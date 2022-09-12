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Україна запросила у США ракети ATACMS для продовження наступу у 2023 році, – The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети,atacms

За даними The Wall Street Journal, Україна надала США список озброєння, необхідного для продовження наступу в 2023 році. У списку десятки видів озброєнь, включно з тактичною ракетною системою ATACMS, дальність дії якої становить 300 км.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Перелік вимог України для наступальних операцій містить 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед них танки, дрони, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon та 2000 ракет для артилерійської ракетної системи Himars, уточнює видання.

Запит України направлено після того, як ЗСУ розгромили російські війська у Харківській області, пише WSJ.

У виданні нагадують, що адміністрація Байдена поки що відмовлялася надати ATACMS через побоювання, що Україна може використовувати її для завдання ударів по території Росії та розпалювання ширшого конфлікту із Заходом.

Відповідаючи у п'ятницю, 9 вересня, на запитання, чому США все ще не хочуть надавати Україні ракети ATACMS, міністр оборони Ллойд Остін сказав, що США сконцентровані на наданні українцям того, що їм потрібне для відбиття атак російських військ.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+47
а це вже цікаво ..
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12.09.2022 21:13
+37
Лиман. ВСУ , имея уже 2 плацдарма на северном берегу СД , думаю обойдут Лиман. Орки или выстроятся в колонны (прекрасно) и начнут движение на выход под огнем арты, или будут накрыты артой на месте. Цугцванг.
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12.09.2022 21:23
+34
дайбог что бы луганск посыпался следом за харьковом.
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12.09.2022 21:22
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Вопрос с чего их запускать
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13.09.2022 00:30 Відповісти
с дивана и клавиатуры местных ботов
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13.09.2022 05:42 Відповісти
Головне, ЩО Остін каже: (УВАГА!!) ми даємо те, що потрібно для відбиття атак. Ще раз: ВІДБИТТЯ. Тобто те, що дається - те НЕ для наступу, а для ВІДБИТТЯ.
Тобто те, що наші пійшли в наступ без наступальної зброї (танки, літаки, ATACMS) - це не те, на що розраховували США.
І після цих слів Остіна незрозуміло, що вони від нас бажають нарешті? Щоб ми виграли? Чи не програли. Здається друге.
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12.09.2022 23:37 Відповісти
вони бажають что-бы в Украине не было таких довбнiв як ты
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13.09.2022 05:44 Відповісти
Чи таких як ти? Здається, друге
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13.09.2022 20:25 Відповісти
Дайте уже чёртовы ракеты, крымский мост взорвать и тогда начнется паника, можно будет за пару дней весь остров вернуть
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13.09.2022 00:24 Відповісти
вот как только дадут - так сразу лично тебе сообщат...
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13.09.2022 05:45 Відповісти
Я сам узнаю по воплям кацапов
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13.09.2022 16:47 Відповісти
потрібно запускати десь 10 атакамів по мосту і одночасно різати сухопутно на Токмак
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13.09.2022 07:41 Відповісти
Вас в Генштабе ждут, а Вы здесь строчите
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13.09.2022 08:37 Відповісти
Их примерно 4000 у США

Немало
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13.09.2022 08:28 Відповісти
А не хотіли б ви послухати правду? https://www.youtube.com/watch?v=BB5a0fHPMts
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13.09.2022 08:43 Відповісти
А тут реальні цифри постачань Ніяких секретних поставок , а тільки те що є на цьому сайті https://protectukrainenow.org/en/report
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13.09.2022 08:44 Відповісти
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