТЕ хочет и рыбку сьесть и ноги не оцарапать

значит- НАТО в хату

а то когда придут Миля Рентген и Изя Топ Европа не обрадуется.
сильно не обрадуется.
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12.09.2022 19:38 Відповісти
А Цензоровские авторитеты говорят что Европа нам ничего не должна. Украина вместо дорог и школ должна была построить 1000 танков, 2000 Бмп, 500 самолет, дивизионы ПВО, РСЗО, ПКР, сотнями, для защиты своих АЭС от ипанутого соседа. Европа должна только поукпать у ипанутого соседа газ на сотни милиардов по льготной цене, накачивать ипанутоно соседа военными технологиями и не забывть чесать языком про ужасную украинскую коррупцию.
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12.09.2022 20:00 Відповісти
ну Європа нам і справді нічого не боргує
але гигнути за маячню неадекватного лисого карлика у ядерному мареві навряд хоче

бо радіація водою не змивається, ще Чорнобиль рудому лісу розказував
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12.09.2022 20:07 Відповісти
Это действително какая-то шизофрения. Если Европа не боится умирать в ядерном мареве то она должна была включит Украину в глобальную систему безобасности (НАТО) или хотя бы помочь с оборонй . А если не включила и не помогает, то нефиг скиглить что они боятся ядерной аварии.
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12.09.2022 20:16 Відповісти
и рибку з"їсти і ніжки собі не пошкрябати, я ж кажу))
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12.09.2022 20:18 Відповісти
боится, я хотел сказать
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12.09.2022 20:20 Відповісти
натівських миротворців у студію!

фантастична нагода ввести блакитні шоломи під смугасто -зірковим та біло-червоним прапорами !
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12.09.2022 20:07 Відповісти
а хто сказав, що ми маємо полювати лише на одного зайця?
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12.09.2022 20:09 Відповісти
Ось нехай МАГАТЕ і спробує домовитись з кацапами.
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12.09.2022 19:24 Відповісти
Украина просто окружит ЗАЭС и кацапы выйдут с поднятыми руками.
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12.09.2022 19:25 Відповісти
так і буде !
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12.09.2022 20:15 Відповісти
Та ні Україна чітко говорить ,щоб орки пішли на кудись. Що там показалось і що перевела Радіо Свобода, то її особиста проблема
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12.09.2022 19:27 Відповісти
Свобода є і кацапським ресурсом. Кожна країна має свою власну Свободу
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12.09.2022 19:35 Відповісти
Ага, українці не стріляйте, а москалі поки тут склади зі зброєю та технікою зроблять
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12.09.2022 19:29 Відповісти
ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ. Сейчас украинская армия перебрасывает туда артиллерию https://t.me/c/1352726486/41257
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12.09.2022 19:31 Відповісти
по секрету, будем испытывать на орках новейшие разработки, им понравится) так что зря новобранцы отказываются, получат новые рецепты прожарки)
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12.09.2022 19:34 Відповісти
Договариваться с рф нет смысла-- будет как с зерном,
сегодня подписали , а завтра обстрел ракетами, аналог Одессы.
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12.09.2022 19:37 Відповісти
хай йдуть курсом рюсского кораблю!
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12.09.2022 19:38 Відповісти
а ще краще надомо аес статус запоріжскої атомної народної республіки де правити бал буде кацапня
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12.09.2022 19:40 Відповісти
полная деокупация и вытурить кацапов с магате. можно для начала второе в качестве "жеста доброй воли" (уже от магате).
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12.09.2022 19:41 Відповісти
А скинути на АЕС якесь снодійне , а потім їх тепленьких зацугундити!
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12.09.2022 19:44 Відповісти
орки, которые хотят жить, убегайте сейчас, а то вас уже все сдали, кому надо, своя шкура вашему начальству дороже)
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12.09.2022 19:44 Відповісти
Навіщо нам те МАГАТЕ? Час звільняти наші території. Потрібно добивати ворога поки є можливість.
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12.09.2022 19:45 Відповісти
А що то за магнітно/звукова зброя? Черепа.ру як кавуни в микрохвильовці?
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12.09.2022 19:46 Відповісти
Гнилыми оказались эти МАГАТЕ. А не послать бы их в таком же ключе, типо дипломатично?
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12.09.2022 19:47 Відповісти
"...Україні?????? ..та рф..."....магате йде на х#й.
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12.09.2022 19:48 Відповісти
магатє - ганьба, ЗАЄС - має контролювати і відповілати зе неї власник, все їнше - ядерний тероризм
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12.09.2022 19:49 Відповісти
"Враховуючи політичну конфігурацію, може бути важко отримати ширші домовленості. Що нам насправді потрібно, то це щоб Україна та Росія погодилися на дуже простий принцип - не нападати і не обстрілювати станцію, і ми зможемо зробити це дуже просто. У нас є наш моніторинг там, інспектори, які можуть інформувати, чи цього дотримуються чи ні", - прокоментував директор МАГАТЕ. Джерело: https://censor.net/ua/n3366674

Тоді нічого не заважає кацапам обстріляти станцію і звинуватити в цьому Україну. А "інспектори" зафіксують факт обстрілу і зроблять доповідь, що Україна не дотримується "домовленостей".
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12.09.2022 19:57 Відповісти
магатэ ждет реформа после войны, как и ОБСЕялысь и прочие общества слепоглухонемых.
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12.09.2022 20:54 Відповісти
Варто зауважити, що як правило висувають пропозиції домовлятися з рашистським куйлом ,саме рашистські холуї і членососи.І не має значення, чи то в 2014 році німецько -французьскі холуї, а чи то турок,чи то, ізраїльський примєр, а чи то оонівський гпік.а чи то магате.або обсє.
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12.09.2022 20:59 Відповісти
МАГАТЭ ****** продажные твари,как и купленное ****** ООН. Пошли на ***. Только деокупация и уничтожение кацапской мрази. Слава ЗСУ.
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12.09.2022 21:12 Відповісти
Оттуда должны выйти террористы из РФ, пусть её окружат миротворцы хоть из Гондураса, главное что бы не было рашистских бандформирований!
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12.09.2022 21:49 Відповісти
Бестолку спорить, просрали в свое время, теперь только освобождать нужно (не уговорами)!
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12.09.2022 22:05 Відповісти
Не "просралі", а "про&балі". Слід дотримуватись офіційної термінології.
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12.09.2022 22:17 Відповісти
Сорі , але це й#баний п#здець , а не організація . Ці придурки думають що на українській АЕС все закінчиться ? Буде тільки гірше для них якщо їхні діти вже не обладнались в бункерах !
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12.09.2022 22:05 Відповісти
Может кто-то объяснить ?!
Сейчас русские оккупировали станцию и они её обстреливают.
От них требуют её оставить. Они, уйдя, перестанут её обстреливать?
Один я не вижу в этом логики ???
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12.09.2022 22:36 Відповісти
МАГАТЕ - это что-то с чем-то... там кацапни как собак нерезаных... эту организацию надо разогнать и создать заново со штаб-квартирой в Японии... свинопасов в организацию не пускать... после победы Украины расия должна принять обязательство никогда не иметь ни атомного оружия, ни атомных объектов... не согласится - принудить...
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13.09.2022 04:50 Відповісти
Да, тут принцип простой, на это вся надежда. Потому что остальные принципы (вывести войска, прекратить обстрелы мирных граждан) слишком сложны для русской слабой головки
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13.09.2022 07:40 Відповісти
 
 