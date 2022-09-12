Окупант про ситуацію на Харківщині: "Проигрываем мы, конкретно причем", - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовий РФ, перебуваючи в Харківській області, розповідає батькові про вдалий наступ Збройних Сил України.

Про це у перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Плохо все, пап. Проигрываем мы, конкретно причем. Они молчали-молчали, а за эти два дня знаешь как они нас помотали? Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда. Они только наступают и наступают.

Минометы не могут работать, потому что в лесу эти стоят, они их сразу хлопают. И в тылу они у нас. Мы бежать не можем, мы вообще в окружении конкрентном", - жаліється окупант.

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