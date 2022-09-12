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Окупант про ситуацію на Харківщині: "Проигрываем мы, конкретно причем", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовий РФ, перебуваючи в Харківській області, розповідає батькові про вдалий наступ Збройних Сил України.

Про це у перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Плохо все, пап. Проигрываем мы, конкретно причем. Они молчали-молчали, а за эти два дня знаешь как они нас помотали? Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда. Они только наступают и наступают.

Минометы не могут работать, потому что в лесу эти стоят, они их сразу хлопают. И в тылу они у нас. Мы бежать не можем, мы вообще в окружении конкрентном", - жаліється окупант.

Також читайте: Окупант про втечу з Харківщини: "202-й полк под Балаклеей ушел в Луганск, а половина в плен попала", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+41
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12.09.2022 19:56
+34
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12.09.2022 20:01
+34
А как все хорошо начиналось.....

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12.09.2022 20:03
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12.09.2022 19:56 Відповісти
рашисти приречені програвати....
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12.09.2022 20:03 Відповісти
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12.09.2022 22:16 Відповісти
Run, russian bitch, run!
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12.09.2022 19:59 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.09.2022 20:01 Відповісти
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12.09.2022 20:01 Відповісти
А как все хорошо начиналось.....

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12.09.2022 20:03 Відповісти
класне фото
бува ж таке - два квадратних екрана телевізора у одного створіння - один на плечах а другий в руках, а голови нема...

можу поспорити, що в хаті, де він вкрав телевізор на стінці плазма висіла, тільки він рішив, що чорні картини йому не подобаються.
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12.09.2022 20:14 Відповісти
це Чечня ,якшо не помиляюсь..з телевізєром
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12.09.2022 20:17 Відповісти
Грузія ніби
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12.09.2022 21:39 Відповісти
Это, вроде, ещё с чеченской кампании, там они оттуда на бронетранспортерах ещё ковры десятками вывозили..
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12.09.2022 20:18 Відповісти
А щось в москалів за цей час помінялось?
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12.09.2022 21:02 Відповісти
Теперь вместо телевизоров унитазы, а вместо ковров стиралки.
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12.09.2022 21:08 Відповісти
Поменялось, только немного, сейчас, в-основном, буряты с тувинцами воруют унитазы с собачьими будками и "интернетом" - сдирают интернетный кабель и везут его осторожно в свою деревню (чтобы не расплескать "интернет") чтобы там у себя "запустить" этот интернет.. )
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12.09.2022 21:11 Відповісти
от вже бідося малесенька...
а шо, хіба навчання ще не скінчилися?
ну, ті, на які ви всі їхали, а потім ви хоба, прокинулися - а кругом УКРАЇНА...

чи ти їхав не на навчання?

а нашо?
за пральними машинками? за грошима?

то чого скиглиш?
нехай щастить, уроди.

відривай синю і червону смуги з вашого триколора - зійде за білий прапор
або скажи таткові, що білий автомобільчик його
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12.09.2022 20:03 Відповісти
из трёх триколоров получается один правильный флаг.
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12.09.2022 20:15 Відповісти
папке за сына - ладу, с комплектом зимней резины
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12.09.2022 20:04 Відповісти
Інтелігенти, навіть не матюкаються.
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12.09.2022 20:04 Відповісти
папа понял можно идти в автосалон....
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12.09.2022 20:09 Відповісти
Вносить задаток.
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12.09.2022 20:35 Відповісти
Щаз заплачу...
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12.09.2022 20:13 Відповісти
Поручик Ржевский вспомнился с его "@@@ и плачу, @@@ и плачу"
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12.09.2022 20:38 Відповісти
За маньяка слышал такой:
-И не жалко девочку тебе было?
-Жалко, конечно. Е.бу я её и плачу, е.бу и плачу.
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12.09.2022 22:38 Відповісти
я зрозумів чого пуйло призупинив відправку підрозділів....мусорні кульки не вспівають в такій кількості випускати
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12.09.2022 20:19 Відповісти
Сынок ЧЁ?
Папа ЧЁ?
Тебе х.. через плеЧЁ.
А мешок то ждёт уже утырка. И папа мечтает о Ладе "Калина". И не ЧЁ.
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12.09.2022 20:24 Відповісти
Не понятно почему кацапы так носились с украинскими унитазами, ведь у них прекрасно получается срать прямо в штаны.
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12.09.2022 20:37 Відповісти
Половой орган бабушки вам
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12.09.2022 20:42 Відповісти
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12.09.2022 20:46 Відповісти
на кацапо сайтах падлюка гіркін гонить пургу що орки ніби над таганрогом нашу Точку -У. Від передової десь 140км.
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12.09.2022 20:50 Відповісти
Где же мы все это гадво содержать будем? Кормить, поить, одевать, обстирывать, лечить, охранять?
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12.09.2022 21:01 Відповісти
Руїни розбирати комусь то треба...
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12.09.2022 21:05 Відповісти
А оно нам надо? Стрельнуть, по-тихому, в лоб-при попытке нападения, в затылок-при попытке к бегству.
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12.09.2022 22:43 Відповісти
путіну піZZда
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12.09.2022 21:11 Відповісти
Розраховув прогулятися як 8 років назад в Криму.
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12.09.2022 21:14 Відповісти
Говорящего мертвеца запишут в безвести пропавшие и не видать его папке белой лады.
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12.09.2022 22:41 Відповісти
Ну, раз пришел в Украину сдохнуть, то чего теперь. Мечты сбываются....
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13.09.2022 00:06 Відповісти
 
 