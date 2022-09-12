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Кулеба Дмитро (3184) Боррель (787)

Кулеба і Боррель обговорили контрнаступ України, надання зброї, санкції та фінансову допомогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба,боррель

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили у телефонній розмові контрнаступ України з метою відновлення її територіальної цілісності та підтримку ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері. 

ВІн зазначив: "Жозеп Боррель зателефонував мені, щоб висловити своє захоплення та пошану силами оборони України, які звільняють нові території від російської окупації. Він вивчив, як ЄС може допомогти Україні та наблизити мир. Я запросив зброю, санкції і фінансову допомогу", - написав він.

У свою чергу Боррель запевнив, що підтримка ЄС продовжуватиметься.

"Обговорили із міністром Дмитром Кулебою надихаючий контрнаступ України з метою відновлення її територіальної цілісності. Підтримка ЄС триватиме, наша стратегія працює: допомогти Україні дати відсіч, чинити тиск на РФ санкціями та підтримати партнерів у всьому світі", - наголосив він у твіттері.

Також читайте: Рух України до членства в ЄС не заміняє Угоду про асоціацію, - Боррель

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
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12.09.2022 22:23
+2
Пачиму я со своим котом это не абгаварил?
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12.09.2022 22:06
+2
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12.09.2022 22:21
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Без ермака (швондера) ???
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12.09.2022 22:04 Відповісти
Пачиму я со своим котом это не абгаварил?
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12.09.2022 22:06 Відповісти
потому-что кот умнее...!
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12.09.2022 22:43 Відповісти
Согласен
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12.09.2022 22:46 Відповісти
ты просто коту попердикулярен...
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12.09.2022 22:49 Відповісти
Ёто ты мне попердикулярен, а мой кот вообще на всех какал
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12.09.2022 23:21 Відповісти
хорошо что не у всех такие серуны - иди мойся обкаканый...!
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12.09.2022 23:33 Відповісти
пока МО Украины выпрашивает зимнюю форму у союзников, а украинцы собирают деньги на термуху, спальники, скобы, гвозди, пленку, буржуйки (перечень на сотни позиций), Зеленский выпускает... 4-й том поллюций. Ну не млеать?
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12.09.2022 22:20 Відповісти
И что? Что наи это решает? Залужный решает,слава богу, а не плесень
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12.09.2022 22:51 Відповісти
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12.09.2022 22:21 Відповісти
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12.09.2022 22:23 Відповісти
 
 