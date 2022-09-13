ЗСУ за тиждень боїв у вересні знищили російської техніки на $700 мільйонів, – Forbes

За 6-11 вересня Збройні Сили України знищили ворожої техніки на суму 670 млн доларів, значну частину якої було знищено у ході контрнаступу на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну оцінку надає український Forbes з огляду на дані, надані Генеральним штабом.

Так, за даними Генштабу, в цей період було знищено 2850 окупантів та 590 одиниць техніки. Значну частину техніки було знищено в ході контрнаступу на Харківщині, проте яку саме достеменно встановити важко.

Втрати противника становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.

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Найдорожча втрата противника – комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" (57 млн дол), який було знищено в Запорізькій області. На Харківщині ж окупанти втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 (36 млн дол) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" (25 млн дол).