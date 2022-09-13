З початку вересня звільнено понад 6 тис. кв. км, рух наших військ продовжується, - Зеленський

Після звільнення понад 6 тис. кв. км з початку вересня рух українських військ триває.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Від перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на сході і на півдні. Рух наших військ продовжується", - сказав президент.

Зеленський подякував окремим підрозділам ЗСУ, що продовжують наступ: "57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході і дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на південному напрямку.

Дякую 59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед, попри все – попри особливості відкритої місцевості, попри артилерію окупантів. Дякую бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога".

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"Вчора усі ми бачили наслідки російських ударів. Але більшість ракет терористів вдалося збити. Дев'ять із 12 ракет було збито. Сім ракет збили воїни 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Схід" і дві ракети збили захисники неба 96-ї Київської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Дякую вам, наші захисники, наші захисниці!", - заявив президент.