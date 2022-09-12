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Ключовий меседж Києва на Генасамблеї ООН - війна РФ проти України стосується кожного у світі, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Ключовий меседж України на Генеральній асамблеї ООН полягатиме в тому, що війна, яку РФ розв’язала проти України, стосується кожного у світі, і даремно намагатися її пересидіти за ширмою нейтральності, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ключовий меседж України полягатиме в тому, що та війна, яку розв'язала Росія проти України, насправді стосується кожного у світі, і в цій ситуації марно намагатися пересидіти цю війну за ширмою нейтральності. Весь світ має об'єднатися навколо однієї мети - не допустити щоб велика держава, постійний член Ради безпеки ООН, змогла безкарно порушити кордон іншої держави і нав'язати їй свою волю", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він зазначив, що якщо Росії вдасться це в Україні, то її приклад наслідуватимуть інші гравці у світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про ракетний удар окупантів по ТЕЦ: Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму

"Тому світ має об'єднатися, щоб допомогти Україні перемогти", - наголосив міністр.

Кулеба звернув увагу, що юридично стримати Росію у застосуванні права вето в Раді безпеки ООН неможливо.

"Але в кулуарах і на різних зустрічах говоритимуть, зокрема, і про майбутнє права вето в ООН - яким воно має бути для того, щоб була справедливість, щоб ніхто не міг ним маніпулювати", - зазначив голова МЗС.

Також читайте: Україна прагне сидіти за столом переговорів з РФ як переможець, а це вирішується на полі бою, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Класс! Они таки обучаемые - теперь стали со своими пакетами лазить. Это вроде пакет для экипажа танка - как раз все трое поместятся после знакомства со Стугной.
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12.09.2022 20:24
+11
22.02.2022 Мир разделился на людей и русских. И каждый теперь сам определяет кто он - человек или тупая кровожадная рептилия с инстинктами вместо разума.
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12.09.2022 20:21
+10
лол
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12.09.2022 20:22
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Звільнено 6000 кв. км!
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12.09.2022 20:20 Відповісти
22.02.2022 Мир разделился на людей и русских. И каждый теперь сам определяет кто он - человек или тупая кровожадная рептилия с инстинктами вместо разума.
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12.09.2022 20:21 Відповісти
лол
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12.09.2022 20:22 Відповісти
Класс! Они таки обучаемые - теперь стали со своими пакетами лазить. Это вроде пакет для экипажа танка - как раз все трое поместятся после знакомства со Стугной.
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12.09.2022 20:24 Відповісти
Завеликий буде...
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12.09.2022 20:27 Відповісти
то вже такі маленькі пакети...скоро на продовольчі кульки перейдуть/майки/...собєрі ваньку
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12.09.2022 20:27 Відповісти
В такий пакет багато не поскладаєш. Весь ванька не влізе.
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12.09.2022 20:53 Відповісти
После Джавелина или Хаймарса в такой пакет целый взвод русни сложить можно.
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12.09.2022 21:59 Відповісти
Та запросто, и не один. Помню, было видео с Украинским пехотинцем в самом начале, он сказал, шо после Джавелина всех троих русских танкистов можно ссыпать в литровую банку.
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12.09.2022 22:03 Відповісти
Влізе! Якщо добре просмажений!
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13.09.2022 05:59 Відповісти
«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
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12.09.2022 20:28 Відповісти
По-перше - Павлов був не "психіатром", а "фізіологом", що вивчав вищу нервову діяльність організму А це - не психіатрія!
По-друге - в Україні нервові розлади - з-за війни Тобі, з-за кордону, не видно що ми воюємо на власній території вже дев"ятий рік, обороняючись від агресії Росії? А стосовно психічних розладів взагалі - так в Росії всі поголовно з цими "розладами" Називається - "рашизм"
По-третє - використання "гугл-перекладача" і загальна суть твого коментарю (правдоподібна напівправда) видає в тобі "пригожинця" Хоч ти і ховаєшся за румунським прапором
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13.09.2022 06:09 Відповісти
Архімед теж був "різнобічно розвиненою людиною" - навіть вірші писав Але спеціалізувався на математиці та геометрії І Шевченко не тільки вірші писав але й картини малював (Про Мєндєлєєва і мови нема - про його періодичну систему мало хто тоді чув А от його дорожні валізи з натуральної шкіри чули (і користувалися ними) багато знаті не тільки в СПБ але і в Москві)
Відкрий Вікіпедію і прочитай про Павлова
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13.09.2022 09:19 Відповісти
Ага.
Дєрьмак-хламідія-абрамович-*****... Переговори не ведуться! Та якби про контрнаступ ЗСУ було відомо в ОПі, то це стало б кривавою бійнею для наших воїнів. І попри це ця плиснява ще щось вимагає у міжнародної спільноти? А про 3 пройобаних роки свого царювання вже забули?
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12.09.2022 20:23 Відповісти
дурак ты, сеня. в бан тебя!
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13.09.2022 00:06 Відповісти
ім то до сраки...дивлячись з перших днів війни вони як на футболі вболівають за ту чи іншу команду...спочатку дивились в веб камери і слідкували як ракети летять по українських містах...потім дивились як захоплюються території і напевно робили ставки за скільки а зараз показуть як ЗСУ контрнаступають..Для них це шоу он-лайн
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12.09.2022 20:23 Відповісти
ще з початків війни в Афгані чи якійсь іншій горячій точці були такі ,які надавали тій і іншій стороні зброю..звичайно за гроші і дивились -хто кого перебьє
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12.09.2022 20:24 Відповісти
это не министр... лайно... вместо требования исключить кацапию из ООН оно рассуждает ни о чем... ну да, папинька место купил, задницу ашкенази по комсомольской привычке лизнул и опа - мынок министыр...
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12.09.2022 20:25 Відповісти
Серед зелених цей не найгірший. Але серед міністрів закордонних справ - таки так.
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12.09.2022 20:30 Відповісти
А що Клімкін за свою каденцію зробив? Довів світовій спільноті , що н банбасі не сєпари , а рашен війська ? Так ? Пам'ять у вас коротка . Чи ви боти ? І культура у вас не в порядку .
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12.09.2022 20:38 Відповісти
Як же ви зелупські довбні задовбали
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12.09.2022 21:12 Відповісти
Культура порохоботів - це ознака розумової відсталості . І і м'я в тебе , як у бота .
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12.09.2022 21:18 Відповісти
боже, хто тобі так в довбешку насрав, що тебе й досі не відпускає?
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13.09.2022 00:08 Відповісти
...верно сказала кулеба
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12.09.2022 20:30 Відповісти
ООН - умирает вместе с рашей . Бесполезная организация .
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12.09.2022 20:30 Відповісти
Пора-пора.
Восьмой десяток, более чем солидный возраст.
С ООН случилась та же беда, что случается с любой организацией, чьи функции размыты и и непонятны - она забюрократизировалась.
И как любая бюрократия выродилась и существует ради единственной цели - поддержание существования самой себя.
Если короче: - Основная цель ООН - существование ООН,
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12.09.2022 20:37 Відповісти
ООН створили для Ізраїлю , щоб там заселилися ватники як ти у яких за спиною право Вето ! З ООН потрібно вигнати жопу світу і все стане на свої місця , а не закривати !
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12.09.2022 22:00 Відповісти
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12.09.2022 21:44 Відповісти
Не можу поспорити …. Ірландці запасаються дровами , от так і далі по вашій й€##### методичці що Європа жирує !
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12.09.2022 21:56 Відповісти
Ото проблеми(((
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12.09.2022 22:14 Відповісти
В тебе проблеми щомісячні , москальська хфойда !
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12.09.2022 23:10 Відповісти
 
 