Ключовий меседж Києва на Генасамблеї ООН - війна РФ проти України стосується кожного у світі, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ключовий меседж України на Генеральній асамблеї ООН полягатиме в тому, що війна, яку РФ розв’язала проти України, стосується кожного у світі, і даремно намагатися її пересидіти за ширмою нейтральності, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ключовий меседж України полягатиме в тому, що та війна, яку розв'язала Росія проти України, насправді стосується кожного у світі, і в цій ситуації марно намагатися пересидіти цю війну за ширмою нейтральності. Весь світ має об'єднатися навколо однієї мети - не допустити щоб велика держава, постійний член Ради безпеки ООН, змогла безкарно порушити кордон іншої держави і нав'язати їй свою волю", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що якщо Росії вдасться це в Україні, то її приклад наслідуватимуть інші гравці у світі.
"Тому світ має об'єднатися, щоб допомогти Україні перемогти", - наголосив міністр.
Кулеба звернув увагу, що юридично стримати Росію у застосуванні права вето в Раді безпеки ООН неможливо.
"Але в кулуарах і на різних зустрічах говоритимуть, зокрема, і про майбутнє права вето в ООН - яким воно має бути для того, щоб була справедливість, щоб ніхто не міг ним маніпулювати", - зазначив голова МЗС.
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По-друге - в Україні нервові розлади - з-за війни Тобі, з-за кордону, не видно що ми воюємо на власній території вже дев"ятий рік, обороняючись від агресії Росії? А стосовно психічних розладів взагалі - так в Росії всі поголовно з цими "розладами" Називається - "рашизм"
По-третє - використання "гугл-перекладача" і загальна суть твого коментарю (правдоподібна напівправда) видає в тобі "пригожинця" Хоч ти і ховаєшся за румунським прапором
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Дєрьмак-хламідія-абрамович-*****... Переговори не ведуться! Та якби про контрнаступ ЗСУ було відомо в ОПі, то це стало б кривавою бійнею для наших воїнів. І попри це ця плиснява ще щось вимагає у міжнародної спільноти? А про 3 пройобаних роки свого царювання вже забули?
Восьмой десяток, более чем солидный возраст.
С ООН случилась та же беда, что случается с любой организацией, чьи функции размыты и и непонятны - она забюрократизировалась.
И как любая бюрократия выродилась и существует ради единственной цели - поддержание существования самой себя.
Если короче: - Основная цель ООН - существование ООН,