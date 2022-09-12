Україна запросила у США ракети ATACMS для продовження наступу у 2023 році, – The Wall Street Journal

За даними The Wall Street Journal, Україна надала США список озброєння, необхідного для продовження наступу в 2023 році. У списку десятки видів озброєнь, включно з тактичною ракетною системою ATACMS, дальність дії якої становить 300 км.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Перелік вимог України для наступальних операцій містить 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед них танки, дрони, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon та 2000 ракет для артилерійської ракетної системи Himars, уточнює видання.

Запит України направлено після того, як ЗСУ розгромили російські війська у Харківській області, пише WSJ.

У виданні нагадують, що адміністрація Байдена поки що відмовлялася надати ATACMS через побоювання, що Україна може використовувати її для завдання ударів по території Росії та розпалювання ширшого конфлікту із Заходом.

Відповідаючи у п'ятницю, 9 вересня, на запитання, чому США все ще не хочуть надавати Україні ракети ATACMS, міністр оборони Ллойд Остін сказав, що США сконцентровані на наданні українцям того, що їм потрібне для відбиття атак російських військ.

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