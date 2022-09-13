Соліст Національної опери Олександр Шаповал загинув на Донбасі 12 вересня. ФОТО
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!2 вересня поблизу Майорська загинув соліст Національної опери України Олександр Шаповал.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Music-Review Ukraine
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 12 вересня під Майорськом на Донеччині загинув соліст Національної опери України, заслужений артист України, педагог Олександр ШАПОВАЛ (9.02.1975 —12.09.2022)"
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+99 Анжей b106d7a9
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Герою Слава!.....
Вічна пам'ять ...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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Вічний танець воїна-актора-сцена і війна...Вічна пам'ять і вічна дяка.
В класичного балету є спільні з армією умови: залізна дисципліна, важка фізична праця, повна залежність від командування, ієрархія. Але ті, хто не стикався зі світом балету навіть дотично, не можуть оцінити про яку принциповість і глибину переконань свідчить рішення стати на захист України, коли людина все своє творче професійне життя мусила провести в "русском міре". Ніде правду діти, російська культура, як і французька, - це невід'ємна частина класичного балету, а світовий балет заплутаний в павутиння русского міра з російськими творами, танцівниками, педагогами, хореографами, школою, експортно-гастрольною індустрією "русского балєта", в якій активну участь завжди приймали артисти з українським паспортом. В таких умовах поодинокі виключення викликають пошану.
Сумуємо ...😪😪😪
Царство Небесне, воїну, який став на захист України!
сумно усвідомлювати, що гинуть наші хлопці, наші найкращі хлопці! наші талановиті хлопці...
Слава нашим Героям! Вічна пам'ять і честь!
желаю мордорским певцам ртами, воспевающим рашизм на болотах, онеметь навеки
доки квартал 95 і марафон бабломойського на 1+1 ділять ордени від клоуна, на фронті гине цвіт нації.
На полі бою загинув український артист балету Олександр Шаповал
З невимовним сумом сповіщаємо, що 12 вересня 2022 року на 48 році життя невблаганна смерть на полі бою вирвала з наших лав прекрасного українського артиста балету, педагога, лауреата Міжнародного конкурсу артистів балету ім. Сержа Лифаря, заслуженого артиста України, рядового-добровольця Збройних Сил України Олександра Шаповала.
Він народився 9 лютого 1975 року в Києві. Його земний шлях виявився надто коротким, але яскравим і чесним.
Закінчивши 1993 року Київське державне хореографічне училище, свою творчу кар'єру він розпочав як артист Київського театру класичного балету. Від 1994, з перших днів роботи в Національній опері України ім. Т. Г. Шевченка, одразу ж став улюбленцем глядачів, протягом 28 сезонів зачаровував їх своїм світлим і прекрасним, романтичним і героїчним танцем, бездоганною майстерністю і глибокою переконливістю кожного образу, який творив на сцені.
У творчому доробку артиста більше 30 партій класичного, національного і ********* репертуару:
Лукаш, Той, що греблі рве («Лісова пісня» М. Скорульського), Вакула («Вечори на хуторі біля Диканьки»
Є. Станковича), Маестро («Каприси долі» Н. Паганіні - М. Скорика), Городовий («За двома зайцями» Ю. Шевченка), Федеріко («Даніела» М. Чембержі), Ескамільо, Хозе («Кармен-сюїта» Ж. Бізе - Р. Щедріна), Бірбанто, Ганс («Корсар», «Жізель» А. Адана), Еспадо («Дон Кіхот» Л. Мінкуса), Абдерахман («Раймонда» О. Глазунова), Юнак («Болеро» М. Равеля), Єгер («Білосніжка та семеро гномів» Б. Павловського), Джон («Грек Зорба» М. Теодоракіса), Тібальд («Ромео і Джульєтта» С. Прокоф'єва), Майстер, Пілат («Майстер і Маргарита» на збірну музику), Граф Кайзерлінг («Віденський вальс» на муз. Штраусів), Граф Альмавіва («Весілля Фігаро» В. А. Моцарта), Іван-царевич («Жар-птиця» І. Стравінського), Бріаксіс («Дафніс і Хлоя» М. Равеля), Герцог де Гіз («Дама з камеліями» на збірну музику), Індуський танець («Баядерка» Л. Мінкуса), Кавалер («Спляча красуня» П. Чайковського), Ворон («Снігова королева» на збірну музику), Ліциній Красс («Юлій Цезар» на муз. О.Респігі) та інші.
Він був великою творчою особистістю, для нього не існувало «маленьких» партій - як справжній артист він творив сценічні образи, які назавжди запам'яталися шанувальникам балету. До того ж він був бездоганним партнером на сцені, добрим товаришем у колективі.
Олександр Шаповал залишив яскравий слід не тільки в історії виконавського мистецтва Національної опери України, але і як педагог: ще до завершення у 2021 році танцювальної кар'єри він став викладачем дуетного танцю Київського державного хореографічного коледжу (КДХУ).
У перші ж дні повномасштабного вторгнення ворогів на нашу землю Олександр Шаповал пішов до лав територіальної оборони і захищав Лівий берег Києва. У квітні добровольцем пішов на фронт як рядовий, отримав навички гранатометника. В рамках наступальної операції їхній підрозділ був перекинутий у найгарячішу зону. Миттєва геройська смерть під мінометним ворожим обстрілом обірвала життя мужнього романтика…
Його будуть пам'ятати і ті, кому випало щастя працювати з ним на сцені, і ті, кого він навчав і кому передавав незбагненні таїни творення балетного образу, і вдячні глядачі.
Вічна слава тобі, Герою, світла пам'ять тобі, незабутній Артисте, доземний уклін тобі, мужній Воїне і прекрасна щира Людино!
Прощання з Олександром відбудеться у суботу, 17 вересня, об 11.00. у фойє театру.
https://opera.com.ua/news/na-poli-boyu-zagynuv-***********-artyst-baletu-oleksandr-shapoval