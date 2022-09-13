Соліст Національної опери Олександр Шаповал загинув на Донбасі 12 вересня. ФОТО

!2 вересня поблизу Майорська загинув соліст Національної опери України Олександр Шаповал.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Music-Review Ukraine

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 12 вересня під Майорськом на Донеччині загинув соліст Національної опери України, заслужений артист України, педагог Олександр ШАПОВАЛ (9.02.1975 —12.09.2022)"

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