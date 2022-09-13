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З початку вересня звільнено понад 6 тис. кв. км, рух наших військ продовжується, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Після звільнення понад 6 тис. кв. км з початку вересня рух українських військ триває.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Від перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на сході і на півдні. Рух наших військ продовжується", - сказав президент.

Зеленський подякував окремим підрозділам ЗСУ, що продовжують наступ: "57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході і дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на південному напрямку.

Дякую 59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед, попри все – попри особливості відкритої місцевості, попри артилерію окупантів. Дякую бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога".

Також читайте: Завершення війни залежить тільки від Путіна, - Зеленський

"Вчора усі ми бачили наслідки російських ударів. Але більшість ракет терористів вдалося збити. Дев'ять із 12 ракет було збито. Сім ракет збили воїни 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Схід" і дві ракети збили захисники неба 96-ї Київської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Дякую вам, наші захисники, наші захисниці!", - заявив президент.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Дякую вам, наші захисники, наші захисниці!", - заявив президент.

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12.09.2022 23:48
+14
Точніше , Без втручання бідоносця . Тому він як рашисти - мститься запускаючи відосиками по кретичній інфраструктурі беззахистнів мозгів мирного населення України
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12.09.2022 23:53
+13
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13.09.2022 00:05
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без тябя знаем....
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12.09.2022 23:43 Відповісти
60х100км эффектнее чем полями мерять
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13.09.2022 14:12 Відповісти
Під мудрим керівництвом Буратіни.
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12.09.2022 23:43 Відповісти
Точніше , Без втручання бідоносця . Тому він як рашисти - мститься запускаючи відосиками по кретичній інфраструктурі беззахистнів мозгів мирного населення України
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12.09.2022 23:53 Відповісти
А ты причем???уклонист-наркоман.
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13.09.2022 07:27 Відповісти
пора арестовичу присвоить очередное звание..
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12.09.2022 23:45 Відповісти
и супруга его фейгина якось отметить..
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12.09.2022 23:46 Відповісти
Харьков, Салтовка, Полтинник. Воды нет
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12.09.2022 23:45 Відповісти
Что там на Холодной Горе и Павловом Поле? Просто без привязки, более менее, или то же?
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12.09.2022 23:51 Відповісти
На холодной не переживай.
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13.09.2022 00:01 Відповісти
Ну уже норм. Хотя , интересно, там еще остались колонки в частном секторе? Просто давно там лазил.
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13.09.2022 00:32 Відповісти
Стоямба, шото потекло тонкой струей)))
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13.09.2022 00:04 Відповісти
До войны я бы Терехову глазик ложкой вынул. А тут ,оказывается, все не так плохо
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13.09.2022 00:17 Відповісти
а это вас немножко утешит ?
В нескольких городах Ростовской области РФ слышали мощный взрыв
https://www.unian.net/russianworld/taganrog-v-neskolkih-gorodov-rostovskoy-oblasti-rf-slyshali-moshchnyy-vzryv-11976693.html
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13.09.2022 00:32 Відповісти
Я правильно розумію, що успіхи ЗСУ останніх днів стали можливими без використання супутника Притули?
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12.09.2022 23:46 Відповісти
та нэ - Притула ацтой! це все завдяки найвеличн1йвшивому!
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12.09.2022 23:48 Відповісти
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12.09.2022 23:51 Відповісти
ааа! вот так даже! )
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12.09.2022 23:53 Відповісти
зато наше сонечко швидко і гарно навчився читати українською з відеосуфлера...
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12.09.2022 23:52 Відповісти
мені бвльш подобалось у прискореному режимі
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13.09.2022 00:47 Відповісти
убили негра - убили, ни за что, ни про что, суки, замочили.....
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12.09.2022 23:46 Відповісти
Піонєрам всєгда тяжело.Зато с легкостю попадьот на канцерт кабздоха.
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13.09.2022 00:38 Відповісти
На жаль, таких ректорів багато по всій Україні. Це щастя, що Харків не окупували, бо ректорів-колаборантів було б не злічити.
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13.09.2022 13:06 Відповісти
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12.09.2022 23:47 Відповісти
вечірні гундосики вже на часі визнати інформаційним тероризмом..
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12.09.2022 23:48 Відповісти
ну пока воду не заряжает...
мож батареи айфонов могёт?трэба цю идэйу офису пидкынуты.
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13.09.2022 00:21 Відповісти
головне щоб на енурез не програмував))
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13.09.2022 00:40 Відповісти
НЕ дивіться і будете мати здоровіші нерви не слухаючи гундосика.
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13.09.2022 00:40 Відповісти
не дивлюсь)) тільки по більшості каналах марафон й гундосики)) олл прикрили, а мегого відразу ціни підняв))
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13.09.2022 00:43 Відповісти
Дякую вам, наші захисники, наші захисниці!", - заявив президент.

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12.09.2022 23:48 Відповісти
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12.09.2022 23:52 Відповісти
левое мурло похоже на чепушилина.
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12.09.2022 23:52 Відповісти
Знатні *****
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13.09.2022 00:03 Відповісти
Тяжолоє наслєдіє біндеровского рєжима.
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13.09.2022 00:41 Відповісти
позашлюбні діти лейтенанта Шмідта
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13.09.2022 00:44 Відповісти
Кто из двоих захисниця?
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13.09.2022 11:35 Відповісти
Вы дебилы? Без воды очень плохо
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12.09.2022 23:53 Відповісти
Николаев знает как никто.
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13.09.2022 00:00 Відповісти
за вас отомстили и это мы еще даже не начинали
таганрог сейчас в курсе
В нескольких городах Ростовской области РФ слышали мощный взрыв
https://www.unian.net/russianworld/taganrog-v-neskolkih-gorodov-rostovskoy-oblasti-rf-slyshali-moshchnyy-vzryv-11976693.html
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13.09.2022 00:34 Відповісти
Мені більше всього подобається оце: "В пресс-службе управления МЧС по Ростовской области заявили, что у них нет информации о взрывах или других чрезвычайных ситуациях".
Колись читав фантастику Оповідання "Екха" Там космонавти потрапляють на одну планету На ній жила розвинута доволі цивілізація Однак що дивно - жителі від чогось постійно ховаються Грати на вікнах і дверях Загратовані навіть тротуари Потім побачили урочисту процесію Під час неї якісь дивні звірі на очах у натовпу вхопили кількох місцевих і тут же розірвали А озброєні стражники не зреагували Спробували розпитать місцевих про це - ті сказали що це - галюцинація! Потім вияснилося, що у них у древні часи розплодився хижак "екха" Коли правителі впевнилися, що його знищить неможливо, то оголосили його "міфом" і наказали ігнорувать Така сама історія і зараз в російському прикордонні!
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13.09.2022 04:18 Відповісти
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12.09.2022 23:53 Відповісти
Невралгия. Как у Добкина младшего
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12.09.2022 23:56 Відповісти
В резиновую жопу засунь себе свои картинки. И воду себе на пару(ли не знаю) часов себе выключи
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12.09.2022 23:58 Відповісти
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13.09.2022 00:05 Відповісти
Как зебилье то корежит. Фотомонтаж? Там вроде все очевидно. Невралгия, как у Добкина младшего. Одной фасовки
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13.09.2022 00:05 Відповісти
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13.09.2022 00:06 Відповісти
по Запоріжжю:
- Zелень вкрала у людей 90 відсотків завезеної в область гуманітарки

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13.09.2022 00:13 Відповісти
А кто сказал что это гуманитарка? Я например полно польских продуктов сейчас вижу. Начиная с соли.
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13.09.2022 00:36 Відповісти
Тут інформація проскакувала - поляки свою "гуманітарку", кілька місяців тому, почали мітить спеціальним прихованим значком "Мітку" ставили не на самі коробки, а на консервні банки з "продуктами підвищеного попиту" - в основному на м"ясні Саме так виявили ці продукти в магазинах на Запоріжжі і розгорівся скандал!
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13.09.2022 04:29 Відповісти
А что картинки не настоящие?

То, что на картинках все видели по ТВ и не только
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13.09.2022 11:38 Відповісти
Цаплієнко про сьогоднішні вибухи в Белгородщині)
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12.09.2022 23:57 Відповісти
Ще би пару пускових установок"іскандерів" зачовпти . Після драпака орків з-під Харкова я думаю такий варіант цілком можливий.
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13.09.2022 00:47 Відповісти
-Товарищ Бывалов, мы репетируем музыкальный момент. Шуберта, а вы нам мешаете.

- Что значит "мешаете"?

Не считаете ли вы, что момент моего руководства менее значителен чем ваш музыкальный момент Шульбертов?
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13.09.2022 00:02 Відповісти
Армия Азербайджана, после провокационных обстрелов пошла в наступление в Нагорном Карабахе. Работает артилерия, танки и байрактары
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13.09.2022 00:04 Відповісти
Треба Ердогана надоумити , шоб зробив самміт каспійських краін ( Айзер, Іран Турція , Казахстан ) і вони заборонили використовувати це озеро для кораблів з ракетами - тобто МІЛІТЕРИЗУВАЛИ

ато Ердоган під ногами у ЗСУ путается
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13.09.2022 00:19 Відповісти
Армяне кричат на армянском:" Путин, помоги!" А путин армянского языка не знает.

Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
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13.09.2022 04:23 Відповісти
всі герої російськомовного Freedom

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13.09.2022 00:05 Відповісти
А в центре кто? Не узнаю его в гриме.
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13.09.2022 00:07 Відповісти
Це ФЕЙГІН - кацапський політолог . ФРІДОМ ******** його слухати
ось про нього сьогодні

‼️Ботокс потек: гебня заговаривает зубы на фоне феерического провала "второй армии мира"

https://youtu.be/OR3rGNC8KTE
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13.09.2022 00:14 Відповісти
как хочется дожить до момента, когда ублюдка пескова увижу в этом качестве или на скамье подсудимых.
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13.09.2022 00:09 Відповісти
песков сам в печале - его дочка ему вставляет каждый день за то что из-за его конченного ботоксного шефа турнули из Европы
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13.09.2022 00:40 Відповісти
Кстати, художественный фильм на основе реальных событий о полководце Зеленском и его стратегическом гении сняли много ранее, причем с самим Зеленским, "Ржевский против Наполеона".
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13.09.2022 07:06 Відповісти
Ії не звільнили би якби він своєчасно не здав.
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13.09.2022 08:16 Відповісти
Ми пахали..
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13.09.2022 09:07 Відповісти
ЗЕ и трактор
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13.09.2022 11:41 Відповісти
 
 